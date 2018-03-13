 Невероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров перед традиционной встречей представителей Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине и представителями международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Невероятное давление, особенно последние три-четыре недели. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым бы не заходили так называемые агитаторы", - сказал он.

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По словам Чубарова, некоторых крымских татар даже вызывают в ФСБ и "призывают содействовать проведению выборов", а если те отказываются, то начинают угрожать.

"Они находят слабые места каждого человека", - подчеркнул Чубаров.