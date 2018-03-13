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Все про:Германия (2955) задержание (4869) Нацполиция (7050) проституция (233) торговля людьми (141)

 На Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей с людьми полиции Львовской области на таможенном посту "Краковец" задержали гражданина Республики Германия. Иностранец прибыл в Украину и завербовал четырех украинок для работы в ночном клубе в Германии, где сам он занимал должность директора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Сообщается, что  злоумышленник вербовал женщин для работы в ночном клубе, где сам он занимал должность директора. Переправляли девушек через границу на автомобиле его пособников - семейной пары.

"За предоставление сексуальных услуг клиентам он (гражданин Германии. - Ред.) обещал женщинам заработок до 100 долларов в час. Кроме того, иностранец предлагал бесплатное проживание в указанном ночном клубе, где, мол, созданы все необходимые условия. Также злоумышленник уверял, что будет заниматься всеми бытовыми и хозяйственными вопросами "работниц"", - сказано в сообщении.

На Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция 01

Отмечается, что полиция задержала иностранца и двух его подельников - семейную пару - при попытке переправки женщин на автомобиле через границу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Группа сутенеров задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

Во время обыска транспортного средства правоохранители изъяли визитки ночного клуба, деньги, мобильный телефон и документы о бронировании жилья в Германии для иностранца и четырех украинок.

На Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция 02

В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об изъятии транспортного средства.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

На Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция 03
Фото: пресс-служба Нацполиции Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3055229
 
 
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Евроинтегрировал наверное.
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видимо хотела поехать в Европу купить новые штаны но тут ее догнал хозяин борделя с казал никуда не отпускаю пока деньги не отработаешь.
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все профессии нужны, все профессии важны.
шлюхам тоже где-то работать надо, в Украине упорно не хотят легализовать проституцию.
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У нас с этим всё хорошо и почти бесплатно , а вот лечиться дорого . А кто ищет на х.. приключение , то всегда найдёт .
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Пусть будет подороже, чем почти бесплатно, но с сервисом, медицинской книжкой, страховкой, гарантией...
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Если и легализуют, всё равно будут ехать за границу работать, так же, как сейчас вполне легализованные электрики и каменщики уезжают.
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да пусть бы и ехали. их же не насильно вывозили, а заранее предупреждали, что в борделе будут "работать".
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вот безальтернативные нам реформы сделают ,и заживем почитывая газетки... немок вербуют в бордели Украины
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в данном случае это осознанный выбор, в любой стране при любом уровне жизни это было тысячи лет, а то миллионы лет назад так и есть и будет
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согласен ,разница только в том кто будет мамкой а кто девкой, при данном уровни жизни в стране у нас будет больше вторых чем первых
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разница в том что это дело каждого), хочешь быть "мамкой", обладаешь организаторскими способностями и тд. будь её, хочешь быть работником будь им, нет призвания работать там вообще - не работай, работай где-нибудь ещё, или в мире только и есть одна эта профессия? так не может быть, уже в течении первого часа если бы в мире осталась одна, любая какая-нибудь профессия, был бы полный . коллапс и мировая катаклизма На Львівщині затримали іноземця, який вербував українок до борделю в Німеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8745
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Ну, мільйоні років назад - це якесь дуже серьйозне знання історії.
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Полицаи переживают что им не чего не останется,когда все праститутки уедут на заработки,так предложите им в Украине 100 баксов в час.От вас не только праститутки уезжают,все валят от успешных рехформ.
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Да за сто баксов они сами кому хош дадут...
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Не там искал. В кулуарах ВР лучше бы прошелся. Там девчата без печали.😊
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"За предоставление сексуальных услуг клиентам он (гражданин Германии. - Ред.) Источник: https://censor.net.ua/n3055229

ну и, они не предлагали работу официантками, посудомойщицами прочее, нет обмана, (может быть только если там попадали что отнимали паспорта и под угрозой расправы бы бесплатно работали, но задержали же не за это совсем) а предлагали конкретно работу секс. услуг, что в этом страшного, ну дурость с этими законами(, в отличии от Украины в Германии легализовано давно, они ж нормальные, практичные люди
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**
забежал мужик в подпольный публичный дом
мамка вывела девочек на показ... когда бац... облава...
маски шоу выстроили всех вдоль стены...
- ты кто? - спрашивают у мамки
- я уборщица... только на смену пришла
- вы кто? - спрашивают у девочек по очереди
- я маникюрша... уже со смены ухожу
- я барменша...
- я массажистка..
мужик разворачивается и громко
- тю... бля! так я тут один проституткой останусь...
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Насчёт этого мужика-"проститутки". Вконтактовский генератор постов однажды та-а-акое выдал...
Такое забористое древнеримско-еврейское гей-порно, что Калигула с Нероном в шоке...
ЗАЧЕМ Я ЭТОГО САВАОФА ИСААКОВИЧА ПРЕДСТАВИЛ?! Это же теперь не развидеть!


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Какой то бред. Зачем вербовать если они сами туда едут ешелонами... Да судя по етим фоткам в Германии совсем туго с бабами что даже такой неликвид берут?
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їдуть тому що вербують. інакше як бі вони знали куди їхати?
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само собой что украинские проститутки мечтают уехать в Германию потому что половину заработка отбирают мусора
Однако не зная языка самостоятельно это сложно
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В Германии проституция легальна. Если гражданки Украины знали о нюансах предстоящей работы, то в чём криминал?
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Здесь статья не проституция а сутенёрство. Не путай мух с котлетами. Если бы они сами поехали - одно дело, если их уговорили - другое.
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А что такое сутенерство? девки наняли себе охранника и водителя чтобы их мусора не грабили. В чем здесь криминал? Сутенеры все в Зраде сидят.
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Смешной ты..... ЧТОБ НЕ ОГРАБИЛИ??? Они туда кроме манды ничего не везут... На Львівщині затримали іноземця, який вербував українок до борделю в Німеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1655
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Ну так тем более. Манда ето их частная собственность не подлежащаяя растаможке, акцизу и налогам. В чем же тут криминал?
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Во человек.... Девкам - ничего не будет !!! И не надо! Под раздачу попадает бундас по статье о вовлечении занятием проституцией, сутенёрство ...
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Он что их насильно заставлял? Он простой таксист. Да и девахи что то не видно чтобы связанные с мешками на головах были как Саакашвили насильно вывозили. А сутенери насильник ето Барыга с Гнойсманом и Рюкзаковым, которые насилуют и продают Украину и народ.
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Простой таксист не оговаривает условия занятий проституцией. А по поводу мешков на голове - тогда бы он пошёл уже по статье " похищение человека или группы людей" - и получил пятнашку.
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Так ето Барыге грозит 15 лет? На Львівщині затримали іноземця, який вербував українок до борделю в Німеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1183 А насчет таксиста так и не понят в чем его вина. Так можно всех водителей автобусов сажать за сутенерство что они в Европу везут гастарбайтеров.
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Ты крайне глуп или крайне молод? Водитель автобуса не оговаривает с гастарбайтерами ни род их занятий, ни условия работы, ни сумму денег. Поэтому он - не сутенёр.
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И?!! Девушек приглашали на работу в Германию. Если трудоустройство происходило в соответствии с законом Германии, то где криминал?
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Зачем задерживать, содержать, тратить бюджетные деньги.... Засунуть селёдку в задницу чтоб стал похож на русалку - и отпустить....
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А ты дурак. Есть статья о сутенёрстве - есть наказание.
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мусор, я интересовался у тебя статьями?
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Чмошный мусор - это ты. А я - имею минимально необходимые знания о своих правах и обязанностях.. Кстати - у тебя после имени Николай - буква М, - это от слова МУСОР ??
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У чувака собственное предприятие, приехал нанимать работников. В чем криминал, какая торговля людьми? Эти ловители, на которых клейма негде ставить от реХформ совсем сбрендили.
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Я вот не пойму, а в чем криминал? В том что местным мусорам неотслюнявили? Их на горячем или на стоячем поймали? Или хозяин борделя заявил что его товар убежал?
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Криминал в том - что есть статья - " привлечение к занятию проституцией, сутенёрство". Есть статья - есть наказание. Правильная эта статья или нет - вопрос номер два. Но пока её не отменили - то нарушать не следует...
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Ты походу сам из (дожили, уже мусор как комплимент звучит) переформованых.
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Я считаю что законы необходимо соблюдать. Плохие законы - менять. Но законным путём . Выходить на митинги, демонстрации, требовать от правительства, депутатов. Так делается в цивилизованных странах. Между прочим ,8 марта - это не столько Международный женский день - сколько день, когда проститутки вышли требовать легализацию.... И своего добились...
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А ты дурак. В цивилизованной стране - если ты будеш на пустой улице переходить на красный свет и это увидит коп - тебя оштрафуют... И твои вопли что улица пустая - будут звуковой декорацией . НА КРАСНЫЙ СВЕТ ПЕРЕХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ТОЧКА!!! А у тебя совковое мышление - если не видят - то можно.. Интересный факт - ещё до революции немецкая делегация опоздала в Москве на какой-то там съезд , потому что они на перроне ждали проводника чтобы СДАТЬ!!!! билеты (проводник где-то загулял). Так формируется уважение к закону...
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Так Барыгу в первую очередь нужно посадить за сутенерство, так как ето он принуждает народ выезжать за бугор и заниматься проституцией чтобы не сдохнуть с голоду.
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Полиция резко озаботилась тем, что контингента на субботники станет мееньше На Львівщині затримали іноземця, який вербував українок до борделю в Німеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4471
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не, так мы же в ЕС или не...или как?
а там с энтим делом все легально ... по гос. лицензиям работают. А шо вы не в курсе были?
А как же улицы красных фонарей? И ваще за шо девочек денежной работы лишили, шо в замен можете предложить в Украине, ну есессно кроме "субботников"?

"Я гордилась тем, что оказываю сексуальные услуги, - говорит Надин. - Гордилась, что у меня столько постоянных клиентов. Заработать по-быстрому 150 евро - это круто!" Надин - за 30. Сейчас она подустала от "пластиковой", как сама это называет, любви. Проработала она 10 лет и лучшего способа быстро сколотить деньги не видит.



Проституция в Германии легальна. Соответствующий закон - "О регулировании правовых отношений лиц, занимающихся проституцией" - был принят в 2002 году.
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около шести миллиардов евро годовой оборот, официально
+соц. пакет для работников, отчисления в пенсионный фонд, мед. тд.
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ключове - гроші йдуть в державний бюджет.
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защищённость граждан, их платежеспособность, обеспеченность это ключевое и есть
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им надо было договариваться ехать самим туда как туристам, а если ещё и оплатили бы на первый раз проезд, ещё проще, а там бы встретили, потом так и работать, время от времени пересекать границу чтобы не "перебыть" сколько там можно, как туристам, плюс отпуск если надо, а чего их чорт принёс в Украину не понятно, не может быть чтобы не знали, всё это могли по скайпу, телефону и тд. обсудить
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Знали куда вербуют и для чего? Так в чем проблема? Нахрена на это тратить гос.ресурсы в виде зарплат операм, следователям, прокурорам и судьям? Неужели в стране больше нечем заняться как попытками помешать блядям нормально трудоустроится?
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Так это же статья, торговля людЯми, девахам припаяют лет по десять, за то что себя хотели продать.
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Они что с ценниками и бирками на шее ходили? Или откуда ты взял что они продаются? Кстати а чем ето они до сегодншнего дня занимались в Украине? Почему их не трогали? Не кажется тебе что ето всего лишь мусорской беспредел?
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Не мели херни. Девахам - ничего не будет, поскольку факта занятия проституцией небыло. А вот факт вербовки - был, и бундас отхватит..
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просто к слову, обратите внимание на страну проживания девушки спрашивающей совета
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а если граждане Украины едут в Германию а там трудоустраиваются работать в пуфах то там они работают легально а в Украине потом если приезжают что? их же не могут привлечь к угол. ответственности ведь они не работали в Украине, но наверное договоров с Германией о таком трудоустройстве нету.. дурдом(
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Прально пущай идут на пиченьку А то уже некому печенье клепать А че хорошая работа Это ж не шпалы тягать на железке А деньжищи просто лопатой гребут Сами посчитайте Проезд на работу 50 грн пирожок с собачьим мясом в обед 25 грн А зарабатывают за 8 часов Аж цельных 150 грн Цельных 75 грн остаентся Да на 24 дня это ж скоко остается Это ж аж 2100 Это ж ежели жрать мивину с булочкой Можно в месяц аж 500 грн отложить Шо мало ? А в год посчитайте 6000 тыс А они дуры едут сосалками за каких то 100 евро в час
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Бордель и торговля людьми в Германии???

Да не может быть!!!
Там же верховенство права, прозрачность, отсутствие коррупции и все, чего нет у нас по словам троллей прод немецкими флажками.
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В Германии проституция легальна. Девки получают зп, медстраховку, пенсию, платят налоги, которые идут на медицину и пенсии, а не на новые тачки и дворцы мусоров и прокурворов.
Не понимаю, почему не легализуют в Украине, ведь это пара миллиардов долл в бюджет, которыx, если верить пете мальдивскому, негде взять. Так вот они- под ногами- сделайте Закон как в Германии. Лишнее подтверждение, что в Украине у власти антинародная уголовная мафия. А цензор опять показал себя желтой газетенкой с аниевропейким душком
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине задержали иностранца, который вербовал украинок в бордель в Германии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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