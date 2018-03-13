 В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Он сообщил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.
Ранее глава Пентагона Мэттис предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии.
Как сообщает "Радио Свобода", посол США в ООН Никки Хейли заявила 12 марта в Совете Безопасности ООН, что прекращение огня, одобренное две недели назад, провалилось. США предлагают новое 30-дневное перемирие, которое, по ее словам, "не имеет лазейки контртерроризма" - с тем чтобы президент Сирии Башар Асад и другие не могли его игнорировать.
Хейли обвинила Сирию и ее союзников Россию и Иран в том, что они используют предлог о борьбе с террористическими группировками, чтобы, как она выразилась, "морить голодом и убивать сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей в пригороде Дамаска, Восточной Гуте".
Если воюющие стороны продолжают игнорировать перемирие, сказала Хейли, то Соединенные Штаты готовы принять самостоятельные меры.
"Мы предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю химическими атаками, в особенности незаконный сирийский режим: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если потребуется", - сказала она.
Шмат маскаляки висить"
О каких ударах по Дамаску он говорит? Были угрозы ударов от американцев?
Ууу а это уже война если будет нанесён удар по американским кораблям пустившим Томагавки.
Та видели уже в Дейр-эз-Зор.
P.S. Это не наезд на США или еще кого. Это действительно "закон физики" и по нему у меня претензия, скорее, ко всему человечеству(
Ведь в Британии путлер применил химическое оружие всего несколько раз. Можно сказать это
Скрепаль - убит химическим оружием,
Литвиненко - убит химическим оружием,
и даже тот же б.у. министр
Егор Гайдар - отравлен химическими средствами в Британии.
Ива́н Харла́мпиевич Кивели́ди (18 марта 1949, Сухуми - 4 августа 1995, Москва) - российский предприниматель, банкир, председатель президиума объединения «Круглый стол бизнеса России».
Погиб в результате умышленного отравления сильно действующим нервно-паралитическим отравляющим веществом, это было первое в России убийство посредством подобной технологии.
--------- Смерть из телефонной Трубки -------------------
Томагавкам уже ответили?
А за вагнеровское мяско отомстили США?
Утрутся и придумают для роисян отмазку в стиле "А по нам не попали" или "Не так уж и больно было". Трупали прикопают на месте и сделают вид, шо их там никогда не было. Только и всего.
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Представляю, что останется от кацапов если они попробуют ударить по ракетному эсминцу США
і Хунта при владі в масковії???!!!
много всякого говна ходит с видом важным!
эта видимость нужна, чтобы понял каждый,
что пред ним не абы кто, не мелкая букашка,
не убожество в пальто, а важная... какашка.
под санкции гусей и сыр
а надо так в штаны наложим
сыр-сыр
Особенно на гипер-супер-звуковые ракеты с непредсказуемой траекторией ....
Старт в Сирии, разлёт на части в Москве....
Українська спецслужба визначила групу з семи людей, які брали участь у знищенні польоту MH17. Спільній слідчій групі було запропоновано призначити цю групу підозрюваним. Ось що сказали в телепрограмі ZEMBLA колишні провідні люди з української секретної служби. До них належать російські офіцери Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Микола Ткачов. У перший раз офіційні особи, які були залучені до розслідування JIT, публічно згадують можливих підозрюваних.
Секретна служба СБУ зробив багато наукових матеріалів, в тому числі 150000 прослушки в Об'єднаної слідчої групи (JIT), який розслідує справу під керівництвом Служби голландської громадської прокуратури. Zembla говорив з начальником відділу в момент аварії MH17, Валентин Наливайченко та Василь Вовк, який був главою розслідування СБ України.
Докладніше про ZEMBLA - "Полювання на винуватців MH17"
Відеоконференції
Вони кажуть , що пропозиція була зроблена в JIT під час відео - конференції в червні 2015 року в голландському посольстві в Києві, щоб переслідувати групу з семи осіб, які відігравали провідну роль в зниженні MH17. Це не про екіпаж БУК-ракетну систему, але для тих , хто був в команді збройного повстання і зіграв логістичну роль в забезпеченні в системі БУКА з Росії.
Василь Вовк: «Я запропонував денонсувати Гиркин, Плотницкий і п'ять інших, які були в голландському посольстві в ході відеоконференції з дослідницькою групою, на нашу думку, було достатньо доказів для цих людей, в тому числі Гиркин, в якості підозрюваного .. призначити ".
Zembla - «Полювання на злочинців MH17» в середу, 7 березня о 21:15, щоб побачити BNNVARA на NPO2
JIT сказав у відповідь: «Про тих, хто має відношення до розслідування, думаючи свідків або потенційних підозрюваних, обвинувачення не може спекулювати. Кримінальне розслідування все ще перебуває у повному обсязі. Основна увага приділяється розкриттю та слухання нових інсайдерських свідків ".
Военно-мультипликационные войска подняты по тревоге и ждут команды "огонь"