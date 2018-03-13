 Сенцов в колонии пишет сценарии и отказывается от работы "на режим", - адвокат Динзе

"Конечно, ФСБ продолжает за ним наблюдать. Это очень четко отслеживалось в Якутской колонии, где он был одним из "крымских террористов". Там еще был националист какой-то и "Хизб ут-тахрировцы" ... Он с ними вообще не общался. Он отдельно держится - один. Ни с кем ни в какие контакты не вступает. Пишет сценарии, занимается творчеством, отказывается от работы. Ему неинтересно работать, как он говорит, "на режим". Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят. Здесь ему предлагали работу на киностудии или на кухне. Это облегченная работа, для "актива" - для тех, кто сотрудничает с администрацией", - сказал адвокат в интервью украинской службе "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам Д.Динзе, О.Сенцов находится в общем бараке, где 30-40 человек, с осужденными у него "очень хорошие" отношения, конфликтов и претензий нет: "Ему главное, чтобы были ручка и бумага, чтобы он мог писать сценарии. Прогулки, немного спорта и нормальные отношения. К бытовым условиям он неприхотлив. Единственное, он на свидании мне сказал, что если кто-то хочет ему помочь, то пусть не посылает ему посылки, а шлет деньги, вещи, продукты его сестре. А она уже организует передачу с теми вещами, о которых он попросит"

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Отвечая на вопрос о том, не принуждают ли О.Сенцова к общественным работам, защитник заметил: "Олег - более или менее привилегированный осужденный, к нему особое отношение и особый надзор. Конечно, он этим пользуется. Колонии не выгодно портить с ним отношения, потому что он может сообщить адвокатам, а они начнут выносить сор из избы. Талант Олега в том, что он со всеми может договориться".

Д.Динзе также подтвердил, что О.Сенцов против того, чтобы к нему на свидание приезжали мама и дети, так как опасается за их психологическое самочувствие.

На вопрос о возможном обмене и помиловании со стороны президента РФ адвокат ответил: "Он этого ждет, но сам говорит, что это будет очень нескоро. И если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек. Насколько мне известно, президенту России докладывали, что Сенцов - супертерорист, преступник. Его обсуждали на всех уровнях силовых структур, чтобы не было быстрого решения о его освобождении. Он выявил принципиальную позицию, не пошел на уступки, как кость в горле стал центральному аппарату ФСБ. Дело прогремело на всю страну, соответственно, на него зуб есть. Им важно, чтобы он дольше мучился. Но у ФСБ и ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. - Ред.) разные задачи. Первым нужно насолить, вторым - чтобы человек спокойно сидел и не было никаких скандалов. Олег находится между двух этих огней. А Путин не прислушивается ни к известным режиссерам, ни к правозащитникам. Он прислушивается к силовикам. … Все политзаключенные, в том числе и Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать (прошение о помиловании. - Ред.)".

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".