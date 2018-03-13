 На Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Сообщается, что злоумышленник вербовал женщин для работы в ночном клубе, где сам он занимал должность директора. Переправляли девушек через границу на автомобиле его пособников - семейной пары.
"За предоставление сексуальных услуг клиентам он (гражданин Германии. - Ред.) обещал женщинам заработок до 100 долларов в час. Кроме того, иностранец предлагал бесплатное проживание в указанном ночном клубе, где, мол, созданы все необходимые условия. Также злоумышленник уверял, что будет заниматься всеми бытовыми и хозяйственными вопросами "работниц"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что полиция задержала иностранца и двух его подельников - семейную пару - при попытке переправки женщин на автомобиле через границу.
Во время обыска транспортного средства правоохранители изъяли визитки ночного клуба, деньги, мобильный телефон и документы о бронировании жилья в Германии для иностранца и четырех украинок.
В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об изъятии транспортного средства.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.
шлюхам тоже где-то работать надо, в Украине упорно не хотят легализовать проституцию.
ну и, они не предлагали работу официантками, посудомойщицами прочее, нет обмана, (может быть только если там попадали что отнимали паспорта и под угрозой расправы бы бесплатно работали, но задержали же не за это совсем) а предлагали конкретно работу секс. услуг, что в этом страшного, ну дурость с этими законами(, в отличии от Украины в Германии легализовано давно, они ж нормальные, практичные люди
забежал мужик в подпольный публичный дом
мамка вывела девочек на показ... когда бац... облава...
маски шоу выстроили всех вдоль стены...
- ты кто? - спрашивают у мамки
- я уборщица... только на смену пришла
- вы кто? - спрашивают у девочек по очереди
- я маникюрша... уже со смены ухожу
- я барменша...
- я массажистка..
мужик разворачивается и громко
- тю... бля! так я тут один проституткой останусь...
Такое забористое древнеримско-еврейское гей-порно, что Калигула с Нероном в шоке...
ЗАЧЕМ Я ЭТОГО САВАОФА ИСААКОВИЧА ПРЕДСТАВИЛ?! Это же теперь не развидеть!
Однако не зная языка самостоятельно это сложно
а там с энтим делом все легально ... по гос. лицензиям работают. А шо вы не в курсе были?
А как же улицы красных фонарей? И ваще за шо девочек денежной работы лишили, шо в замен можете предложить в Украине, ну есессно кроме "субботников"?
"Я гордилась тем, что оказываю сексуальные услуги, - говорит Надин. - Гордилась, что у меня столько постоянных клиентов. Заработать по-быстрому 150 евро - это круто!" Надин - за 30. Сейчас она подустала от "пластиковой", как сама это называет, любви. Проработала она 10 лет и лучшего способа быстро сколотить деньги не видит.
Проституция в Германии легальна. Соответствующий закон - "О регулировании правовых отношений лиц, занимающихся проституцией" - был принят в 2002 году.
+соц. пакет для работников, отчисления в пенсионный фонд, мед. тд.
Да не может быть!!!
Там же верховенство права, прозрачность, отсутствие коррупции и все, чего нет у нас по словам троллей прод немецкими флажками.
Не понимаю, почему не легализуют в Украине, ведь это пара миллиардов долл в бюджет, которыx, если верить пете мальдивскому, негде взять. Так вот они- под ногами- сделайте Закон как в Германии. Лишнее подтверждение, что в Украине у власти антинародная уголовная мафия. А цензор опять показал себя желтой газетенкой с аниевропейким душком