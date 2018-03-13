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Все про:допрос (1067) Савченко (2572) СБУ (12230)

 Савченко требует от СБУ вручить ей повестку на допрос лично в руки. ДОКУМЕНТ

Народный депутат (внефракционная) Надежда Савченко, которую Служба безопасности Украины вызывает на допрос по делу задержанного руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, требует вручить ей повестку лично в руки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее обращении к главе СБУ Василию Грицаку, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК, я прибуду на допрос", – написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ

 Савченко также подчеркнула, что официальной повестки о вызове на допрос она не получала, а "СМИ не является официальным и надежным источником оповещения".

Она также утверждает, что СБУ было известно о ее командировке в европейский парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ, а на завтра ее нет в списке приглашенных, - Арьев

Савченко требует от СБУ вручить ей повестку на допрос лично в руки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана, - Луценко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055254
 
 
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взяти під білі рученьки і в кутузку і сказати що не знали що деп........
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Все правильно сказала. Они бы еще в твитере разместили)))
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Эй,сука фесебешна,по перше-чому ти вирішила що визивають як свідка? По друге-або прилізеш самЕ,або тобі пришлють повістку в вигляді палі! Вибирай,шлюха кацапська.
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Как это знакомо...и эта уже начала бегать...Надюша,вернись,иначече может быть «Новичок» от русских,в Украине надежнее...
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Гадя таки докизделась.... Рубан домиротворился...... кто-то сливает Медведчука...... Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 9939 ....Волкер помог разобратся и навести резкость ......
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а кто ее послал, в смысле в командировку в гаагу? там ведь никакого сходняка нету.
Это тупая отмазка надьюхи - вертольота.
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Зачем этот дешевый пиар? Получишь,гадюша,получишь. Ты б только пришла,а не слиняла на фитнесс в москвабад.😊
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это точно , если там есть ее реальные шашни с гэбнявой русной то хэроиня сделает ноги на северо восток.
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сучка не хочет опять в тюрьму, а народ Украины не хочет опять принятия закона савченко-2, по которому все грабители, насильники и убийцы выйдут по второму кругу на волю с чистой совестью. С другой стороны юльке нужен пиар, а мордору борец с хунтой в застенках СБУ и США.
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этот пробуханный меРтвечуцкий Кабел еще что-то требует, лишить мандата,звания и на Х,,Й на место другой потаскухи Шлюни, проблядь ПИДОрашенская!!!
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В украинской тюрьме Гадя....на голодовках такую сраку как на голодовках в тюрьме паРаши не наешь.... Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 2974
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ох читаю "спеціалістів"-коментаторів....й пригадується, як не так давно "спамили всім стадом" тих хто не поділяв думку про "героїню-льотчіцу", й казав що воно "тупе бидло" й незпроста вона веде себе як гамадрілша (причмоу тіж люди що зараз "узрєлі" агента в савченко"
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Господа-товарищи-братья!
Вы ОХРЕНЕЛИ?!!!
закон есть закон!
Если вы,топаете по звонку на допрос,то вы.....БЫДЛО!!!
Мать вашу за ногу и об стенку!
Она,как бы я к ней отрицательно не относился,сто раз права.
Что такое повестка? Это допрос под протокол,а не милая беседа с угрозами.
Имея повестку,я возьму с собой адвоката и хрен вы в его присутствии,сможете до меня докопатья.
А без повестки,адвоката просто не пустят в комнату где с вами будут работать.
Грицак пернул на всю страну,а мы тут изгаляемся над Гадей?!
Хрен вам в рыло господа. Мы изгаляемся над самими собой.
Над своей тупостью и убогостью.
И поощряем этих уродов,поступать по понятиям,а не по закону.
Сегодня с Гадей так,а завтра с кем? Кто из вас по звоночкам и просьбам будет туда ходить поощряя дебилов поступать не законно?!
Все как в РФ. Это там у Путлера,получив звоночек из Конторы,бегом бегут сами себя закапывать и сопли размазывать по роже. Хотите быть такими же?
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Закон говоришь..??
Судя по всему не ты...ни депутат ВР Гадя Савченко Законов не знаете....
Потому как Закон гласит вот так...
Всоответствии со ст.135 УПК Украины, предусмотрен следующий порядок осуществления вызова в уголовном производстве.
Лицо вызывается к следователю, прокурору, в суд путем вручения повестки о вызове, направления ее по почте, электронной почтой или факсимильной связью, осуществления вызова по телефону или телеграммой.
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Привет шоколадный!
Так вот,по телефону,можно вызвать ТЕЛЕФОНОГРАММОЙ,в местах,где связь отсутствует.
Причем,телефонограмма,должна быть ЗАВЕРЕНА!! Как и телеграмма!
Все остальное...повестка.
То есть,закон,четко,ясно и понятно даже таким дебилам как ты,дает разьяснения.
Но ты же не поэтому вылез со своим высером.
тебе надо отстоять права шоколадных упырков.
Кто там эту Гадю вытащил? Не Липецкий ли Упырок? Даже Героя ей дал.
А кто там переговоры вел? Не представитель ли Липецкого Упырка Медведчук?
Тот самый,который и сейчас переговорщик Шоколадных тварей.
Прокололись в с гадей ребята.Крупно прокололись.
Теперь пытаетесь свое говно утопить.
Ню-ню....топите. Только вот все равно всплывет.
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В соответствии со ст.136 УПК Украины, надлежащим подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием иным путем является подпись лица о получении повестки, в том числе на почтовом уведомлении, видеозапись вручения лицу повестки, любые иные данные, подтверждающие факт вручения лицу повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием.

Если лицо предварительно сообщило следователю, прокурору, следственному судье, суду адрес своей электронной почты, направленная на такой адрес повестка о вызове считается полученной в случае подтверждения ее получения лицом соответствующим письмом электронной почты.


Все остальное это плод воображения твоего воспаленного мозга...
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Уверен на все сто что эта курица не при делах За кого эти шеколадные ушлепки держат кума х\\а За клинического идиота Только клинический идиот если бы задумал теракт Мог бы в это дело вписать эту интелектуалку У нее что есть опыт в подобного рода делах Она что не публичный человек Все это лопнет как мыльный пузырь Хоть дуре и не мешало бы на нарах повалятся Может жирок бы скинула Уверен картавый и водитель офшорника Обосрутся с ней похлеще чем с пленками Курченко Не могут сделать примитивную пиаракцию Меня поражает уровень наших спецслужб Ну не умеете Наймите спецов с збугра А так позорище
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Судя по лексике, несомненно из них.
Акцент и словарный запас как ничто другое выдает человека.
Сразу видно, ху есть ху.
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С Вас улов в Пригожинский словарь (бедновато, с российского форума сегодня были лучше выражения, правда, поблагодарить тамошнего автора я не смогла, будучи в черном списке):
- мать вашу за ногу и об стенку
- хрен вы
- пернул на всю страну
- хрен вам в рыло господа
- сопли размазывать по роже

Очень хотелось бы побольше про ж#пу, пернул, ну то, что вы там все так любите.
Очень надеюсь на Вашу помощь в пополнении словаря.
Благодарю заранее.
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На сегодняшний день Пригожинский словарь еще не очень богат, но я пока не посетила российские политфорумы. Вот там - там да, там бохато. Но мне пока лень идти в эту помойку.
Но и сейчас уже неплохо, картинка вырисовывается.
Итак, только для 18+ (и простите, модераторы, но это все из комментариев):

- урод вонючий

- мусорок
- ни хера
- не шарят
- профура малолетняя
- лизать пороху шоколадный глаз
- за рошенку пососать
- пришмандовка ольгинская
- идинах
- шваль
- ебачки
- укрятни
- хрен собачий
- мать вашу за ногу и об стенку
- хрен вы
- пернул на всю страну
- хрен вам в рыло господа
- сопли размазывать по роже
Нравится?
Мне очень нравится.
Сразу виден уровень мелкоуголовных отмороженных тварей.
Не забывайте, граждане европейцы, с кем вы имеете дело.
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пархаті докерувались , вже косоокі бурують в Україні : Китайська нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co почала буріння свердловини в Полтавській області на замовлення Укргазвидобування.

Корреспондент.net
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Надя треба креативней.Едь сама в тюрьму,та требуй,щоб тебя закрыли
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пархаті докерувались , вже косоокі бурують в Україні : Китайська нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co почала буріння свердловини в Полтавській області на замовлення Укргазвидобування.
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Ну правильно.Виталя боксёр, им вже в Киеве,расчищает место под район Триады.Правда каже,що для таджиков.Но то ж Веталя
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Еще совсем недавно:
"За несокрушимость воли, гражданского мужества, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда Героя Украины", Савченко Надежде Викторовне"
Видимо даже в засаленные и пропитые надькины мозги пришла простая мысль, а не хотят ли ее за компанию сделать Хероем посмертно? Какой бы Визг подняли укропитеки!!! БЕги, Надя, беги. А у агрессора сейчас в тюрьме макароны дают. А вна Украине яд!
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Летят перелетные птицы
Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 2251
Распальцовка

Раз уж глава страны-агрессора и по недосмотру Всевышнего - нашего соседа, перешел на бандитские повадки и арестантский жаргон, то и ангажированный им контингент - тоже плавает в этой парадигме, иногда ныряя в нее с головой. Это проявляется как в словесах, так и в действиях этого пестрого ангажемента. Сейчас наблюдается нечто такое, что урки практикуют уже поколениями. Смысл действия в том, что попавшись в руки полиции, урки стараются минимизировать ущерб, от этого печального события. Они прекрасно знают, что за одно и то же преступления, можно получить разные сроки, если оно совершено одним преступником или группой лиц. Группа всегда грузится большим сроком. Кроме того, сидеть перед следователем одному и демонстрировать свою игру, всегда легче ситуации, когда за спиной - куча подельников. Грамотный следователь непременно размотает группу на различиях показаний и все закончится намного хуже, если останется всего один подследственный. Известно, что устойчивые группы практикуют «загрузку» кого-то одного с тем, чтобы остальные остались на свободе. Оно и понятно, засыпаться можно на чем-то одном, а в процессе следствия, могут всплыть и другие «подвиги», о которых следствию вообще ничего не было известно.
Поэтому, они договариваются между собой о том, что кто попался, тот и берет на себя всю вину. Остальные - прячутся и ждут окончания следствия, а потом всячески помогают своему подельнику, вынужденному сидеть за всю бригаду.
Нечто подобное сейчас демонстрирует публика так или иначе, связанная с делом Рубана. Понятно, что сам арестованный не был вершиной преступной пирамиды и за ним стоит еще несколько лиц, которых можно видеть в телевизоре или в виде фото в печатных изданиях, но зашевелились все те, кто так или иначе - был под ним. Кто-то поехал устраивать редуты в Амстердам. И то сказать, Нидерланды, большей своей частью, находятся ниже уровня моря и строительство дамб и редутов там очень востребовано. Поэтому-то редутники и поехали туда. Причем, насыпи строятся для отсечения морской воды, а это значит, что процесс «редутирования» можно совместить с ловлей тигровых креветок. Мало того, одна пара «бегунов» просто идеально подходит именно для таких целей. Один из них наел себе такие габариты, что может легко подрабатывать в качестве шлюза. В зависимости от размера проема, который надо заткнуть перегородкой, он может использовать только щеки или все свое необъятное брюхо. При этом, партнер может обеспечивать плотность посадки туши, путем ударов ботинком, это у него получается вполне профессионально. Тем более, что с крыши ближайшего строения, всеми мероприятиями может руководить их соратник и даже - однофамилец, ибо менять фамили и имена им не впервой.
Другие двинули в Страсбург, наверное для того, чтобы организовать там международный шахматный турнир и в конце концов, переименовать город в Нью Париж, а Париж - в Старый Страсбург. Хотя, там могут возникнуть проблемы потому, что кому-то надо объяснить, что шахматы - не закуска и их надо тупо двигать по деревянной доске.
Тем не менее, тактика правильная. Дело в том, что попасть на допрос им никак нельзя. Вся эта публика объединяется одним общим определением «потеряшки» потому, что в детстве они потеряли и так и не нашли то, что называется IQ. Каждый из них - эталон тупости, которую они считают свое главной добродетелью. Это все равно как некая красавица в полтора центнера весом, смотрит на себя в зеркало, отыскивая следы фигуры, а потом приходит к выводу о том, что хорошего человека должно быть много, в связи с чем можно пойти и принять в себя еще один тазик оливье или хотя бы бутерброд из батона, разрезанного вдоль и сдобренного майонезом и бесчисленными кружочками колбасы.
То есть, для самих себя и той части публики, которая вместе с ними потеряла IQ - все нормально, только вот попав к следователю, эти экземпляры сдадут всё и всех. Ушлые подельники в курсе таких раскладов, ибо один -подрабатывал карманным адвокатом, а его кум тоже пытается рассказать, что имеет юридическое образование. Очевидно, что там достаточно трезво оценили ситуацию, которая имеет процессуальное определение: «шухер». По этой причине наблюдается картина, хорошо описанная в старой совковой песне: «Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой…». Но слава богу, у нас - не совок, а потому птицы летят в весенней дали. Летят куры и петухи, но в дали голубой.
Оно и хорошо, ибо попади видео допроса, подобной публики, в Сеть, то можно будет смотреть процент избирателей, отдавших голоса за конченных дегенератов и возникнут «многие печали», как однажды замети Экклезиаст.
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а что Вы так накинулись все? у нас презумпцию никто не отменял. демократическая страна. процессуальные нормы не предусматривают вызов на допрос через фейсбук.
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Так Савченко только вопросы хотели задать.
Разве Савченко уже ОБВИНЯЮТ?
В чем же это, по Вашему?
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не, ну придет Вам смс, с вызовом в прокуратуру, пойдёте? а она народный депутат!!!! не хухры мухры. будущий президент, может быть!
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Несомненно, будущий депутат в кандидаты.
Сбежали вуже се.
Точнее, эвакуировались.
А Вот Соболеву и Семенченко - тем в Европу ход закрыт.
Тем - только на восток.
Ну, или ответят.
За всех.
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не, не обвиняют. СБУ хочет от нее получить секретную карту козьих троп.
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Люди беспокоятся очень, сразу про презумпцию невиновности вспоминают почему-то.
Свою вероятно.
Ну не Савченко же.
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В одни руки - одну повестку от СБУ.
А в две руки - две!
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Всьо, революція відміняється!
СБУ запрацювало, Рубан заговорив)

За кордон вже виїхали:

Парасюк - в Амстердам
Грішин - в Амстердам
Наливайченко - в Амстердам
Доній - в Амстердам
Савченко - в Варшаву
Мезенцев (помічник Гаді) - невідомо куди.
На низькому старті Зімін, та інші леворуціонери.

З офісу "руху міхуйових сил" і "чумакової хвилі" попросили всіх на йух...
Головним по леваруції призначені Рабінович з Мураєвим )
Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 8277
З 1 квітня офіс РНС здається в оренду )))

Ігор Савчук
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Вручат Гадя...вручат...при пересечении границы и вручат...и на видео сей факт заснимут....
Так что не отвертишься...и в СБУ не то что придешь...приползешь....
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Вот я лично её за патриота украины приимал и был удевлен её павидением после вазврошения.
Также я был уверен что её манепулирует темоха.
А сейчас даже незнаю что думать
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Никогда не питал иллюзий на счёт её "патриотизма"...
Сам я человек недоверчивый и меня как-то сразу напряг тот момент, что сколько видных людей, за которых вся мировая общественность торбит 3/14дерацию сидят там в заложниках, без допуска к ним не то что бы журналистов, а даже консулов не пускают.
Информацию из плена об этих людях собирают по крупинкам и капелькам!
А видео с этой паскудой крутили каждый божий день по всем главным каналам запоредбья, начиная с самого первого её "допроса" и вплоть до "асвабаждения"...
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Надо ей это "подозрение" в "Боярышник" подмешать!
Быстрее дойдёт...
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Правильно Надюха написала. Если она срочно нужна, то путь Грицак едет в Страсбург и лично вручает ей повестку. А не срочно на следующей неделе она вернется и сама придет на Короленко в КГБ, тьфу в СБУ!
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Всьо, революція відміняється! СБУ запрацювало, Рубан заговорив)

За кордон вже виїхали:

Парасюк - в Амстердам
Грішин - в Амстердам
Наливайченко - в Амстердам
Доній - в Амстердам
Савченко- в Варшаву
Мезенцев (помічник Гаді) - невідомо куди.
На низькому старті Зімін, та інші леворуціонери.

З офісу "руху міхуйових сил" і "чумакової хвилі" попросили всіх на йух...
Головним по леваруції призначені Рабінович з Мураєвим )
Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 7421

Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 3372З 1 квітня офіс РНС здається в оренду )))
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можешь себе представить, какая у дедушки.
Где дедушка сидит - все знают.
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Амстердам пользуется преференциями.
Лидирует, можно сказать, со значительным отрывом от других европейских городов.
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Там Мишка карлсон...и наркота...что еще нужно нашим борцунам для полного счастья.... Савченко вимагає від СБУ передати їй повістку на допит особисто в руки - Цензор.НЕТ 6536
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просто в тюрьме сейчас ужин: макароны Амстердаме сегодня грибы дают: Psilocybe Nikolozis
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСавченко требует от СБУ вручить ей повестку на допрос лично в руки. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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