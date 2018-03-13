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 Политика Украины
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Все про:МИД (4437) Климкин (1609) нормандская четверка (459)

 "Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу", - Климкин

Определение даты встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) является предметом консультаций, точные числа пока не определены

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу. Это процесс консультаций с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами и, конечно, определение повестки дня, поскольку собираться на министерскую встречу без того, чтобы принять какие-то реальные решения, особенно если это касается двух ключевых тем - безопасность и освобождение наших политзаключенных и заложников, нет смысла", - пояснил министр.

Климкин уточнил, что также в повестке дня стоит вопрос миротворческой миссии на Донбассе, о которой Россия "не готова разговаривать".

По его словам, во время визита главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана в Киев будет поднят вопрос относительно продолжения работы "нормандской четверки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран "нормандской четверки" могут встретиться после согласования коалиционного договора в Германии, - Климкин

"Мы договорились с Хайко Масом (еще не назначенный новый глава МИД Германии. - Ред.) о разговоре... после разговора с Масом и этого разговора (с главой МИД Франции. - Ред.) будем говорить, каким образом продолжать это (переговоры в "нормандском формате". - Ред.) на министерском уровне", - пояснил Климкин.

Он выразил сомнение, что глава МИД России Сергей Лавров "получит мандат" на встречу, пока проходят президентские выборы в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055255
 
 
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Клімкін не є людиною з якою ведуть переговори, його навіть не ставлять до відома щодо подальших планів Нормандської четвірки! Нам потрібно замінити невдалого Клімкіна на справжнього дипломата-професіонала!
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Знов відбувається атака на Цензор. З якою новиною це пов"язано?
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Ха. Дату оно не может назвать. Зато следы из Лондона в Москву увидел.
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Да кому она нужна ,та встреча? Коня разве,яблоками покормить.
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Слышь Климкин ,твоя жёнка гутарила ,шо ты вообще ничего не можешь ,говорит,что ты в Сибири в юности всё отморозил ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу", - Климкин
 
 
 
 
 
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