 Уберечься от пожаров, аналогичных трагедии на "Широком лане", можно, перейдя на закупки современного типа палаток, оснащенных тепловыми пушками, а не печками, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя пожар на полигоне "Широкий лан", в котором погиб военнослужащий, еще семь пострадали.
"Трагедия на "Широком лане" - сгорела палатка ночью, один боец не успел выскочить из огня. Сырые дрова привезли на полигон, других не было, и попытались их разжечь бензином... А откуда там будут несырые дрова, когда влажность высокая, часть лагеря даже подтопило?" - отметил он.
"Увы, палатки горят регулярно, и на том же "Широком лане" и на других полигонах и в пунктах постоянной дислокации такие случаи и человеческие жертвы бывали многократно. 18 февраля 2017 года при пожаре палатки в 16-м батальоне 58-й бригады сгорело два человека. Также зимой 2017-го загорелся лагерь и имущество двух рот 10-й горно-штурмовой бригады. Слава Богу, в том случае люди спаслись. Палатки УСБ-56 сгорают мгновенно, пожары происходят регулярно. Надо отметить, что в 2018-м число пожаров значительно меньше, чем в 17-м, пожарной безопасности в армии действительно уделяют внимание, но все-таки избежать трагедии не удалось", - добавил журналист.
"Уберечься от этого можно одним путем - закупки палаток УСБ-56 давно пора прекратить и закупать современные палатки типа ПНМ - один и тот же украинский завод их делает, при этом палатки надо оснащать тепловыми пушками, а не печками. Это на самом деле гораздо выгодней для армии, и несравненно удобней для людей. Герметичные палатки требуют гораздо меньше энергоресурсов, они более долговечные (УСБ-56 изнашивается за сезон), а тепловая пушка более удобна и полностью пожаробезопасна. А так ночью за дровами и за огнем в печи иногда уследить не удается - человеческий фактор... Как минимум необходимо нормальное оборудование палаток на постоянно используемых полигонах", - резюмировал Бутусов.
Напомним, в результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали.
Ранее СМИ публиковали материалы о сложных условиях на полигоне "Широкий лан". Позже появилась информация, что на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились: "Погодные условия застали во время учений".
За эти деньги ДВА городка можно оснастить всем, а не просто песочком посыпать дороги... ну или отстроить тройку дач генералам.
или Кузьмук был последним офицером на должности министра?
Где этот военный прокурор по кличке "у_бан" с совой на плече?
Вночі на полігоні Широкий Лан загорівся намет. Згорів чоловік. Сім отримали важкі опіки. "Винен" (звичайно ж) опалювач. Весь тиждень до цього фейсбук ряснів фотографіями болота на місці наметового містечка для вояків. "Винні" звичайно ж -зрадофіли. Треба "вміти долати труднощі, а не нити". Вибухи мінометів, складів боєприпасів на мільярди, Іловайськ, Дебальцеве, ДАП, Слов'янськ, Крим, розкрадання в армії і оборонці, торгівля з окупантом.... ВИННИХ НЕМАє. Максимум стрілочники. І це теж замовчуть. Забрешуть придворними волонтерами і героїчними любителями пити каву і співати осанну Першому. А більшість буде чекати результатiв "чергового розслідування". Поки нові події не витіснять з пам'яті старі. Відповідальність прийде тільки зі страхом перед Законом. Страх прийде тільки коли Закони будуть виконуватися. Коли будуть каратися не стрілочники, а ті хто за посадою зобов'язаний за все відповідати. І не тільки юридично. Політично. І морально. Коли Закон буде виконуватися? Коли вся банда, яка імітує бурхливу діяльність за державний рахунок і має досягнення тільки в крадіжці буде вигнана з влади. Як роблять зараз наші сусіди з Румунії та Словаччини. За нас з вами цього ніхто не зробить. Все це відбувається тільки тому тому що люди їм це дозволяють. Вот i все.©
У бригаді є сліжба тилу, є командири підрозділів які мають виконати свою роботу. Організувати особовий склад, забезпечити матеріали, проконтролювати виконання.
Від зміни міністра оборони у відповідного лєтьохи чи капітана розуму та здібностей не прибавиться!
а на земле, на месте?
Не могу передать словами степень разочарования и негодования по поводу всего того, что происходит в стране, во всех сферах . Мы все платим военный сбор и хотим, чтобы наши воины, воины, а не паркетные генералы, жили , проходили службу, защищали страну как минимум в достойных условиях.
К сожалению , этого нет и не будет пока у власти находится группа мародеров. И , исходя из простого анализа, уходить никуда после выборов никто не собирается. Это будет уникальный случай, когда человек с низкой поддержкой останется президентом на второй срок. Он везде расставил своих людей. Все ключевые мэры -его. Губернаторы тоже имеют задание обеспечить победу, не исключаю, что в первом же туре. Выборы будут сфальсифицированы сто процентов . И уже после этого будет Майдан три.
А у нас зразу зродогонство починається, президент, генштаб, міністр оборони бач винні.
УбБригаді є сліжба тилу, є командири підрозділів які мають виконати свою роботу. Організувати особовий склад, забезпечити матеріали, проконтролювати виконання.
Від зміни міністра оборони у відповідного лєтьохи чи капітана розуму та здібностей не прибавиться!
Ведь Украина есть аспирантом (вопрос).
Олигархи- патриоты Украины скинутся на 8 лямов и купят такой полевой стан в Германии.
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