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 Политика Украины
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 До конца марта будет сформировано Командование сил логистики ВСУ, - Генштаб

До конца марта будет сформировано Командование сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник Главного управления логистики - замначальника Генерального штаба ВСУ Иван Гаврилюк на брифинге во вторник в Киеве.

"В краткосрочной перспективе определены такие этапы формирования системы логистического обеспечения: февраль-март - создание Командования сил логистики ВСУ, управления логистики штабов видов ВСУ, с апреля по июль будет проведен эксперимент по передаче учета и функций обеспечения в оперативные командования. До конца года по результатам эксперимента планируем провести организационно-штатные изменения", - рассказал он.

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Гаврилюк отметил, что до конца года планируется также разработать нормативно-правовую базу по логистическому обеспечению, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

Представитель Генштаба проинформировал, что в апреле на базе Оперативного командования "Запад" будет создана бригада логистики данного командования и батальон логистики бригады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055244
 
 
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Четвертий рік війни! Досі немає стабільного забезпечення військових на фронті та в ППД! На що взагалі здатна ця влада, міноборони та Генштаб якщо не вирішені навіть ці нескладні завдання???
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когда уже будем наступать........ а кому какие сапоги прапор разберётся...
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хохляцька натура, хай сосід воює а я відсижуся в тіньочку....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца марта будет сформировано Командование сил логистики ВСУ, - Генштаб
 
 
 
 
 
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