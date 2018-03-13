 СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Черниговщины спецслужбами РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал на территорию РФ, чтобы посетить своих родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение таможенных правил. При этом представители ФСБ попытались склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом въезда и лишением возможности контактировать с родными. От него требовали собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещении военных объектов.
Вернувшись домой он сразу же обратился в СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач.
"Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности. Служба безопасности Украины призывает украинцев быть бдительными и не выезжать в РФ без лишней надобности. В случае контакта с представителями иностранных спецслужб нужно немедленно сообщать о таких фактах в СБУ", - сказано в сообщении.
вернувшись домой обратился в СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач.
за то, что арестовали в кацапии ?
или намекают, что надо сотрудничать с кацапами, а то могут и осудить ?
Cьогодні об 11:53 Crime
Генерал-майор ВС РФ Владимир Еремеев, погибший в авиакатастрофе в Сирии, похоронен в подмосковных Мытищах 10 марта при исключительных мерах секретности и безопасности.
О секретных похоронах генерала сообщила «Новая газета», журналисты которой пытались приоткрыть завесу секретности над тайным погребением заместителя начальника Главного управления контрольно-надзорной деятельности Минобороны России.
Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах официально в тот день не работало - на территорию пропускали только по спискам, а все автомобили останавливались офицерами военной полиции.
Складывалось ощущение, что боевого генерала провожают в последний путь тайком.
Можно предположить, что все эти меры предосторожности были предприняты, чтобы не допустить случайной утечки информации от пришедших на похороны офицеров, которые могли рассказать об обстоятельствах гибели генерала в Сирии.
Но в любом случае все это напоминало суетливые прощания с погибшими в Афганистане - в те времена, когда СССР там как бы и не воевал.