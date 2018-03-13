 Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине на странице Twitter.

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"Россия продолжает нарушать международное право. Великобритания призывает к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных, которые были перевезены в Россию, и возвращению их домой", - сказано в сообщении.

#Росія продовжує порушувати міжнародне право. Велика Британія закликає до негайного звільнення всіх українських політичних в'язнів, яких було перевезено до Росії, та повернення їх додому#КримЦеУкраїна pic.twitter.com/omxWVYePav — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) 13 марта 2018 г.

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