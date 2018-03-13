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 Политика Украины
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 Рада в четверг рассмотрит представления на снятие неприкосновенности с Бакулина, - Парубий

Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, рассмотрит представления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Об этом заявил с трибуны Рады спикер Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

 четверг пленарное заседание начнется с рассмотрения этого вопроса", - рассказал Парубий, отметив, что получил заключения регламентного комитета, который вчера рассмотрел соответсвующие представления ГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Оппоблоковец" Бакулин передал справку из института им. Склифосовского в Москве, - член регламентного комитета Лубинец

После этого, народные депутаты отказались утвердить повестку Верховной Рады на текущую сессию, текущую пленарную неделю и текущий пленарный день. Лишь со второго раза нардепы одобрили повестку Рады на текущую пленарную неделю.

Источник: https://censor.net.ua/n3055228
 
 
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От твари проклятые ,опять всех считают дебилами а себя самыми умными и хитрыми ,но ничего гниды,за всё вам упырям придётся отвечать .... Рада в четверг рассмотрит представления на снятие неприкосновенности с Бакулина, - Парубий - Цензор.НЕТ 3896
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надо, чтобы это интервью посмотрело как можно больше людей в Украине - http://ord-ua.com/2018/03/06/chto-onishenko-rasskazal-fbr-o-poroshenko/
может таки поймут, что не те правят... и примут правильное командирское решение - полный вперед...
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Опять целый день угробят. Больше заняться делом нечем??? Оно уже далече......
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Та й на найчоколатнєйшєго прицепом.... Рада в четвер розгляне подання на зняття недоторканності з Бакуліна, - Парубій - Цензор.НЕТ 7561
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Стисняюся спросить, а вяликие яво отдадуть, а наши чакалатные пасодюьть после лишения непикосновенности?
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