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 Политика Украины
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Все про:запрет (1217) коммунизм (252) СБУ (12230) Гитлянская (122)

 Кандидат в президенты РФ Сурайкин мог въехать в Украину с фальшивым паспортом. Последний официальный визит - в 2005 году, - СБУ

Официально в последний раз кандидат в президенты РФ сталинист Максим Сурайкин въезжал в Украину в 2005 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Насколько я знаю, он последний раз официально въезжал в 2005 году. Если же он приезжал под фальшивым паспортом, то возможно", - заявила она.

При этом спикер СБУ отметила, что не располагает информацией относительно наличия Сурайкина в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину.

"Запрещен – не запрещен, я не знаю. Знаю только, что вчера смотрели (данные. – Ред.) о пересечении границы, и последнее его официальное пересечение границы было в 2005 году", - добавила Гитлянская.

Отметим, в пресс-службе СБУ Цензор.НЕТ также пообещали ответить на журналистский запрос относительно наличия кандидата в президенты РФ Максима Сурайкина в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину.  

Напомним, ранее кандидат в президенты РФ сталинист Максим Сурайкин во время очередных дебатов на росТВ заявил о своем визите в Киев и тайных встречах с коммунистическим и социалистическим подпольем.

Смотрите: Кандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055239
 
 
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Зашибись. еще лучше. Тоесть в Украину можно ездить с фальшивыми паспортамии. А если разейская армия вьедет в Украину с фальшивыми паспортами то пограничники и не заметят. Зато они проституток вылавливают которые из страны на зароботки выезжают.
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В нас СБУ та АП працюють на путіна, тому нічого дивного! Поки при владі проросійська мафія реальної оборони України не буде - а будуть злочинні та антиконституційні припинення вогню та обміни полоненими всіх на всіх, після яких кожного разу будуть лишатись в полоні терористів сотні полонених українських вояків!
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Фальшивим-не фальшивим, але пальчики мали ж перевірити при в*їзді...
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яка глибина розробок!!!
а що там всі консерви в середині сбу бахнули) ?! Кандидат в президенты РФ коммунист Сурайкин мог въехать в Украину с фальшивым паспортом. Последний официальный визит - в 2005 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 7253
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Может он был на тайной встрече с "коммунистами Украины" в испанском домике Симоненко? ..... Кандидат в президенты РФ коммунист Сурайкин мог въехать в Украину с фальшивым паспортом. Последний официальный визит - в 2005 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 4661
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а мог и через лугандониию.... Или что, у нас там такая "линия размежевания" , через которую никто не может пройти?
Говорят у Савченко с Рубаном это получалось неоднократно....
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И сколько ещё кацапов заехало по фальшивым паспортам, СБУ в курсе?
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да он еще про встречу с инопланетянами расскажет, тоже верьте...
А подобная встреча если могла и быть, то скорей в какой-нибудь маскве.
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СБУ - АУУУУУУУ ????? Все силы на слежку за оппозицией??? .
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а ну тогда да , всё понятно ...расходимся товарищи , тут ни какой зрады нема , СБУ тут не при делах , у них задача - чтоб грузин не просочился , всё остальное то не их справа
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все лезет и лезет говно всякое из за Стены
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комуняцкий сатанисто само себе пиЯр устроило перед кацапней
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Прикордонники в свое время в 2014м,колонны с техникой и козачками пропускали аж бегом, а тут какой-то один комуняка... Да на него даже не посмотрели...
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а может просто брешет красноперый. как обычно, как и вся прочая мордва.
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а может паспорт и не был фальшивым?
вспоминая недавнюю историю про российского киллера, который за короткое время получил комплект чистых украинских документов, включая биометрический паспорт, и спокойно по ним передвигался....
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Думаю, что он сюда вообще не заезжал...порешал вопросы в скайпе...В отличии от ГРУшников коммунисты создания ссыкливые ...лживые
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На лоха Кандидат у президенти РФ комуніст Сурайкін міг в'їхати в Україну з фальшивим паспортом. Останній офіційний візит - у 2005 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 8769 . Слова сказанные без каких либо доказательств это фейк . Этот кацап сейчас небось , сидит и ржёт ,, эх как мол , красиво развёл укропов . !
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"...спикер СБУ Елена Гитлянская" - що це за нова посада в СБУ?
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Гадя сейчас у САРАЙКИНА переховувается !!!! как в ПРЯМОМ так и в ОДУШЕВЛЕННОМ смысле )))))
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Та кто там куда ездил? Это его от "мельдониевки" в 40 градусов пропёрло.....
Подполье, коммунисты, фашисты.... Кащенко его ждет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты РФ Сурайкин мог въехать в Украину с фальшивым паспортом. Последний официальный визит - в 2005 году, - СБУ
 
 
 
 
 
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