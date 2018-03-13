 На Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Сообщается, что злоумышленник вербовал женщин для работы в ночном клубе, где сам он занимал должность директора. Переправляли девушек через границу на автомобиле его пособников - семейной пары.

"За предоставление сексуальных услуг клиентам он (гражданин Германии. - Ред.) обещал женщинам заработок до 100 долларов в час. Кроме того, иностранец предлагал бесплатное проживание в указанном ночном клубе, где, мол, созданы все необходимые условия. Также злоумышленник уверял, что будет заниматься всеми бытовыми и хозяйственными вопросами "работниц"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция задержала иностранца и двух его подельников - семейную пару - при попытке переправки женщин на автомобиле через границу.

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Во время обыска транспортного средства правоохранители изъяли визитки ночного клуба, деньги, мобильный телефон и документы о бронировании жилья в Германии для иностранца и четырех украинок.

В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об изъятии транспортного средства.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.



Фото: пресс-служба Нацполиции Украины