 Украина попрощалась с одним из лучших снайперов Юрием Луговским (Барретом), - Бутусов

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналист Юрий Бутусов.

Он напоминает, что 9 марта Юрий Луговский (позывной Баррет), снайпер отряда разведки "Азов" бригады Нацгвардии №3057, пал смертью храбрых в ночной снайперской дуэли близ села Водяное под Мариуполем.



"В 19 лет Юрий добровольцем пошел на фронт в составе батальона Нацгвардии "Донбасс". В 2015-м перевелся в "Азов". Луговский пошел на войну не за славой или адреналином. Человек с уникальной мотивацией, образцовый солдат, все мысли которого были направлены на одно - победу в бою. Он решил стать профессиональным защитником Родины, получил подготовку по натовским методикам, прошел тренинги на различных снайперских курсах, в том числе в волонтерских, НГУ, ВСУ", - пишет Бутусов.



Он напомнил, как в апреле 2015-го российский телеканала "Рен-ТВ" снимал репортаж со стороны наемников в Широкино, и прямо во время боя российский террорист был уничтожен украинским снайпером - это сделал Баррет:

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"На его счету десятки боевых выходов, десятки метких выстрелов. Луговский воевал как профессионал, и каждый день продолжал работать над собой. Его не надо было мотивировать - он сам был примером, и хорошо понимал, на какой риск он идет", - пишет Бутусов.



Он отмечает, что в феврале российские снайперы усилили обстрел позиций 36-й бригады морской пехоты под Водяным.



"В том районе противник занимает высоту, которая вклинилась в нашу линию обороны. Противник на возвышенности, а украинские траншеи ниже, хорошо просматриваются, дистанции удобные для стрелкового оружия. Обстрелы снайперов не прекращались в том числе ночью. Что делать? И тогда на помощь братьям-морпехам на этом участке фронта пришли снайперы-"азовцы". Баррет с товарищами отработали удачно. Два точных выстрела. И обстрелы наших позиций на время стихли. Но через неделю в тот район противник выслал подкрепление, новую группу снайперов. В ночной дуэли Юрий обнаружил противника первым. Выстрел. Попадание. И в этот момент Баррет увидел второго снайпера противника и сообщил наблюдателю. Это были последние слова Юрия. В 2 часа ночи он получил смертельное ранение. Погиб на месте...", - написал журналист.

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