 Савченко требует от СБУ вручить ей повестку на допрос лично в руки. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее обращении к главе СБУ Василию Грицаку, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК, я прибуду на допрос", – написала она.

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Савченко также подчеркнула, что официальной повестки о вызове на допрос она не получала, а "СМИ не является официальным и надежным источником оповещения".

Она также утверждает, что СБУ было известно о ее командировке в европейский парламент.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.