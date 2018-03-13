 Директору одесского лагеря "Виктория" Саркисяну продлили арест до 11 мая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере (ч.2 ст.270 УК Украины).

Выслушав прокурора, потерпевших, обвиняемого и его защитников, суд решил вопрос об избрании меры пресечения и взял обвиняемого под стражу на срок до 11 мая 2018 года.

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Отметим, что сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемого. Также на судебном заседании пришли несколько депутатов, которые просили передать обвинуваченогоим на поруки.

Из-за того, что не все пострадавшие явились на судебное заседание, вопрос о назначении уголовного производства к судебному разбирательству решить не удалось, судебное заседание отложено на 10 апреля 15.30.

Напоминаем, пожар на территории детского комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

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Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог в размере 128 тыс. грн, который почти сразу был внесен, а сам фигурант помещен в больницу. 28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

10 января 2018 года прокуратура заявила о завершении расследования в отношении Саркисяна и направлении ходатайства о продлении его ареста для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного производства по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). 12 января Приморский райсуд продлил содержание Саркисяна в СИЗО еще на 60 суток.