 В Генштабе РФ пригрозили США "ответными мерами" в случае ракетного удара по Дамаску

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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Он сообщил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.

Ранее глава Пентагона Мэттис предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии.

Как сообщает "Радио Свобода", посол США в ООН Никки Хейли заявила 12 марта в Совете Безопасности ООН, что прекращение огня, одобренное две недели назад, провалилось. США предлагают новое 30-дневное перемирие, которое, по ее словам, "не имеет лазейки контртерроризма" - с тем чтобы президент Сирии Башар Асад и другие не могли его игнорировать.

Хейли обвинила Сирию и ее союзников Россию и Иран в том, что они используют предлог о борьбе с террористическими группировками, чтобы, как она выразилась, "морить голодом и убивать сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей в пригороде Дамаска, Восточной Гуте".

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Если воюющие стороны продолжают игнорировать перемирие, сказала Хейли, то Соединенные Штаты готовы принять самостоятельные меры.

"Мы предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю химическими атаками, в особенности незаконный сирийский режим: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если потребуется", - сказала она.