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 Политика Украины
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Все про:ВР (21725) Государственное бюро расследований (107)

 Рада отправила на доработку законопроекты о Госбюро расследований

Народные депутаты не смогли принять ни один из трех законопроектов по поводу уточнения положений закона о Госбюро расследований.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии приступили к рассмотрению вопросов правоохранительной деятельности. В первом чтении они рассмотрели законопроекты по обеспечению деятельности Государственного бюро расследований по №№ 5395, 6420 и 7450.

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Данные законопроекты предусматривали требования к руководителям территориальных управлений Бюро, аппарата и подразделений внутреннего контроля ГБР, чтобы можно было начать конкурсный набор на эти должности, увеличение окладов сотрудников Госбюро, а также расширение подследственности Бюро.

По результатам голосования все три законопроекта 230 голосами возвращены в профильный комитет на доработку.

Кроме того, Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, касающихся усовершенствования процедуры внесения изменений. Данный законопроект нардепы не смогли отправить на доработку.

Источник: https://censor.net.ua/n3055264
 
 
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... набор на эти должности, увеличение окладов сотрудников Госбюро ...(с) так работать ещё ж не начали. ..
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Пора бы уже и саму зРаду отправить,только не на доработку а на переработку в мыло ... Рада отправила на доработку законопроекты о Госбюро расследований - Цензор.НЕТ 5187
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На данный момент это просто "мертворожденный" силовой орган...Да ещё с такими тремя руководителями. Это какой же штат сотрудников они себе наберут, ну им прикажут принять? Генпрокуратура строем переместится?
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Этот орган должен заменить налоговую и забрать у других правоохранительных органов дела по финансовым расследованиям. Абсолютно нормальная практика, так как такие органы существуют у всех цивилизованных странах. Конечно, с зарплатой перебор..
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Главное, создать систему, а на руководство тогда пох. Вон в США тоже один хотел выпендрится, но система показала фак. Вот так и у нас должно быть.
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Бл@, эти говнюки все тормозят.. Сколько хороших лежит законопроектов, которые улучшат уровень жизни, но эти петухи все проваливают.
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Стадо баранов кушаут зеленую травку и не думают что, пойдут под нож. Народу это стадо уже ох как осточертенело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отправила на доработку законопроекты о Госбюро расследований
 
 
 
 
 
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