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 Общество
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 Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началось заседание Высшего совета правосудия (ВСП).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

На повестке дня — рассмотрение материалов о внесении представления Президенту Украины об откомандировании пяти судей.

Также ВСП рассмотрит материалы об увольнении судей по состоянию здоровья, в связи с подачей заявления об отставке и по собственному желанию.

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Помимо этого, на повестке — рассмотрение вопросов об увольнении судей в соответствии с решениями Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия и рассмотрение жалоб судей на решения Дисциплинарных палат ВСП.

На заседании ВСП рассмотрят сообщения судьи о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия.

С полным списком судей можно ознакомиться по ссылке

Источник: https://censor.net.ua/n3055222
 
 
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кто это будет смотреть ну что за( гугль сломался что ли(
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Відволікають увагу різною хєрнею....))))
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интересно, скоко эти существа в мантиях направосудили и скольким украинцам это стоило жизней, в том числе не рождённых ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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