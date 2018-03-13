 Порошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", - объяснил Шимкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст законопроекта обнародован на сайте президента.

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Напомним, в ходе встречи с бизнесом П.Порошенко заявил, что не намерен подавать законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, и инициирует его повторное обсуждение, хотя ранее заявлял о своей готовности зарегистрировать указанный документ. При этом глава государства выразил готовность к любым компромиссам, в том числе к тому, чтобы действие указанного налога распространялось на малый и средний бизнес на первом этапе его внедрения. Ранее президент назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год. Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.