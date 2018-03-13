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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Все санкции, беды и огромное количество проблем со всем миром из-за Крыма", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО

Оккупированный украинский Крым - это причина большинства проблем России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила во время предвыборных дебатов на росТВ кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

"Я считаю, что это огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать - крымскую проблему. Из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром", - заявила Собчак.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России". ФОТОфакт

Источник: https://censor.net.ua/n3055237
 
 
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А Путлера и Ко в качестве источника этих проблем Московии - назвать слабО?
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Да не в путлере и Ко проблема...там таких еще вагон в очереди стоит .проблема в заблудившейся в истории недоимперии населенной быдлом с имперскими амбициями и желанием жить за счет колоний. А империи не могут быть статичными - или расширяться или распадаться. Вот Запад и мечется - дать расширятся - рано или поздно доберутся и до тебя, развалить -сцыкотно. Ща ядерная дубина у дебила - вдруг махнет перед смертью, а сдохнет не махнувши -кому она достанется.
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Ми це вже давно знаємо. Роздуплилась.)))
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Она не "раздуплилась", а потихоньку пропихивает свое же предложение о "новом референдуме", на котором бы все заинтересованные - граждане Украины и РФ решили судьбу Крыма. Сука она, кобыла троянская.
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Той рехверендум вона пропихне собі в сраку. Згідно Конституції України визначати статус українських територій має право лише Всеукраїнський референдум, а понаєхавшіє пролітають як фанера над Шепетовкою.
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Я б навіть сказав: як паровоз над Шепетівкою ))

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Летят перелетные птицы
13th Март 2018 anti-colorados

Распальцовка

Раз уж глава страны-агрессора и по недосмотру Всевышнего - нашего соседа, перешел на бандитские повадки и арестантский жаргон, то и ангажированный им контингент - тоже плавает в этой парадигме, иногда ныряя в нее с головой. Это проявляется как в словесах, так и в действиях этого пестрого ангажемента. Сейчас наблюдается нечто такое, что урки практикуют уже поколениями. Смысл действия в том, что попавшись в руки полиции, урки стараются минимизировать ущерб, от этого печального события. Они прекрасно знают, что за одно и то же преступления, можно получить разные сроки, если оно совершено одним преступником или группой лиц. Группа всегда грузится большим сроком. Кроме того, сидеть перед следователем одному и демонстрировать свою игру, всегда легче ситуации, когда за спиной - куча подельников. Грамотный следователь непременно размотает группу на различиях показаний и все закончится намного хуже, если останется всего один подследственный. Известно, что устойчивые группы практикуют «загрузку» кого-то одного с тем, чтобы остальные остались на свободе. Оно и понятно, засыпаться можно на чем-то одном, а в процессе следствия, могут всплыть и другие «подвиги», о которых следствию вообще ничего не было известно.

Поэтому, они договариваются между собой о том, что кто попался, тот и берет на себя всю вину. Остальные - прячутся и ждут окончания следствия, а потом всячески помогают своему подельнику, вынужденному сидеть за всю бригаду.

Нечто подобное сейчас демонстрирует публика так или иначе, связанная с делом Рубана. Понятно, что сам арестованный не был вершиной преступной пирамиды и за ним стоит еще несколько лиц, которых можно видеть в телевизоре или в виде фото в печатных изданиях, но зашевелились все те, кто так или иначе - был под ним. Кто-то поехал устраивать редуты в Амстердам. И то сказать, Нидерланды, большей своей частью, находятся ниже уровня моря и строительство дамб и редутов там очень востребовано. Поэтому-то редутники и поехали туда. Причем, насыпи строятся для отсечения морской воды, а это значит, что процесс «редутирования» можно совместить с ловлей тигровых креветок. Мало того, одна пара «бегунов» просто идеально подходит именно для таких целей. Один из них наел себе такие габариты, что может легко подрабатывать в качестве шлюза. В зависимости от размера проема, который надо заткнуть перегородкой, он может использовать только щеки или все свое необъятное брюхо. При этом, партнер может обеспечивать плотность посадки туши, путем ударов ботинком, это у него получается вполне профессионально. Тем более, что с крыши ближайшего строения, всеми мероприятиями может руководить их соратник и даже - однофамилец, ибо менять фамили и имена им не впервой.

Другие двинули в Страсбург, наверное для того, чтобы организовать там международный шахматный турнир и в конце концов, переименовать город в Нью Париж, а Париж - в Старый Страсбург. Хотя, там могут возникнуть проблемы потому, что кому-то надо объяснить, что шахматы - не закуска и их надо тупо двигать по деревянной доске.

Тем не менее, тактика правильная. Дело в том, что попасть на допрос им никак нельзя. Вся эта публика объединяется одним общим определением «потеряшки» потому, что в детстве они потеряли и так и не нашли то, что называется IQ. Каждый из них - эталон тупости, которую они считают свое главной добродетелью. Это все равно как некая красавица в полтора центнера весом, смотрит на себя в зеркало, отыскивая следы фигуры, а потом приходит к выводу о том, что хорошего человека должно быть много, в связи с чем можно пойти и принять в себя еще один тазик оливье или хотя бы бутерброд из батона, разрезанного вдоль и сдобренного майонезом и бесчисленными кружочками колбасы.

То есть, для самих себя и той части публики, которая вместе с ними потеряла IQ - все нормально, только вот попав к следователю, эти экземпляры сдадут всё и всех. Ушлые подельники в курсе таких раскладов, ибо один -подрабатывал карманным адвокатом, а его кум тоже пытается рассказать, что имеет юридическое образование. Очевидно, что там достаточно трезво оценили ситуацию, которая имеет процессуальное определение: «шухер». По этой причине наблюдается картина, хорошо описанная в старой совковой песне: «Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой…». Но слава богу, у нас - не совок, а потому птицы летят в весенней дали. Летят куры и петухи, но в дали голубой.

Оно и хорошо, ибо попади видео допроса, подобной публики, в Сеть, то можно будет смотреть процент избирателей, отдавших голоса за конченных дегенератов и возникнут «многие печали», как однажды замети Экклезиаст.
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Проблема не в Крыме, а в совковом мышлЕнии...Крым,Приднестровье, Абхазия-это только печальные последствия.
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це не совкове , це імперське мислення. Всі імперії, які розпадалися перед своїм розпадом тимчасово повертали втрачені території. А потім повний розвал.
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все проблемы кацапстана из-за одного плешивого ублюдка. Насрали вы не только в Крыму.
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нет, все проблемы из-за 140 лямов дегенератов. Вы поймете это когда увидите кого они после смерти )(уйла изберут.
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ТАм 86% ублюдки, хотя и не все они плешивые. А может и больше.
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местами скрепная хромосома куда-то прячется, и Ксюша начинает по-людски думать.
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Какой там думать... расчет простой, все за крымъ, а она одна против, вдруг сработает, или пукин неожиданно помрет от метеоризма, а ей нынешняя риторика как то поможет.
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Правильно, еще и твоим детям и внукам придется платить Украине контрибуцию и за крым, и за дамбас
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Мы живем сейчас, а не через 50 лет. Не хрен откладывать - кацапы, валите из Крыма.
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это еще не санкции и далеко не проблемы. Это Ксюша была только прелюдия...
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Русский, не возжелай страну ближнего соседа своего, и Абхазию с Осетией, и Приднестровье, и Крым с Донбассом, которые ты успел украсть, И Сирию , которую ты разрушил, И не застрянут вилы их, У тебя ниже спины.
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Да оставьте в покое уже хоть эту Сирию, Ливию и Ирак ещё вспомните - там официально более полутора миллионов умерщвлённых людей за эти 15 лет оккупации или умиротворения или чего там ещё.
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Так и оставьте, вас же оттуда только томагавками можно выпереть...
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Ксюша видит пока только последствия, и не поняла самой сути. Вован - вот ваша проблема.Точнее .. тот, который на его месте. Он - ДРУГОЙ! Человеческая жизнь для него не имеет ценности, она для него не важна. Без разницы какой вы национальности.
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разруха не в клозетах (с) = проблема кацапов не в )(уйле
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какие беды? санкции вам кацапам толька на пользу идут!!! вон и искандеры подтвердят с тополями "Усі санкції, біди і величезна кількість проблем з усім світом через Крим", - кандидатка в президенти РФ Собчак - Цензор.НЕТ 9562
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Нєєєєє.... Від вашого парашенського довбаного менталітету дикунів!!!

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еб_ные верхглавкомы ....
Цензор несет ПУРГУ (как всегда), а новости важные для украинцев проходят мимо:
ШИРЛАН!!! опять матьего ШИРЛАН!!!

Юрий Мысягин4 ч назад

Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошёл пожар.
Загорелась одна из жилых военных палаток.
В результате пожара один из военнослужащих погиб и ещё 7 человек получили ожоги разной степени тяжести.
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на момент начала написания поста этой новости не было! пшел ....
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так кто тебе доктор, что ты пост пишешь два с половиной часа ?
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номерной, я тебе точно не доктор, если ты во всех дырках затычкой желаешь торчать
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Янипонял! А шо, санкции разве не полезные уже? Импортозамещение, вставание с колен, искандеры и прочая куита уже - не? Фсё?
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Ей недают фуагру кушать . Я уверен и ты ее не ел , а так простым козломордым побоку
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Путлер и плюс его тупые зомбированные подельники - которых 86% населения Мордора : все проблемы кацапстана !! !!!
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Ошибаешься, не из-за Крыма. Крым - это всего лишь последствия одной из ваших 2-х главных бед.
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Ксюша лукавит. Крым только один из факторов. Было в расет две беды - дороги и дураки, а
теперь главная беда - хуйло.

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Московия - дикая, опасная, жестокая и агрессивная территория, понимающая только разговор силы. И оптимально иметь от неё ров, стену, линию Мажино, хорошо простреливаемый заминированный коридор - если уж Бог не послал качественных молодых гор на границе.


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Проблемы не из-за Крыма... И не из-за Путина... Проблема намного глубже и шире... Она в "Великороссийском шовинизме" гнездится... И шовинизм этот зарождаться начал, когда не то что слова "Россия" не знали, но и "Царства московского" "не ведали"... Был такой Московский великий князь - Василий Третий. И провозгласил он формулу: "Москва - "Третий Рим", четвёртому - не бывать!". С этого-то, всё и началось... А всякие "плутины" только этим пользовались...
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прекрасний вираз Васілія. Тобто, це остання імперія на землі. Що сталося з Стародавнім Римом всім же відомо.
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все проблемы от кацапского населения -народа .не было бы Крыма они бы придумали шото другое . пока существует ОАРия будут всегда проблемы
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Собчак. Не! Неинтересно. Вот Рыбка-Проститутка... Вот Это- интересно! У неё, оказывается 3(трое) детей! Но, после рекламы в "Таймс"- она самая востребованная проститутка в Этом Сраном Мире. По крайней мере- я не смог выяснить: сколько она, в данный момент, стоит. Ну, в час. А мне стало интересно. Вот почему бы не попробовать записаться в очередь, на 1 час, по морскому: short time, к будущему кандидату в Президенты Беларуси?! Вот сколько она стоит??? Никто не в курсе?
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лошадь легитимизирует оккупацию, повторный референдум с понаехавшими кацапами хочет
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Это стиль ... последствия санкций еще еще впереди."Усі санкції, біди і величезна кількість проблем з усім світом через Крим", - кандидатка в президенти РФ Собчак - Цензор.НЕТ 1962
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Лярва! Вона розуміє, що пробелми і санкції - за Крим. Проте про повернення Криму Україні мовчить. Боїться - ватяний "електорат" відвернеться.
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Ксюша была такая прогрессивная, такая проевропейская, пока не дошло до Крыма.
И это человек с дипломом юриста-международника, окончивший МГИМО.
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так кримінальна відповідальність - от і крутись.
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Хоч і не підтримую агента кремля Собчак, але про нашу жидівську владу вона каже правду: спочатку злила Крим, потім Донбас, а тепер зливає всю Україну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все санкции, беды и огромное количество проблем со всем миром из-за Крыма", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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