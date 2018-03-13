 Кандидат в президенты РФ Сурайкин мог въехать в Украину с фальшивым паспортом. Последний официальный визит - в 2005 году, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Насколько я знаю, он последний раз официально въезжал в 2005 году. Если же он приезжал под фальшивым паспортом, то возможно", - заявила она.

При этом спикер СБУ отметила, что не располагает информацией относительно наличия Сурайкина в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину.

"Запрещен – не запрещен, я не знаю. Знаю только, что вчера смотрели (данные. – Ред.) о пересечении границы, и последнее его официальное пересечение границы было в 2005 году", - добавила Гитлянская.

Отметим, в пресс-службе СБУ Цензор.НЕТ также пообещали ответить на журналистский запрос относительно наличия кандидата в президенты РФ Максима Сурайкина в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Напомним, ранее кандидат в президенты РФ сталинист Максим Сурайкин во время очередных дебатов на росТВ заявил о своем визите в Киев и тайных встречах с коммунистическим и социалистическим подпольем.

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