 "Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

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"Журналистов на прощании с наемником ЧВК "Вагнер" не было. Вся церемония, как и доставка тела на родину, прошли в обстановке строгой секретности. Никто не стал говорить о воюющих в Сирии земляках, хотя еще месяц назад на эту тему в поселке говорили без стеснения", - отмечает издание.

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"Вот погиб парень молодой — семьи оставляют. Дети сейчас вот [без отца, а] мать воспитывай одна. Мне кажется [они] только ради своей выгоды. За бабки. Мне кажется так", – рассказывает Александра Павленко.

От общения с журналистами отказались и родные тех, кто воевал вместе в Гавриловым. Две недели назад родственники активно шли на контакт и достаточно критично высказывались о присутствии в Сирии российских наёмников.

"Он отсюда не один ведь уехал. Человек их там 7 или 8. Понятия не имею, кто их там завербовал", - говорил тогда житель Кедрового Геннадий.

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В общении без камеры родственники лишь заверяют, что все кедровчане, находившиеся в Сирии в момент удара, живы и сегодня находятся дома. Мать погибшего Руслана Гаврилова от общения с журналистами также отказалась. Месяц назад Фаина не скрывала, что сын уехал на войну за деньгами.

"Работы нормальной у него не было. Ну вот такая вот, двери да потолки вешать. Когда есть работа, когда нет. Хотелось ему заработать денег", - рассказывала мать погибшего.

О возможной выплате семье погибшего бойца изданию узнать ничего не удалось. Как сообщил месяц назад источник, пожелавший остаться анонимным, речь может идти о трёх миллионах рублей.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.