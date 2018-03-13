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 Невероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"

На население оккупированного Крыма, особенно крымских татар, перед выборами президента России идет невероятное давление.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров перед традиционной встречей представителей Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине и представителями международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Невероятное давление, особенно последние три-четыре недели. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым бы не заходили так называемые агитаторы", - сказал он.

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По словам Чубарова, некоторых крымских татар даже вызывают в ФСБ и "призывают содействовать проведению выборов", а если те отказываются, то начинают угрожать.

"Они находят слабые места каждого человека", - подчеркнул Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3055232
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНевероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"
 
 
 
 
 
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