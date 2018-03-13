 Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
На повестке дня — рассмотрение материалов о внесении представления Президенту Украины об откомандировании пяти судей.
Также ВСП рассмотрит материалы об увольнении судей по состоянию здоровья, в связи с подачей заявления об отставке и по собственному желанию.
Помимо этого, на повестке — рассмотрение вопросов об увольнении судей в соответствии с решениями Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия и рассмотрение жалоб судей на решения Дисциплинарных палат ВСП.
На заседании ВСП рассмотрят сообщения судьи о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия.
С полным списком судей можно ознакомиться по ссылке.