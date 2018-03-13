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 "Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова. ВИДЕО

В поселке Кедровое под Екатеринбургом похоронили Руслана Гаврилова, одного из наемников частной военной компании, предположительно уничтоженного в Сирии 7 февраля после удара сил коалиции во главе с США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

...

"Журналистов на прощании с наемником ЧВК "Вагнер" не было. Вся церемония, как и доставка тела на родину, прошли в обстановке строгой секретности. Никто не стал говорить о воюющих в Сирии земляках, хотя еще месяц назад на эту тему в поселке говорили без стеснения", - отмечает издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтоженных в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" хоронят без почестей и не дают деньги на организацию похорон, - "Дождь". ВИДЕО

"Вот погиб парень молодой — семьи оставляют. Дети сейчас вот [без отца, а] мать воспитывай одна. Мне кажется [они] только ради своей выгоды. За бабки. Мне кажется так", – рассказывает Александра Павленко.

От общения с журналистами отказались и родные тех, кто воевал вместе в Гавриловым. Две недели назад родственники активно шли на контакт и достаточно критично высказывались о присутствии в Сирии российских наёмников.

"Он отсюда не один ведь уехал. Человек их там 7 или 8. Понятия не имею, кто их там завербовал", - говорил тогда житель Кедрового Геннадий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если нет его живого, хоть кусочек домой бы привезли", - мать наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Рубанова, пропавшего без вести, после разгрома колонны в Сирии

В общении без камеры родственники лишь заверяют, что все кедровчане, находившиеся в Сирии в момент удара, живы и сегодня находятся дома. Мать погибшего Руслана Гаврилова от общения с журналистами также отказалась. Месяц назад Фаина не скрывала, что сын уехал на войну за деньгами.

"Работы нормальной у него не было. Ну вот такая вот, двери да потолки вешать. Когда есть работа, когда нет. Хотелось ему заработать денег", - рассказывала мать погибшего.

О возможной выплате семье погибшего бойца изданию узнать ничего не удалось. Как сообщил месяц назад источник, пожелавший остаться анонимным, речь может идти о трёх миллионах рублей.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3055251
 
 
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"...-Гаврила был неверным мужем
жене Гаврила изменял...! "Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова, - "Настоящее время" - Цензор.НЕТ 9707
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В оригіналі "Гаврила был неверным мужем, Гаврила женам изменял!"
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Меня больше харит этот вариант:
"Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верен был!"

Наверное, для мусульман писали...
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Здох Гаврила за хуйло...
-а может за бабло...
иль за бухло?
И хорошо что сдох-в гробу на "родине" Гаврила и не так уж плох.
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"Вот это гораздо лучше и, заметьте, намного острее."
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Гаврилов был дибилом полным-пошел стрелять он за хуйла
Приволокли Гаврилу дохлым
И закопали втихаря
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Пахал Гаврила спозаранку,
Гаврила плуг свой обожал.
О светлом будущем отчизны
Гаврила крепко размышлял.
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Хотел Гаврила заработать
Гаврила в Сирии застрял..
Домой Гаврила попал дохлым
Пиндосский робот расстрелял

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Нє жрать тєперь Гаврилє скрєпу,
Фанфурь боярьі нє бухать,
Жена єво тєперь сасєду
Будєт похлебку наливать.

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"почести" ему черти в АДУ предоставят "Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова, - "Настоящее время" - Цензор.НЕТ 9258
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НУ НОРМАЛЬНО ТАК ДЕНЕГ СЕБЕ НА ПОХОРОНЫ ЗАРАБОТАЛ))))
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Не всем так везет. Большинство лежит в братских могильниках с надписью неизвестный.
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Гиви и Моторылка заждались пополнения...............
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«Кожен найманець має знати - у нього немає права на життя.» Віктор Суворов
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Ну, вот... И "квартирку" заимел... Индивидуальную ... Правда, "малосемейка", без удобств... Зато своя, личная... У других и такого нет... Граждан России хоть домой, из Сирии, вывозят... А "донбасситов" на месте закапывают, по большей части - скопом, чтобы отдельные могилы не копать...
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поховали москаля край дороги....видно руки видно ноги видно роги...
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Нужно поблагодарить тех кто за нас сделал эту работу..
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Главное, что наши находят работу на РФ, а местные не могут!
Выходит, что они или потенциальные убийцы или просто дебилы....
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Хоронят ЧЕЛОВЕКА, а эту падаль просто зарыли. Жаль, что не на помойке.
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Гаврилов то думал ,что будет убивать женщин и детишек а оно вишь,как повернулось ... "Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова - Цензор.НЕТ 9972
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Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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зачем это здесь? кому какое дело где винторогого лишнехромосомного прикопали?
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Есть для него неплохая эпитафия. Дарю.

Гаврила был примерным сыном,
людей за деньги убивал.
Но на запчасти разобрался,
когда "Апач" над ним летал.
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Вариант о грузе 300

гаврилу ранило ганшипом
в полях сакральной сирии
теперь он лечится в больнице
в палатах с третьей до шестой
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"Вагнер" - проект "Мясорубка", - говорит один из командиров. - Куда девать ополчение [из Донбасса]? Идиотов первой волны, идейных? Это страшные люди, это катализатор общества, они могут будоражить, как дрожжи. А тут и интересы страны поддерживаются, и дрожжей поменьше остается. Вот такой вариант. Имеет право на жизнь".
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Жаль эта гнида ещё в Чечне не подохла
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Сытая Европа еще тогда упорно не хотела видеть правды о том, что тогда творилось в Чечне.
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когда недохнут ихтамнеты
нескладывают их в негроб
и нехоронят ненасыпав
непепел их на некишки
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И маладая не узнает, каким у парня был канец…
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этот мордовский ублюдок из гавна ( сайберии) вылез и в гавно вернулся.
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Учитесь "читать между строк", посмотрите на фон, Боже в какой жеброте живут эти вяликие нищеброды...
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вернулась лепёха.. усохшая под палящим небом Сирии ...ну что разбогатела козлина?... мои поздравления родственникам этого упыря
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Насколько нужно деградировать , что бы зарабатывать деньги убийством людей , которые не причинили зла ни тебе ни твоей стране? Вместо того , что бы заработать деньги в море, на буровых вышках, в своем сраном Сургуте наконец, оно поперлось убивать сирийцев. Закономерный итог - могила в в своем зажопинске и дети сироты.
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Ну зачем так жестоко *плак-плак*
Мало ли, может быть они там на лечение больных родственников зарабатывали... "Без військових почестей, телекамер і сторонніх очей": під Єкатеринбургом поховали знищеного в Сирії найманця РФ із ПВК "Вагнера" Гаврилова - Цензор.НЕТ 1512

мой дядя самых честных правил
когда не в шутку занемог
четыре трупа возле танка
дополнят утренний пейзаж
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Погребение в режиме секретности. Генерала ВС РФ, погибшего в Сирии, тайно предали земле (+фото)
Cьогодні об 11:53 Crime
Генерал-майор ВС РФ Владимир Еремеев, погибший в авиакатастрофе в Сирии, похоронен в подмосковных Мытищах 10 марта при исключительных мерах секретности и безопасности.
О секретных похоронах генерала сообщила «Новая газета», журналисты которой пытались приоткрыть завесу секретности над тайным погребением заместителя начальника Главного управления контрольно-надзорной деятельности Минобороны России.
Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах официально в тот день не работало - на территорию пропускали только по спискам, а все автомобили останавливались офицерами военной полиции.
Складывалось ощущение, что боевого генерала провожают в последний путь тайком.
Можно предположить, что все эти меры предосторожности были предприняты, чтобы не допустить случайной утечки информации от пришедших на похороны офицеров, которые могли рассказать об обстоятельствах гибели генерала в Сирии.
Но в любом случае все это напоминало суетливые прощания с погибшими в Афганистане - в те времена, когда СССР там как бы и не воевал.
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Так сказать "В дружественной семейной обстановке"...
"Без військових почестей, телекамер і сторонніх очей": під Єкатеринбургом поховали знищеного в Сирії найманця РФ із ПВК "Вагнера" Гаврилова - Цензор.НЕТ 6931 ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Без воинских почестей, телекамер и посторонних глаз": под Екатеринбургом похоронили уничтоженного в Сирии наемника РФ из ЧВК "Вагнера" Гаврилова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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