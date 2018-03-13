 Украина готова предоставить Великобритании необходимую помощь в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам во вторник в Киеве.

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца. – Ред.). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять", - сказал министр.

Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия.

"Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.

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В то же время Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник написал: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".

Как сообщалось, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила она, выступая перед членами парламента Великобритании.

Т.Мэй отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".

Правительство сделало вывод, основываясь также на информации о "предыдущих случаях политических убийств, заказанных российским правительством" и мнении британских властей, "что Россия видит в некоторых перебежчиках мишени для убийства", добавила премьер-министр.