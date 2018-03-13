 "Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
"Журналистов на прощании с наемником ЧВК "Вагнер" не было. Вся церемония, как и доставка тела на родину, прошли в обстановке строгой секретности. Никто не стал говорить о воюющих в Сирии земляках, хотя еще месяц назад на эту тему в поселке говорили без стеснения", - отмечает издание.
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"Вот погиб парень молодой — семьи оставляют. Дети сейчас вот [без отца, а] мать воспитывай одна. Мне кажется [они] только ради своей выгоды. За бабки. Мне кажется так", – рассказывает Александра Павленко.
От общения с журналистами отказались и родные тех, кто воевал вместе в Гавриловым. Две недели назад родственники активно шли на контакт и достаточно критично высказывались о присутствии в Сирии российских наёмников.
"Он отсюда не один ведь уехал. Человек их там 7 или 8. Понятия не имею, кто их там завербовал", - говорил тогда житель Кедрового Геннадий.
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В общении без камеры родственники лишь заверяют, что все кедровчане, находившиеся в Сирии в момент удара, живы и сегодня находятся дома. Мать погибшего Руслана Гаврилова от общения с журналистами также отказалась. Месяц назад Фаина не скрывала, что сын уехал на войну за деньгами.
"Работы нормальной у него не было. Ну вот такая вот, двери да потолки вешать. Когда есть работа, когда нет. Хотелось ему заработать денег", - рассказывала мать погибшего.
О возможной выплате семье погибшего бойца изданию узнать ничего не удалось. Как сообщил месяц назад источник, пожелавший остаться анонимным, речь может идти о трёх миллионах рублей.
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
жене Гаврила изменял...!
"Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верен был!"
Наверное, для мусульман писали...
"Это ж Россия...!"
-а может за бабло...
иль за бухло?
И хорошо что сдох-в гробу на "родине" Гаврила и не так уж плох.
Приволокли Гаврилу дохлым
И закопали втихаря
Гаврила плуг свой обожал.
О светлом будущем отчизны
Гаврила крепко размышлял.
Гаврила в Сирии застрял..
Домой Гаврила попал дохлым
Пиндосский робот расстрелял
Фанфурь боярьі нє бухать,
Жена єво тєперь сасєду
Будєт похлебку наливать.
Выходит, что они или потенциальные убийцы или просто дебилы....
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
Гаврила был примерным сыном,
людей за деньги убивал.
Но на запчасти разобрался,
когда "Апач" над ним летал.
гаврилу ранило ганшипом
в полях сакральной сирии
теперь он лечится в больнице
в палатах с третьей до шестой
нескладывают их в негроб
и нехоронят ненасыпав
непепел их на некишки
Мало ли, может быть они там на лечение больных родственников зарабатывали...
мой дядя самых честных правил
когда не в шутку занемог
четыре трупа возле танка
дополнят утренний пейзаж
Cьогодні об 11:53 Crime
Генерал-майор ВС РФ Владимир Еремеев, погибший в авиакатастрофе в Сирии, похоронен в подмосковных Мытищах 10 марта при исключительных мерах секретности и безопасности.
О секретных похоронах генерала сообщила «Новая газета», журналисты которой пытались приоткрыть завесу секретности над тайным погребением заместителя начальника Главного управления контрольно-надзорной деятельности Минобороны России.
Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах официально в тот день не работало - на территорию пропускали только по спискам, а все автомобили останавливались офицерами военной полиции.
Складывалось ощущение, что боевого генерала провожают в последний путь тайком.
Можно предположить, что все эти меры предосторожности были предприняты, чтобы не допустить случайной утечки информации от пришедших на похороны офицеров, которые могли рассказать об обстоятельствах гибели генерала в Сирии.
Но в любом случае все это напоминало суетливые прощания с погибшими в Афганистане - в те времена, когда СССР там как бы и не воевал.
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