 Ахеджакова о Крыме: Он уже не наш. Мы вообще наделали таких дел...

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью Радио "Свобода".
"Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже будет не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист выглядит всегда омерзительно", – уверена Ахеджакова.
В то же время она подчеркнула, что идею "Крымнаш" не разделяет. Говорит, что подобные высказывания людей, которые некогда были близки и уважаемы ею, сегодня ранят душу. По ее словам, времени, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, ждать не приходится. По мнению российской артистки, "то, что мы имеем, мы имеем надолго".
"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: "Крым наш! Наш русский Крым!" Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел..." – рассказала эмоционально Ахеджакова.
Оценивать нынешнюю ситуацию в Крыму артистка не берется и давать советы крымчанам, которые остаются верными Украине на полуострове, не намерена, лишь подчеркивает: "Они влипли". Чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику по отношению к Украине, чтобы вернула Крым – нужно менять всю российскую систему.
и каждый второй знаменитый актер-артист из Украины...
(хотят они это или нет)
росия в одной картинке
Ну насчитаешь ты тысячу на 160 миллионов и шо?
Они не делали, не делают и никогда не будут делать погоду на Роисе. Поэтому их и держат в тепле уюте - прекрасная вывеска того, что и таким вот юродивым есть место на Роисе.
Немцова вот грохнули, а Ефремовы и Ахиджаковы могут попискивать. И они это прекрасно знают.
Даже под новостью о рождении тигрят в зоопарке про барыг воете. Биомусор.
только что проскочила информация, от министерства молодежи и спорта,
что украинские биатлонисты в Тюмень НЕ едут!!! бойкот!
Очень смело и сильно. Ага.
Больше похоже на "Я не такая. Я жду трамвая".
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Як цей вислів Ліі підходить до наших платних вилизувачів шпигуна Лоли...
В своем, пока последнем интервью уже карманному журналисту, Путин четко показал, что IQ для него - две буквы «фашистского алфавита» и ничего более. Это следует из того, каким образом он иллюстрирует свои мысли. Насколько мы помним, Путин самой первой версии умел говорить по-немецки. Это пояснялось тем, что в свое время он служил начальником «первого стратегического клуба» на территории ГДР, где в его подчинении были гармошки, балалайки и прочие ударные инструменты. Тогда-то он и научился общаться на языке Гете и Шиллера. Но время шло и если в первой каденции он общался с немцами без переводчика, то Путин более поздних версий, немецкого уже не понимал и нуждался в синхронном переводе. Но как ни крути, изучение немецкого языка должно было оставить какой-то след и он мог бы приводить короткие цитаты из поэм Бетховена или философских монографий Шуберта, но не тут-то было. В интервью он вспомнил фильм «Джентльмены удачи» и тот его эпизод, когда какой-то урка (заметим!) говорит: «ваше место у параши»! Это было сказано для объяснения сути противоречий РФ и Запада. То есть, Запад, по мнению Путина, назначил место РФ у параши, а с его слов «нам это место не нравится». То есть, на парашу РФ уже определили, но там оказалось не очень хорошо. Это - уровень президента крупной страны, толкающего предвыборное интервью. И вот это существо - гарантированно выберут.
В связи с этим, мы имеем несколько замечаний. Первое. Россияне могут гордиться тем, что старик еще не берется за цитаты из старых мультиков или из порнофильмов, а мог бы. Второе. Мы уже писали о том, что этот персонаж ассоциирует себя со страной, хотя ему лично и не раз говорили о том, что ты и твой бандитский послужной список - одно, а твоя страна - другое, будь нормальным человеком и не смешивай страну со своей несмываемой грязью. То есть, место у параши было указано Путину, только он туда затащил всю свою страну, в чем теперь и признался.
Из этого следует последнее замечание. Гражданину Путину следовало бы знать, что если переходишь на арестантский жаргон, то надо иметь в виду, что сказанное - имеет свою цену, особенно тогда, когда речь заходит о параше или чем-то подобном. Если ты не понимаешь, что лепишь - лучше не надо. В самом деле, лучше проговаривать сонеты Моне. Тут случилось то же самое. Из его речи понятно, что злые западные страны указали РФ место у параши, но когда она оказалась там, выяснилось, что там - плохое место. Это он сам такое рассказал. А далее он говорит о том, что такую ситуацию надо разрешать не с помощью ультиматумов и окриков, а с помощью диалога.
Вот тут гражданин Путин допустил промашку. Если он согласился, что вместе со своей страной определился на параше, хоть ему это и не нравится, то разговаривать с ним никто не будет по определению. Таковы арестантские понятия. Как только ты определился с жизнью на параше, то обратного хода уже нет ни при каких обстоятельствах.
Короче говоря, дедушка спекся уже настолько, что поплыл даже в «понятиях». Президент самой крупной, по площади, страны в мире, оперирует аргументами типа «место у параши» или «мои фото верхом на медведе», это уже не просто ниже плинтуса, а действительно - в другой реальности, как сказала Ангела Меркель.
Про его фотожабы верхом на медведе Путин рассказывал Келли и добавлял, мол фотки такие есть, но такого не было точно. Хорошо, что Келли - настоящий журналист, а не мастер разговорного жанра. В противном случае, она могла бы поддержать этот унитазный уровень аргументации и парировать примерно так: «но ведь никто не видел ваших фотографий верхом на суке Конни, а жена от вас ушла».
Все это к тому, что диктатор быстро и конкретно выживает из ума и несет уже такое, что ему пора в больничку, под капельницу, а он опять хочет шесть лет ходить со вшитой, для надежности, в какую-то часть тела, ядерной кнопкой. Впрочем, россиянам такое нравится и они откроют много интересного в своем президенте. Цитаты про парашу - только начало.
В настоящее время на аннексированной москалями украинской Кубани почти нет ( несколько процентов) украинцев потомков славных славян гордых украинских казаков которые возродили казачество в этой ужасной не славянской лапотной России -Орде.
Ну а сейчас уже современные липовые потешные так называемые бутафорские "Кубанские казаки "это гадкие пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские казламордые рябые хари, с рязанский и вологодским кацапским говором ужасным - матом лапотных москалей, притом они все поголовно кремлёвские фашисты..