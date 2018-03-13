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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (19638) Россия (68374) Ахеджакова (1)

 Ахеджакова о Крыме: Он уже не наш. Мы вообще наделали таких дел...

Известная российская актриса Лия Ахеджакова не разделяет идею "Крымнаш".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью Радио "Свобода".

"Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже будет не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист выглядит всегда омерзительно", – уверена Ахеджакова.

В то же время она подчеркнула, что идею "Крымнаш" не разделяет. Говорит, что подобные высказывания людей, которые некогда были близки и уважаемы ею, сегодня ранят душу. По ее словам, времени, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, ждать не приходится. По мнению российской артистки, "то, что мы имеем, мы имеем надолго".

"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: "Крым наш! Наш русский Крым!" Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел..." – рассказала эмоционально Ахеджакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма "неправильно", - Ахеджакова

Оценивать нынешнюю ситуацию в Крыму артистка не берется и давать советы крымчанам, которые остаются верными Украине на полуострове, не намерена, лишь подчеркивает: "Они влипли". Чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику по отношению к Украине, чтобы вернула Крым – нужно менять всю российскую систему.

Источник: https://censor.net.ua/n3055247
 
 
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Украина ещё и помогает строить Крымский мост, поставляет туда строительный щебень, сырьё для титанового завода.
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а чёб и не?! надош как-то будет на свою Кубань ездить.
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кацапам крым это не чемодан без ручки, кацапне это ручка без чемодана! радуйтесь кокошникомордые
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Навіщо нам повністю ватна Кубань? Це лугандон по менталітету. Усі їхні "кізяки" воюють прити ЗСУ.
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дружище, с Украины на Кубань можно и без моста по суше доехать....
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Кроме того еще и воздух с Украины идет прямо в крым...
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Лі́я Меджи́дівна Ахеджа́кова (рос. Лия Меджидовна Ахеджакова; нар. 9 липня 1938, Дніпропетровськ, Українська РСР) - радянська і російська акторка театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР (1970). Заслужена артистка України (1994
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и что? Броневой родился в Киеве, а Лановой под Одессой - оба преданньіе ватники
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(Броневого уже нет)
и каждый второй знаменитый актер-артист из Украины...
(хотят они это или нет)
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Це батьки Ланового з під Одеси, а сам він вже "в сталіце" народився.
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оооо, вы еше Кабзона забыли....)) А также сотню вполне очень известных ныне ватных деятелей, рожденных в Украине.
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Які жєнщіни, в яких руських сєлєніях? Ахеджакова про Крим: Він уже не наш. Ми взагалі наробили таких справ... - Цензор.НЕТ 4665 Ахеджакова - з родини дніпропетровських евреїв (з тих євреїв, які заслуговують на повагу), всиновлена адигейцем з княжого роду Меджидом Ахеджаковим. Так що рюськими там і не пахне.
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Мова начебто йшла про "рускость", а не "російкость".
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Тоді тобі однаково, що Україна до Русю зветься?
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Татари, чечени, буряти та багато інших громадян расєянії так не вважають.
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Но с удовольствием воюют за русский мир.
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Деньги. Но русскими автоматически их это не делает. Окацапленными - да. Только причём тут Ахеджакова? Она - еврейка, и точно не окацапленная. Во всяком случае, пока.
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Миниатюрная женщина,-а ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА! Респект!
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Не полный совок в Рашке...Ещё и адекватные люди сохранились..Прекрасная талантливая актриса, тому подтверждение....
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Сцытся, но острожно говорит правду. Большинство роисян сцытся и лжет.
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що таке ті душевниє страданія якоїсь московської тітки порівняно з тими жертвами, які принесли і несуть українці від дій її батьківщини? пшик і фейк
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Ця тiтка- не бидло...Людина високого гатунку!!!...Недоумок, запамятай. Ахеджакова про Крим: Він уже не наш. Ми взагалі наробили таких справ... - Цензор.НЕТ 5522
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таких в Росії можна по пальцям однієї руки перерахувати.
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Зачем их считать?
Ну насчитаешь ты тысячу на 160 миллионов и шо?

Они не делали, не делают и никогда не будут делать погоду на Роисе. Поэтому их и держат в тепле уюте - прекрасная вывеска того, что и таким вот юродивым есть место на Роисе.

Немцова вот грохнули, а Ефремовы и Ахиджаковы могут попискивать. И они это прекрасно знают.
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порохоботы, даже на этой теме воняеете...............ну пробитые идиоты. Ахеджакова про Крим: Він уже не наш. Ми взагалі наробили таких справ... - Цензор.НЕТ 5226
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Баран, это твои коллеги по цеху - патриёты и свидетели вяликай Зрады. Не узнаёшь коллег уже? Совсем бедняга запутался.
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адрес знаешь куда тебе идти? карамелек в дорогу не забудь....тему смотрите упоротые...боитесь что барыга хозяин накажет? ню...ню...пнх вместе прш...........
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Наша песня хороша - начинай сначала!
Даже под новостью о рождении тигрят в зоопарке про барыг воете. Биомусор.
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это ты убогое на себя и своих родителей в зеркало посмотрело?!
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как бы ее путин не отравил... Ахеджакова про Крим: Він уже не наш. Ми взагалі наробили таких справ... - Цензор.НЕТ 9876 держись, Маджидовна, мы с тобой!
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а расеє усе залежить від царька, ось був Єльцин була одна політика, став медвепут стала політика в стилі Андропова теж з кдб, того і не можна там казати що думаєш. Коли змінеться пуйло тоді і шанси вирішити кримське питання.
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з часів ЧК-НКВД-МГБ і тд було питанням часу, коли вони (чєкісти) прийдуть до вищої влади в Росії. При СССРі їх стримувала КПСС та певна ідеологія. Зараз не стримує нічого - тобто там влада спецслужб на років 100 не менше і від зміни путіна нічого не зміниться..
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кстати (или не к стати)
только что проскочила информация, от министерства молодежи и спорта,
что украинские биатлонисты в Тюмень НЕ едут!!! бойкот!
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Мы Россия(Московия + колонии Московии)нанесли нашей экономике огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел.. Для Украины Крым тоже был проблемным, Путин когда зашёл в Крым думал что новороссы юго востока Украины будут дальше обслуживать наворованное,но просчитался Ахеджакова про Крим: Він уже не наш. Ми взагалі наробили таких справ... - Цензор.НЕТ 8520 Источник: https://censor.net.ua/n3055247
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Оценивать нынешнюю ситуацию в Крыму артистка не берется и давать советы крымчанам, которые остаются верными Украине на полуострове, не намерена.


Очень смело и сильно. Ага.
Больше похоже на "Я не такая. Я жду трамвая".
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Як би там не було, а жити з орками і мати сміливість так говорити відкрито та відверто варто як мінімум людського розуміння та поваги. В той же час виключення з правил тільки підтверджує саме правило і біла ворона тільки контрастує на фоні чорної хмари ворон і підкреслює їх чорноту.
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фсбшные таблетки перестали действовать, вот и просветление пришло.....
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давиче же переживала что неправильно запрещять везд в Украину деятелям рашакультуры которые незаконно попали в Крым....
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Справедливости ради, Ахиджакова никогда не поддерживала ни крымнаш ни войну.
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я вкурсе что у них там 37-год, но предыдущее её заявление абсурдно....
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"Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю...", - Источник: https://censor.net.ua/n3
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Як цей вислів Ліі підходить до наших платних вилизувачів шпигуна Лоли...
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Как не крути, а события закручиваются с невероятной скоростью. Только месяц прошел с операции «Винегрет», где накрошили несколько сотен отборных российских наемников под сирийским Хишамом, а это уже никому не интересно. Еще меньше времени прошло с момента обнародования данных, согласно которым МИД РФ оказался крупным поставщиком кокаина из Южной Америки в Европу, но и об этом уже если не забыли, то из топ-новостей тема вылетела без сомнений. После этого прямо у посадочной полосы российской авиабазы в Сирии, активисты из пулемета завалили транспортный Ан-26 с генералом и старшими офицерами на борту, но и и это уже никому не интересно после ультиматума, выдвинутого Москве премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Точно также, всего три дня назад мы опубликовали большую статью об интервью Путина американской журналистке Мегин Кейли под названием «Пояснения урки», с Путиным в главной роли, а он взял и самолично поставил под этим свою подпись.
В своем, пока последнем интервью уже карманному журналисту, Путин четко показал, что IQ для него - две буквы «фашистского алфавита» и ничего более. Это следует из того, каким образом он иллюстрирует свои мысли. Насколько мы помним, Путин самой первой версии умел говорить по-немецки. Это пояснялось тем, что в свое время он служил начальником «первого стратегического клуба» на территории ГДР, где в его подчинении были гармошки, балалайки и прочие ударные инструменты. Тогда-то он и научился общаться на языке Гете и Шиллера. Но время шло и если в первой каденции он общался с немцами без переводчика, то Путин более поздних версий, немецкого уже не понимал и нуждался в синхронном переводе. Но как ни крути, изучение немецкого языка должно было оставить какой-то след и он мог бы приводить короткие цитаты из поэм Бетховена или философских монографий Шуберта, но не тут-то было. В интервью он вспомнил фильм «Джентльмены удачи» и тот его эпизод, когда какой-то урка (заметим!) говорит: «ваше место у параши»! Это было сказано для объяснения сути противоречий РФ и Запада. То есть, Запад, по мнению Путина, назначил место РФ у параши, а с его слов «нам это место не нравится». То есть, на парашу РФ уже определили, но там оказалось не очень хорошо. Это - уровень президента крупной страны, толкающего предвыборное интервью. И вот это существо - гарантированно выберут.
В связи с этим, мы имеем несколько замечаний. Первое. Россияне могут гордиться тем, что старик еще не берется за цитаты из старых мультиков или из порнофильмов, а мог бы. Второе. Мы уже писали о том, что этот персонаж ассоциирует себя со страной, хотя ему лично и не раз говорили о том, что ты и твой бандитский послужной список - одно, а твоя страна - другое, будь нормальным человеком и не смешивай страну со своей несмываемой грязью. То есть, место у параши было указано Путину, только он туда затащил всю свою страну, в чем теперь и признался.
Из этого следует последнее замечание. Гражданину Путину следовало бы знать, что если переходишь на арестантский жаргон, то надо иметь в виду, что сказанное - имеет свою цену, особенно тогда, когда речь заходит о параше или чем-то подобном. Если ты не понимаешь, что лепишь - лучше не надо. В самом деле, лучше проговаривать сонеты Моне. Тут случилось то же самое. Из его речи понятно, что злые западные страны указали РФ место у параши, но когда она оказалась там, выяснилось, что там - плохое место. Это он сам такое рассказал. А далее он говорит о том, что такую ситуацию надо разрешать не с помощью ультиматумов и окриков, а с помощью диалога.
Вот тут гражданин Путин допустил промашку. Если он согласился, что вместе со своей страной определился на параше, хоть ему это и не нравится, то разговаривать с ним никто не будет по определению. Таковы арестантские понятия. Как только ты определился с жизнью на параше, то обратного хода уже нет ни при каких обстоятельствах.
Короче говоря, дедушка спекся уже настолько, что поплыл даже в «понятиях». Президент самой крупной, по площади, страны в мире, оперирует аргументами типа «место у параши» или «мои фото верхом на медведе», это уже не просто ниже плинтуса, а действительно - в другой реальности, как сказала Ангела Меркель.
Про его фотожабы верхом на медведе Путин рассказывал Келли и добавлял, мол фотки такие есть, но такого не было точно. Хорошо, что Келли - настоящий журналист, а не мастер разговорного жанра. В противном случае, она могла бы поддержать этот унитазный уровень аргументации и парировать примерно так: «но ведь никто не видел ваших фотографий верхом на суке Конни, а жена от вас ушла».
Все это к тому, что диктатор быстро и конкретно выживает из ума и несет уже такое, что ему пора в больничку, под капельницу, а он опять хочет шесть лет ходить со вшитой, для надежности, в какую-то часть тела, ядерной кнопкой. Впрочем, россиянам такое нравится и они откроют много интересного в своем президенте. Цитаты про парашу - только начало.
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Мост ? Кубань это этническая украинская территория преступно аннексированная Московией - ордой. Относится к древним украинским этническим землям. В 17 - 18 веках. в бассейн реки Кубани переселилось более 20 тыс. украинских запорожских казаков, заняв тогда ничию огромную свободную безлюдную территорию. Уже позже царское правительство лапотной завоевало Кубань и лишило украинских кубанских казаков автономных прав: права избирать гетмана, старшин, права казацкого самоуправления..... По данным на 1795 г., украинцев на Кубани уже насчитывалось 32,6 тыс. человек. А в течении XIX в. на Кубань переехали из Украины еще 300 тыс. славян украинцев. По переписи 1926 г., на Кубани ещё насчитывалось 1,5 млн украинцев, или более 62 % всего населения из татар, москалей, калмыков... Здесь официально действовало свыше 150 украинских школ. Но в 1933 г. все украинские школы были преступно закрыты, ликвидированы все украинские издательства и газеты, а украинское население было поголовно почти полтора миллиона украинцев уничтожено кровавыми кремлёвскими оккупантами коммуно -фашистами: голодомором, расстрелами, репрессиями, депортациями....
В настоящее время на аннексированной москалями украинской Кубани почти нет ( несколько процентов) украинцев потомков славных славян гордых украинских казаков которые возродили казачество в этой ужасной не славянской лапотной России -Орде.
Ну а сейчас уже современные липовые потешные так называемые бутафорские "Кубанские казаки "это гадкие пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские казламордые рябые хари, с рязанский и вологодским кацапским говором ужасным - матом лапотных москалей, притом они все поголовно кремлёвские фашисты..
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Замечательно! Браво Лия Меджидовна! Доказала миру, что на России есть разные мнения, есть на России демократия. .
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Надо Крым превратить в Кипр.И сделать демилитаризованной зоной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАхеджакова о Крыме: Он уже не наш. Мы вообще наделали таких дел...
 
 
 
 
 
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