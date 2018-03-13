 Рада отправила на доработку законопроекты о Госбюро расследований

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии приступили к рассмотрению вопросов правоохранительной деятельности. В первом чтении они рассмотрели законопроекты по обеспечению деятельности Государственного бюро расследований по №№ 5395, 6420 и 7450.

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Данные законопроекты предусматривали требования к руководителям территориальных управлений Бюро, аппарата и подразделений внутреннего контроля ГБР, чтобы можно было начать конкурсный набор на эти должности, увеличение окладов сотрудников Госбюро, а также расширение подследственности Бюро.

По результатам голосования все три законопроекта 230 голосами возвращены в профильный комитет на доработку.

Кроме того, Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, касающихся усовершенствования процедуры внесения изменений. Данный законопроект нардепы не смогли отправить на доработку.