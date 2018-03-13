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 Политика Украины
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Все про:налоги (2396) Порошенко (14467) Шимкив (118)

 Порошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив

Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал (НВК) в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров, сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", - объяснил Шимкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст законопроекта обнародован на сайте президента.

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Напомним, в ходе встречи с бизнесом П.Порошенко заявил, что не намерен подавать законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, и инициирует его повторное обсуждение, хотя ранее заявлял о своей готовности зарегистрировать указанный документ. При этом глава государства выразил готовность к любым компромиссам, в том числе к тому, чтобы действие указанного налога распространялось на малый и средний бизнес на первом этапе его внедрения. Ранее президент назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год. Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055221
 
 
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Партнеры это кто Ахетка Фирташ и остальные гниды Порошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив - Цензор.НЕТ 9243 Порошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив - Цензор.НЕТ 9243 Порошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив - Цензор.НЕТ 9243
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Саакашвили собирается бить лолиту его же приемчиками )) Его вызывают в суд для дачи показаний как свидетеля. И эту пакасть ему можно делать ежедневно ))) Жизнь превратится в зал суда.
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флудить на цензоре нельзя - первое за сегодня замечание
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так і скажіть - скоро буде перемога номер - !!!
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Dana Yarovaya с Богданой Яровой и еще 2.15 ч · ................................................................................
Теперь самое сложное. Закон о налоге на вывод капитала.
Президент сразу сказал, что является его ярым сторонником, но СЕГОДНЯ он его подавать в ВР не будет, нужно ещё согласования с министерствами и согласование с МВФ ( все помнят, что я ретранслирую?) и диалог с бизнесом. С этого места перешли к диалогу. Вот квинтэссенция:
Спілка підприємців України - громко за!
Ассоциация налогоплательщиков - громко за!
Более 100 ассоциаций Украины - громко за!
Украинский бизнес - громко за!
Представитель самого крупного иностранного инвестора в Украине Mittal Steel - призвал Президента взять на себя ответственность и принять закон - за!
Представитель торгово - промышленной палаты США - приветствовал Закон.
Кто же против, спросите вы?
Единственный, кто признался, что в их рядах есть представители бизнеса кто за, и кто категорически против- это Европейская ассоциация.
В чем проблема тогда, спросите вы?
Я увидела некоторые недопонимание между Минфином и Южаниной. Южанина - за. Минфин , что - то никак посчитать не может. Что он считает, никто не знает.
И опять ретранслируют, Президент утверждает, что необходимо получить согласие у МВФ. Для этого ему нужна доказательная база, которую считает Минфин.
Так что, проблема в Минфине, спросите вы? То, что я увидела, это несколько напоминает игру в теннис или пинг - понг .
К концу встречи Президент дал время до конца недели бизнесу внести свои предложения и замечания в закон ( с сегодняшнего дня, он должен быть на сайте ВР), и неделю Минфину что- то досчитать. Что они считают- для меня загадка ( видео по ответам на вопросы про сроки - в первом комменте под постом)
Дальше, наша с вами задача додавить подачу его в ВР, и надавить на ВР, проголосовать его до 1.06.2018, иначе с 1.01.2019 он не вступит в силу.
По самым скромным подсчетам Закон « О налоге на вывод капитала» даст прирост ВВП только в первый год 2-3%. Президент, в дальнейшем, рассчитывает на рост 6% в год.
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Да ,на офшорных счетах порошенко отложил не слабо ....а на мальдивах видимо пытался яйца отложить ,может быть даже Фаберже ...
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а так хотелось по-привычке, тихонько через Панаму...
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Ето фейка. Онищенко - огент крымля и оббрехивает нашего современного Иисуса Христа!
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значит западные партнеры заинтересованы сами почистить ваши офшорные кошельки--- удачи им в этом
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А фамилии международных партнеров можно озвучить? Порошенко відклав подання в Раду законопроекту про податок на виведений капітал через позицію міжнародних партнерів, - Шимків - Цензор.НЕТ 4675


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Якби зрадоговенні фріки не намагалися обс..ти Порошенка, я знаю одне: всі хто вважає що ворог в москві будуть голосувати за Пороха. А ті для кого ворог в Києві будуть мати 25-30 кандидатів - агентів кремля, корисних ідіотів і відвертих фріків і виродків. Ось і порахуйте у кого більше шансів: у одного чи у 25-ти. Програмами та ішими брошюрками від кандидатів вже зараз можна підтертися. Я в ту макулатуру навіть не загляну. Ставлення ворога до тебе і як ти ставишся до нього ось що буде вирішальним на цих виборах. Решта не буде мати значення.
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все знают... все знают что ты порохобот
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Ещё недавно он выдавал это за пэрэмогу и нате! сдулся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив
 
 
 
 
 
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