 Уберечься от пожаров, аналогичных трагедии на "Широком лане", можно, перейдя на закупки современного типа палаток, оснащенных тепловыми пушками, а не печками, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя пожар на полигоне "Широкий лан", в котором погиб военнослужащий, еще семь пострадали.

"Трагедия на "Широком лане" - сгорела палатка ночью, один боец не успел выскочить из огня. Сырые дрова привезли на полигон, других не было, и попытались их разжечь бензином... А откуда там будут несырые дрова, когда влажность высокая, часть лагеря даже подтопило?" - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали

"Увы, палатки горят регулярно, и на том же "Широком лане" и на других полигонах и в пунктах постоянной дислокации такие случаи и человеческие жертвы бывали многократно. 18 февраля 2017 года при пожаре палатки в 16-м батальоне 58-й бригады сгорело два человека. Также зимой 2017-го загорелся лагерь и имущество двух рот 10-й горно-штурмовой бригады. Слава Богу, в том случае люди спаслись. Палатки УСБ-56 сгорают мгновенно, пожары происходят регулярно. Надо отметить, что в 2018-м число пожаров значительно меньше, чем в 17-м, пожарной безопасности в армии действительно уделяют внимание, но все-таки избежать трагедии не удалось", - добавил журналист.

"Уберечься от этого можно одним путем - закупки палаток УСБ-56 давно пора прекратить и закупать современные палатки типа ПНМ - один и тот же украинский завод их делает, при этом палатки надо оснащать тепловыми пушками, а не печками. Это на самом деле гораздо выгодней для армии, и несравненно удобней для людей. Герметичные палатки требуют гораздо меньше энергоресурсов, они более долговечные (УСБ-56 изнашивается за сезон), а тепловая пушка более удобна и полностью пожаробезопасна. А так ночью за дровами и за огнем в печи иногда уследить не удается - человеческий фактор... Как минимум необходимо нормальное оборудование палаток на постоянно используемых полигонах", - резюмировал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Погодные условия застали во время учений": на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер. ФОТОрепортаж

Напомним, в результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали.

Ранее СМИ публиковали материалы о сложных условиях на полигоне "Широкий лан". Позже появилась информация, что на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились: "Погодные условия застали во время учений".