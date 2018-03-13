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 В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску

Минобороны России готово принять ответные меры против возможного ракетного удара США по Дамаску.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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Он сообщил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.

Ранее глава Пентагона Мэттис предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии.

Как сообщает "Радио Свобода", посол США в ООН Никки Хейли заявила 12 марта в Совете Безопасности ООН, что прекращение огня, одобренное две недели назад, провалилось. США предлагают новое 30-дневное перемирие, которое, по ее словам, "не имеет лазейки контртерроризма" - с тем чтобы президент Сирии Башар Асад и другие не могли его игнорировать.

Хейли обвинила Сирию и ее союзников Россию и Иран в том, что они используют предлог о борьбе с террористическими группировками, чтобы, как она выразилась, "морить голодом и убивать сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей в пригороде Дамаска, Восточной Гуте".

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Если воюющие стороны продолжают игнорировать перемирие, сказала Хейли, то Соединенные Штаты готовы принять самостоятельные меры.

"Мы предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю химическими атаками, в особенности незаконный сирийский режим: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если потребуется", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3055242
 
 
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путін підірве ще кілька будинків в Москві, якщо США завдадуть ракетних ударів по Дамаску!
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ответные меры - разбомбят Воронеж.. тут без вариантов...
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А что за мем про Воронеж? Реально был случай, что туда что-то прилетело?
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примут ответные меры-Чекистам амеров не достать, поэтому остается только одно-бомбить Воронеж
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Новые мультики выпустят. Точнее стырят опять как обычно

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Минус пару тысяч ватных недоносков ,будет достойным ответом !!!
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Ответные меры Хуйлостана - метание коровьих лепёшек
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Прочитайте внимательно всю инфу. Все заявление параши сводится простому - если вы будете бомбить Дамаск, то руцькие ихтамнеты попробуют сбивать ракеты и ракетоносители коалиции. И все. Ответить параше больше нечем
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Какие они грозные В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску - Цензор.НЕТ 9495 . А весь ответ параши будет заключаться в попытках перехвата ракет и их носителей. Пока у ватников это не очень получалось
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та весь мир уже видел ваши симметричные ответы ...куски кацапов наверно до сих пор шакалы доедают
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"Ген на стрункій і високій осичині

Шмат маскаляки висить"
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Айяяй, яяяй, яяяй! Генштаб? Вы что там ? ..Лохи? У вас ТВД чрезмерно удален. Зачем бомбить Дамаск, вы его сами уже разбомбили. Есть более эффективные методы.
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Астанавитесь грозно закричал )(уйло, и тихо добавил, мы сами Дамаск раскуячим...
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Опять помидоры турецкие будут давить бульдозерами?......
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Герасимов таки жив, бармалеи зря шумели типа он был в ан-26.
О каких ударах по Дамаску он говорит? Были угрозы ударов от американцев?
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финальная стадия мордобоя ихтамнетам приближается , ждем В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску - Цензор.НЕТ 8508
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Заводи ракету с термоядерной установкой! В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску - Цензор.НЕТ 6812 В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску - Цензор.НЕТ 6812 В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску - Цензор.НЕТ 6812
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так и носителям, которые их будут применят.

Ууу а это уже война если будет нанесён удар по американским кораблям пустившим Томагавки.
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Зачем бомбить? просто объявляется бесполетная зона на нужных америкосам территориях, ихтамнеты вежливо предупреждаются что там летать нельзя - и если появляется залетный ихтамнет - х...як, и звездолета нет.
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Снимут штаны и вздонут в сторону США? Или помидоры подавят?
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"представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции" - это те, что пол миллиона людей уже уничтожили?
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В Рашке, нужно побольше средств на психиатрию выделять ...Даже дебилы и не совсем полные идиоты,понимают, что угрожать стране, с военным бюджетом, в 16,5 раз больше рассейского.....,даже маразмом назвать сложно. В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску - Цензор.НЕТ 6944
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"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.

Та видели уже в Дейр-эз-Зор.
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1 убитый британец = 1000 убитых украинцев = 10 000 убитых сирийцев. Это цинично, но факт. Такое соотношение хорошо заметно по тому резонансу, который вызывает гибель людей в той или иной стране.
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Так это везде так. Закон физики. Мы, по-моему, тоже о сирийцах или англичанах не особо паримся.
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Не, с англичанами не так - точнее, с европейцами не так. Вспомни теракты во Франции или отравленного мужика в Британии - и президент выступит, и по всем новостям расскажут. А по Сирии? Куда меньше обращают внимание. И мне за сирийцев, честно говоря, обидно. Их бьют еще жестче, чем украинцев на Донбассе - и хим.оружием, и авиацией. А они слышат: "мы по-прежнему готовы действовать, если понадобится". У них там вроде как уже полмиллиона жертв за эти годы... Американцы почему Вагнера покрошили? Потому что там были их инструкторы. А если бы их не было?
P.S. Это не наезд на США или еще кого. Это действительно "закон физики" и по нему у меня претензия, скорее, ко всему человечеству(
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Вы хотите сказать, что Путинские террористы убивают сирийцев тысячами, украинцев сотнями а британцев еденицами?
Ведь в Британии путлер применил химическое оружие всего несколько раз. Можно сказать это
Скрепаль - убит химическим оружием,
Литвиненко - убит химическим оружием,
и даже тот же б.у. министр
Егор Гайдар - отравлен химическими средствами в Британии.
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14 смертей уже в Британии на сегодня.....
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Химическое оружие - начало к применению положено в России.



Ива́н Харла́мпиевич Кивели́ди (18 марта 1949, Сухуми - 4 августа 1995, Москва) - российский предприниматель, банкир, председатель президиума объединения «Круглый стол бизнеса России».
Погиб в результате умышленного отравления сильно действующим нервно-паралитическим отравляющим веществом, это было первое в России убийство посредством подобной технологии.

--------- Смерть из телефонной Трубки -------------------


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ой...
Томагавкам уже ответили?
А за вагнеровское мяско отомстили США?

Утрутся и придумают для роисян отмазку в стиле "А по нам не попали" или "Не так уж и больно было". Трупали прикопают на месте и сделают вид, шо их там никогда не было. Только и всего.
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саратов и конечно воронеж должны ответить за эту русофобию.
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воздействия как по ракетам, так и носителям
=========
Представляю, что останется от кацапов если они попробуют ударить по ракетному эсминцу США У Генштабі РФ пригрозили США "заходами у відповідь" у випадку ракетного удару по Дамаску - Цензор.НЕТ 331
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STOP!!! а хто кацабському генштабу слово давав ляпнути?? Шо , Хуйла вже кокнули
і Хунта при владі в масковії???!!!


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наберут в рот говна и плюнут на пиндосов
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один ракетным ударом угрожает , другой с пистолетом на футбольное поле разбираться бежит , третьи в телешоу морды бьют ... кончились на россее вменяемые люди , осталось быдло , способное только быковать
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*
много всякого говна ходит с видом важным!
эта видимость нужна, чтобы понял каждый,
что пред ним не абы кто, не мелкая букашка,
не убожество в пальто, а важная... какашка.
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мы русские а значит можем
под санкции гусей и сыр
а надо так в штаны наложим
сыр-сыр
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Хотелось бы посмотреть на ответные меры воздействия!
Особенно на гипер-супер-звуковые ракеты с непредсказуемой траекторией ....
Старт в Сирии, разлёт на части в Москве....
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(((( я так и не купил СЕБЕ (озк и противогаз ) а ВОЙНА ,вернее УБИЙСТВО росии уже ЗАВТРА !!! народ , вы хоть ПРИДУМАЛИ себе ,что будете делать ????
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А почему у ГЕРАСИМОВА РОЖА тупого расейского ПРИДУРКА? Последствия семейного инцеста или потомственного алкоголизма?
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какое ТУПОГОЛОВОЕ у него выражение лица ,у этого НАЧАЛЬНИКА ШТАБА !!!
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Будуть кацапи знову боінги збиапти.ZEMBLA розкриває: названі імена підозрюваних MH17 правопорушників7 БЕРЕЗНЯ 2018 Р ЧАС ЧИТАННЯ: 3 ХВИЛИНИ

Українська спецслужба визначила групу з семи людей, які брали участь у знищенні польоту MH17. Спільній слідчій групі було запропоновано призначити цю групу підозрюваним. Ось що сказали в телепрограмі ZEMBLA колишні провідні люди з української секретної служби. До них належать російські офіцери Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Микола Ткачов. У перший раз офіційні особи, які були залучені до розслідування JIT, публічно згадують можливих підозрюваних.
Секретна служба СБУ зробив багато наукових матеріалів, в тому числі 150000 прослушки в Об'єднаної слідчої групи (JIT), який розслідує справу під керівництвом Служби голландської громадської прокуратури. Zembla говорив з начальником відділу в момент аварії MH17, Валентин Наливайченко та Василь Вовк, який був главою розслідування СБ України.
Докладніше про ZEMBLA - "Полювання на винуватців MH17"
Відеоконференції
Вони кажуть , що пропозиція була зроблена в JIT під час відео - конференції в червні 2015 року в голландському посольстві в Києві, щоб переслідувати групу з семи осіб, які відігравали провідну роль в зниженні MH17. Це не про екіпаж БУК-ракетну систему, але для тих , хто був в команді збройного повстання і зіграв логістичну роль в забезпеченні в системі БУКА з Росії.
Василь Вовк: «Я запропонував денонсувати Гиркин, Плотницкий і п'ять інших, які були в голландському посольстві в ході відеоконференції з дослідницькою групою, на нашу думку, було достатньо доказів для цих людей, в тому числі Гиркин, в якості підозрюваного .. призначити ".
Zembla - «Полювання на злочинців MH17» в середу, 7 березня о 21:15, щоб побачити BNNVARA на NPO2
JIT сказав у відповідь: «Про тих, хто має відношення до розслідування, думаючи свідків або потенційних підозрюваних, обвинувачення не може спекулювати. Кримінальне розслідування все ще перебуває у повному обсязі. Основна увага приділяється розкриттю та слухання нових інсайдерських свідків ".
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НАТО трепещи!

Военно-мультипликационные войска подняты по тревоге и ждут команды "огонь" У Генштабі РФ пригрозили США "заходами у відповідь" у випадку ракетного удару по Дамаску - Цензор.НЕТ 1227
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пить пить и ещё раз пить!!!!И петь...с тостом "За здравие"!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску
 
 
 
 
 
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