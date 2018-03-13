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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:пожар (3028) полигон (178) Бутусов Юрий (1350)

 Уберечься от пожаров, аналогичных трагедии на "Широком лане", можно, перейдя на закупки современного типа палаток, оснащенных тепловыми пушками, а не печками, - Бутусов

Для предотвращения пожаров в палатках в армии необходимо прекратить закупки палаток УСБ-56 и закупать современные палатки типа ПНМ , при этом палатки надо оснащать тепловыми пушками, а не печками.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя пожар на полигоне "Широкий лан", в котором погиб военнослужащий, еще семь пострадали.

"Трагедия на "Широком лане" - сгорела палатка ночью, один боец не успел выскочить из огня. Сырые дрова привезли на полигон, других не было, и попытались их разжечь бензином... А откуда там будут несырые дрова, когда влажность высокая, часть лагеря даже подтопило?" - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали

"Увы, палатки горят регулярно, и на том же "Широком лане" и на других полигонах и в пунктах постоянной дислокации такие случаи и человеческие жертвы бывали многократно. 18 февраля 2017 года при пожаре палатки в 16-м батальоне 58-й бригады сгорело два человека. Также зимой 2017-го загорелся лагерь и имущество двух рот 10-й горно-штурмовой бригады. Слава Богу, в том случае люди спаслись. Палатки УСБ-56 сгорают мгновенно, пожары происходят регулярно. Надо отметить, что в 2018-м число пожаров значительно меньше, чем в 17-м, пожарной безопасности в армии действительно уделяют внимание, но все-таки избежать трагедии не удалось", - добавил журналист.

"Уберечься от этого можно одним путем - закупки палаток УСБ-56 давно пора прекратить и закупать современные палатки типа ПНМ - один и тот же украинский завод их делает, при этом палатки надо оснащать тепловыми пушками, а не печками. Это на самом деле гораздо выгодней для армии, и несравненно удобней для людей. Герметичные палатки требуют гораздо меньше энергоресурсов, они более долговечные (УСБ-56 изнашивается за сезон), а тепловая пушка более удобна и полностью пожаробезопасна. А так ночью за дровами и за огнем в печи иногда уследить не удается - человеческий фактор... Как минимум необходимо нормальное оборудование палаток на постоянно используемых полигонах", - резюмировал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Погодные условия застали во время учений": на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер. ФОТОрепортаж

Напомним, в результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали.

Ранее СМИ публиковали материалы о сложных условиях на полигоне "Широкий лан". Позже появилась информация, что на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились: "Погодные условия застали во время учений".

Источник: https://censor.net.ua/n3055238
 
 
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а 370 млн.грн - куда исчезли?? в прошлом году с помпой выделили "на благоустройство".
За эти деньги ДВА городка можно оснастить всем, а не просто песочком посыпать дороги... ну или отстроить тройку дач генералам.
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На Ширлані за ті гроші що виділяються на армію можна було за 4 роки побудувати суперсучасні казарми та всю інфраструктуру на 50 тис. військових! Але гроші бездарно просрали, нічого не зробили - тому що працюють дебіли в міноборони та Генштабі! В 2017 році не змогли витратити 10 млрд грн!!!!! повернули в Казначейство!
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ну чому вони дебіли? на ці гроші - побудували собі маєтки.. штуки зо 2-3 кожному, та чекают нових надходжень коштів "на благоустрій"
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це при умові, якщо їх буде робити рошено-богдан-ленінська-кузня
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та ладно, у нас полно талантливой молодежи... Вот например - Аваков-младший
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Тепловые пушки купят, но выдавать со складов не будут.....совковый "разум" большинства офицеров возьмет свое....
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Неправда ...их выдадут "по бумагам"...а потом правильно заполнят часы работы и спишут как отслужившие ресурс...затем втихаря толкнут либо на стройки либо через торговую сеть
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Не надо бежать впереди паровоза.......это сделают через пару лет.....и толькнут только то, что не заберут себе на дачи генералы.... Уберегтися від пожеж, аналогічних трагедії на "Широкому Лані", можна, перейшовши на закупівлі сучасного типу наметів, обладнаних тепловими гарматами, а не пічками, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6674
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бутусов! ваши слова - глас вопиющего в пустыне.
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кто подаст в отставку, министр застрелиться или ...?
или Кузьмук был последним офицером на должности министра?
Где этот военный прокурор по кличке "у_бан" с совой на плече?
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а шо дневальные спали? Или были в самоволке
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разжигал бензином!!!!... НЕ солярой...К сожалению не первый и не последний случай
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Ну какие палатки Рюкзаков с Пашинским закупил для армии в таких они и сидят. Я уверен что ети палатки обошлись бюджету по цене кирпичных домов.
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Бутусов лихо перевел тему в техническую плоскость (палатки не те), чем больше читаю Бутусова, тем яснее, что он типичный порохобот!!!

Вночі на полігоні Широкий Лан загорівся намет. Згорів чоловік. Сім отримали важкі опіки. "Винен" (звичайно ж) опалювач. Весь тиждень до цього фейсбук ряснів фотографіями болота на місці наметового містечка для вояків. "Винні" звичайно ж -зрадофіли. Треба "вміти долати труднощі, а не нити". Вибухи мінометів, складів боєприпасів на мільярди, Іловайськ, Дебальцеве, ДАП, Слов'янськ, Крим, розкрадання в армії і оборонці, торгівля з окупантом.... ВИННИХ НЕМАє. Максимум стрілочники. І це теж замовчуть. Забрешуть придворними волонтерами і героїчними любителями пити каву і співати осанну Першому. А більшість буде чекати результатiв "чергового розслідування". Поки нові події не витіснять з пам'яті старі. Відповідальність прийде тільки зі страхом перед Законом. Страх прийде тільки коли Закони будуть виконуватися. Коли будуть каратися не стрілочники, а ті хто за посадою зобов'язаний за все відповідати. І не тільки юридично. Політично. І морально. Коли Закон буде виконуватися? Коли вся банда, яка імітує бурхливу діяльність за державний рахунок і має досягнення тільки в крадіжці буде вигнана з влади. Як роблять зараз наші сусіди з Румунії та Словаччини. За нас з вами цього ніхто не зробить. Все це відбувається тільки тому тому що люди їм це дозволяють. Вот i все.©
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Зразу зродогонство починається, президент, генштаб, міністр оборони бач винні.
У бригаді є сліжба тилу, є командири підрозділів які мають виконати свою роботу. Організувати особовий склад, забезпечити матеріали, проконтролювати виконання.
Від зміни міністра оборони у відповідного лєтьохи чи капітана розуму та здібностей не прибавиться!
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Купить то можно но внеплановое выделение средств, и где гарантия что их опять не разворуют.
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Малость потрібні звилини бути у військувих і бажано не від фуражки. Та ж буржуйка з навареною трубою в поперек і прикрученим до труби вентилятором уже і є тепловою пушкою. В польових умовах саме то. Можна навіть звичайне вогнище розпалити і ту ж трубу з вентилятором туди покласти. Готовими обігрівачами на колесах можуть бути ледь модернізовані польові кухні. По суті для цього взагалі не потрібне ніяке фінансування.
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все хорошо на словах, в речах с трибуны и в отчетах о потраченных миллионах
а на земле, на месте?
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Бутусов прекрасно понимает, что изначально дело не в палатках, а в реальном безразличии - противопоставленном лозунгам с патриотичесеим содерданием. Толоко вчера показывали эту самую Шри-Ланку , показывали болото и нечеловеческие условия пребывания , практически борьба за выживание наших воинов. И вот там где тонко - там и порвалось, не могло этого не произойти.
Не могу передать словами степень разочарования и негодования по поводу всего того, что происходит в стране, во всех сферах . Мы все платим военный сбор и хотим, чтобы наши воины, воины, а не паркетные генералы, жили , проходили службу, защищали страну как минимум в достойных условиях.
К сожалению , этого нет и не будет пока у власти находится группа мародеров. И , исходя из простого анализа, уходить никуда после выборов никто не собирается. Это будет уникальный случай, когда человек с низкой поддержкой останется президентом на второй срок. Он везде расставил своих людей. Все ключевые мэры -его. Губернаторы тоже имеют задание обеспечить победу, не исключаю, что в первом же туре. Выборы будут сфальсифицированы сто процентов . И уже после этого будет Майдан три.
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Претензії до служби тилу відповідної бригади. Можна там і стаціонарні казарми побудувати, та облаштування тимчасового табору є елементом навчань. В умовах справжньої війни казарм не буде і військові повинні навчитися облаштовувати табір у буль-якому місці і налагоджувати там побут.
А у нас зразу зродогонство починається, президент, генштаб, міністр оборони бач винні.
УбБригаді є сліжба тилу, є командири підрозділів які мають виконати свою роботу. Організувати особовий склад, забезпечити матеріали, проконтролювати виконання.
Від зміни міністра оборони у відповідного лєтьохи чи капітана розуму та здібностей не прибавиться!
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Якщо повісити штани сушитися на теплову гармату і заснути, то згроить все одно.
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Сколько лет уже Широкому Лану?!!! неужели нельзя было за это время обустроить там какие нибудь казармы и сделать нормальную дорогу? или там и заодно преодолевать болото тренируют?
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Можна і стаціонарні казарми побудувати, та облаштування тимчасового табору є елементом навчань. В умовах справжньої війни казарм не буде і військові повинні навчитися облаштовувати табір у буль-якому місці і налагоджувати там побут.
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кожен офіцер і солдат має пройти інструктаж під підпис, що розпалювати пічку бензином НЕ МОЖНА
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Бутусов забыл написать, что тепловые пушки без электричества не работают. И мощность каждой минимум 2 кВт (до 20 кв.м). Соответственно нужно к каждой палатке по генератору. + новая палатка. Только думаю, что если не будет соблюдаться техника безопасности, то тепловые пушки не помогут.
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менять шыло на мыло....если уж "аспиранты" НАТО,то пора жилые сборные модули из сендвич панелей изготавливать...
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Полевые лагеря НАТО.
Ведь Украина есть аспирантом (вопрос).
Олигархи- патриоты Украины скинутся на 8 лямов и купят такой полевой стан в Германии.
Адрес немецкой фирмы :Karcher Futuretech GmbH».Alfred-Schefenacker-Straße 1, 71409 Schwaikheim, Германия***каркасные, каркасные многослойные мультисезонные (надувающиеся), контейнерные домики и т.д
Уберегтися від пожеж, аналогічних трагедії на "Широкому Лані", можна, перейшовши на закупівлі сучасного типу наметів, обладнаних тепловими гарматами, а не пічками, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3889
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУберечься от пожаров, аналогичных трагедии на "Широком лане", можно, перейдя на закупки современного типа палаток, оснащенных тепловыми пушками, а не печками, - Бутусов
 
 
 
 
 
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