 Рада в четверг рассмотрит представления на снятие неприкосновенности с Бакулина, - Парубий

Об этом заявил с трибуны Рады спикер Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В четверг пленарное заседание начнется с рассмотрения этого вопроса", - рассказал Парубий, отметив, что получил заключения регламентного комитета, который вчера рассмотрел соответсвующие представления ГПУ.

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После этого, народные депутаты отказались утвердить повестку Верховной Рады на текущую сессию, текущую пленарную неделю и текущий пленарный день. Лишь со второго раза нардепы одобрили повестку Рады на текущую пленарную неделю.