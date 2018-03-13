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 Политика Украины
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 Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство. ВИДЕО

Посольство Великобритании в Украине призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине на странице Twitter.

...

"Россия продолжает нарушать международное право. Великобритания призывает к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных, которые были перевезены в Россию, и возвращению их домой", - сказано в сообщении.

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Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055241
 
 
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чтото англосаксы активно за чмырение русни взялись. Ой к добру это, к добру. Ну и к напользе для мордвы.
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Ого, это уже не шутки... Прямо вот так вот, взяли и призвали... Ждем, думаю на днях запоребриково всех освободит...
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Велика Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство - Цензор.НЕТ 966Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 4 ч.4 часа назад
Великая Британия - это когда за мелкий прайс ты продаешь русским ворам и убийцам квартиры, замки, титулы, футбольные клубы и возможность безнаказанно проводить на своей территории террористические акты с применением химического оружия массового поражения
Велика Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство - Цензор.НЕТ 5537
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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