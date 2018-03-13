 "Все санкции, беды и огромное количество проблем со всем миром из-за Крыма", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила во время предвыборных дебатов на росТВ кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

"Я считаю, что это огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать - крымскую проблему. Из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром", - заявила Собчак.

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