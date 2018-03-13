 Рада в четверг рассмотрит представления на снятие неприкосновенности с Бакулина, - Парубий

Об этом заявил с трибуны Рады спикер Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"В четверг пленарное заседание начнется с рассмотрения этого вопроса", - рассказал Парубий, отметив, что получил заключения регламентного комитета, который вчера рассмотрел соответсвующие представления ГПУ.
После этого, народные депутаты отказались утвердить повестку Верховной Рады на текущую сессию, текущую пленарную неделю и текущий пленарный день. Лишь со второго раза нардепы одобрили повестку Рады на текущую пленарную неделю.
может таки поймут, что не те правят... и примут правильное командирское решение - полный вперед...