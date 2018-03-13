 Украина готова предоставить Великобритании необходимую помощь в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам во вторник в Киеве.
"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца. – Ред.). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять", - сказал министр.
Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия.
"Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.
В то же время Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник написал: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".
Как сообщалось, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.
"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила она, выступая перед членами парламента Великобритании.
Т.Мэй отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".
Правительство сделало вывод, основываясь также на информации о "предыдущих случаях политических убийств, заказанных российским правительством" и мнении британских властей, "что Россия видит в некоторых перебежчиках мишени для убийства", добавила премьер-министр.
Пусть на ньом и экскрементируют на здоровье!!!
гыыыЫЫЫЫЫ
Исходя из этого, правительство Великобритании пришло к выводу о том, что РФ скорее всего стоит за покушением на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери. Поэтому, допускаются всего две возможные версии причин данного преступления.
Первая - прямые и умышленные действия правительства РФ против Великобритании (а не отдельных граждан), а это уже ни что иное как война.
Вторая - правительство РФ утратило контроль над оружием массового поражения (а это уже - Северная Корея).
Суть ультиматума, отосланного в Москву, состоит в том, что Кремль может выбрать один из этих вариантов, предоставив соответствующие пояснения.
В противном случае, Великобритания будет исходить из первого варианта и считать, что РФ совершила агрессию против Великобритании, с применением химического оружия.
http://defence-line.org/.../utochnenie-pozicii.../
Клім Чугункін отримав наказ от він його і виконує...
4 августа 1995 года в Центральной клинической больнице скончался председатель правления Росбизнесбанка Иван Кивелиди. Вскоре выяснилось, что его отравили неким экзотическим ядом. Началось всё 1 августа 1995 года: у банкира обычный рабочий день, но ближе к вечеру он теряет сознание. Вызвали скорую, и Кивелиди увезли в ЦКБ. Острые колики с обмороками случались у него и ранее - больные почки, а к тому же ещё и хроническая гипертония. Поначалу врачи подозревали обширный инсульт, пациента поместили в реанимацию.
На следующий день с похожими симптомами в больницу, но уже 1-ю Градскую, доставлена секретарь Кивелиди - 35-летняя Зара Исмаилова: судороги, похожие на эпилептические, потеря сознания, нарушение кровообращения. Женщина скончалась, не приходя в сознание, утром 3 августа. Шеф пережил её на сутки. Схожесть картины смерти и насторожила медиков со следователями. Заподозрив отравление, решили провести судебно-медицинское исследование в специализированном морге, где уже точно установили: отравление.
Первоначально токсикологи предположили, что летальный исход наступил в результате попадания в организм солей тяжёлых металлов. Но как они туда попали? Следственная группа отправилась в офис Кивелиди, но в ходе обыска ряд сотрудников правоохранительных органов почувствовали себя плохо: головокружение, головная боль, слезятся глаза. Нескольких пришлось даже госпитализировать, а исследованием помещений занялись уже спецы гражданской обороны и сотрудники Санэпидемнадзора - все работали в костюмах химической защиты. Вот именно они и обнаружили некое отравляющее (или радиоактивное) вещество в мембране одной из телефонных трубок. За то время, пока эксперты в своих лабораториях разбирались, что это за отрава, она унесла ещё одну жизнь: скончался сотрудник Центра судебной экспертизы при Минюсте, занимавшийся вскрытием тела Кивелиди и изучением печени убитого. Как установило следствие, вещество, следы которого обнаружили в телефонной трубке и телах погибших, не значится ни в одном реестре - даже сверхсекретном и даже боевых отравляющих веществ. А синтезировать его можно исключительно в лабораторных условиях и лишь в некоем секретном НИИ закрытого городка Шиханы Саратовской области, где как раз и занимались исследованиями этих самых боевых гадостей и их синтезом. Как выяснила телепрограмма Николая Николаева «Независимое расследование», основной потребитель продукции этого НИИ вовсе не военные, а соответствующие подразделения неких специальных служб. Потому шансы, что это специзделие - даже за большие деньги! - мог раздобыть простой смертный, нулевые.
Впрочем, обработать спецсредством телефонную трубку, по всей видимости, мог тоже лишь профи, при этом, как пояснили «Независимому расследованию» эксперты, он ещё должен быть экипирован чуть ли не в полноценный костюм химзащиты: специальные трёхслойные перчатки и, цитирую эксперта, «желателен, конечно, противогаз, маска не спасает», поскольку смертоносное вещество, по всей видимости, действует и через кожу, и через дыхательные пути. Выходит, экипированный таким образом - в кабинете Кивелиди! - преступник должен был, вскрыв ампулу, впрыснуть содержимое в трубку. Не самая банальная операция…