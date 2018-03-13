 "Все санкции, беды и огромное количество проблем со всем миром из-за Крыма", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила во время предвыборных дебатов на росТВ кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
"Я считаю, что это огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать - крымскую проблему. Из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром", - заявила Собчак.
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13th Март 2018 anti-colorados
Распальцовка
Раз уж глава страны-агрессора и по недосмотру Всевышнего - нашего соседа, перешел на бандитские повадки и арестантский жаргон, то и ангажированный им контингент - тоже плавает в этой парадигме, иногда ныряя в нее с головой. Это проявляется как в словесах, так и в действиях этого пестрого ангажемента. Сейчас наблюдается нечто такое, что урки практикуют уже поколениями. Смысл действия в том, что попавшись в руки полиции, урки стараются минимизировать ущерб, от этого печального события. Они прекрасно знают, что за одно и то же преступления, можно получить разные сроки, если оно совершено одним преступником или группой лиц. Группа всегда грузится большим сроком. Кроме того, сидеть перед следователем одному и демонстрировать свою игру, всегда легче ситуации, когда за спиной - куча подельников. Грамотный следователь непременно размотает группу на различиях показаний и все закончится намного хуже, если останется всего один подследственный. Известно, что устойчивые группы практикуют «загрузку» кого-то одного с тем, чтобы остальные остались на свободе. Оно и понятно, засыпаться можно на чем-то одном, а в процессе следствия, могут всплыть и другие «подвиги», о которых следствию вообще ничего не было известно.
Поэтому, они договариваются между собой о том, что кто попался, тот и берет на себя всю вину. Остальные - прячутся и ждут окончания следствия, а потом всячески помогают своему подельнику, вынужденному сидеть за всю бригаду.
Нечто подобное сейчас демонстрирует публика так или иначе, связанная с делом Рубана. Понятно, что сам арестованный не был вершиной преступной пирамиды и за ним стоит еще несколько лиц, которых можно видеть в телевизоре или в виде фото в печатных изданиях, но зашевелились все те, кто так или иначе - был под ним. Кто-то поехал устраивать редуты в Амстердам. И то сказать, Нидерланды, большей своей частью, находятся ниже уровня моря и строительство дамб и редутов там очень востребовано. Поэтому-то редутники и поехали туда. Причем, насыпи строятся для отсечения морской воды, а это значит, что процесс «редутирования» можно совместить с ловлей тигровых креветок. Мало того, одна пара «бегунов» просто идеально подходит именно для таких целей. Один из них наел себе такие габариты, что может легко подрабатывать в качестве шлюза. В зависимости от размера проема, который надо заткнуть перегородкой, он может использовать только щеки или все свое необъятное брюхо. При этом, партнер может обеспечивать плотность посадки туши, путем ударов ботинком, это у него получается вполне профессионально. Тем более, что с крыши ближайшего строения, всеми мероприятиями может руководить их соратник и даже - однофамилец, ибо менять фамили и имена им не впервой.
Другие двинули в Страсбург, наверное для того, чтобы организовать там международный шахматный турнир и в конце концов, переименовать город в Нью Париж, а Париж - в Старый Страсбург. Хотя, там могут возникнуть проблемы потому, что кому-то надо объяснить, что шахматы - не закуска и их надо тупо двигать по деревянной доске.
Тем не менее, тактика правильная. Дело в том, что попасть на допрос им никак нельзя. Вся эта публика объединяется одним общим определением «потеряшки» потому, что в детстве они потеряли и так и не нашли то, что называется IQ. Каждый из них - эталон тупости, которую они считают свое главной добродетелью. Это все равно как некая красавица в полтора центнера весом, смотрит на себя в зеркало, отыскивая следы фигуры, а потом приходит к выводу о том, что хорошего человека должно быть много, в связи с чем можно пойти и принять в себя еще один тазик оливье или хотя бы бутерброд из батона, разрезанного вдоль и сдобренного майонезом и бесчисленными кружочками колбасы.
То есть, для самих себя и той части публики, которая вместе с ними потеряла IQ - все нормально, только вот попав к следователю, эти экземпляры сдадут всё и всех. Ушлые подельники в курсе таких раскладов, ибо один -подрабатывал карманным адвокатом, а его кум тоже пытается рассказать, что имеет юридическое образование. Очевидно, что там достаточно трезво оценили ситуацию, которая имеет процессуальное определение: «шухер». По этой причине наблюдается картина, хорошо описанная в старой совковой песне: «Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой…». Но слава богу, у нас - не совок, а потому птицы летят в весенней дали. Летят куры и петухи, но в дали голубой.
Оно и хорошо, ибо попади видео допроса, подобной публики, в Сеть, то можно будет смотреть процент избирателей, отдавших голоса за конченных дегенератов и возникнут «многие печали», как однажды замети Экклезиаст.
Цензор несет ПУРГУ (как всегда), а новости важные для украинцев проходят мимо:
ШИРЛАН!!! опять матьего ШИРЛАН!!!
Юрий Мысягин4 ч назад
Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошёл пожар.
Загорелась одна из жилых военных палаток.
В результате пожара один из военнослужащих погиб и ещё 7 человек получили ожоги разной степени тяжести.
https://censor.net.ua/news/3055202/v_rezultate_pojara_na_poligone_shirokiyi_lan_pogib_odin_voennoslujaschiyi_esche_sem_postradali
теперь главная беда - хуйло.
И это человек с дипломом юриста-международника, окончивший МГИМО.