 Порошенко отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров, - Шимкив

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", - объяснил Шимкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Текст законопроекта обнародован на сайте президента.
Напомним, в ходе встречи с бизнесом П.Порошенко заявил, что не намерен подавать законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, и инициирует его повторное обсуждение, хотя ранее заявлял о своей готовности зарегистрировать указанный документ. При этом глава государства выразил готовность к любым компромиссам, в том числе к тому, чтобы действие указанного налога распространялось на малый и средний бизнес на первом этапе его внедрения. Ранее президент назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год. Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.
Теперь самое сложное. Закон о налоге на вывод капитала.
Президент сразу сказал, что является его ярым сторонником, но СЕГОДНЯ он его подавать в ВР не будет, нужно ещё согласования с министерствами и согласование с МВФ ( все помнят, что я ретранслирую?) и диалог с бизнесом. С этого места перешли к диалогу. Вот квинтэссенция:
Спілка підприємців України - громко за!
Ассоциация налогоплательщиков - громко за!
Более 100 ассоциаций Украины - громко за!
Украинский бизнес - громко за!
Представитель самого крупного иностранного инвестора в Украине Mittal Steel - призвал Президента взять на себя ответственность и принять закон - за!
Представитель торгово - промышленной палаты США - приветствовал Закон.
Кто же против, спросите вы?
Единственный, кто признался, что в их рядах есть представители бизнеса кто за, и кто категорически против- это Европейская ассоциация.
В чем проблема тогда, спросите вы?
Я увидела некоторые недопонимание между Минфином и Южаниной. Южанина - за. Минфин , что - то никак посчитать не может. Что он считает, никто не знает.
И опять ретранслируют, Президент утверждает, что необходимо получить согласие у МВФ. Для этого ему нужна доказательная база, которую считает Минфин.
Так что, проблема в Минфине, спросите вы? То, что я увидела, это несколько напоминает игру в теннис или пинг - понг .
К концу встречи Президент дал время до конца недели бизнесу внести свои предложения и замечания в закон ( с сегодняшнего дня, он должен быть на сайте ВР), и неделю Минфину что- то досчитать. Что они считают- для меня загадка ( видео по ответам на вопросы про сроки - в первом комменте под постом)
Дальше, наша с вами задача додавить подачу его в ВР, и надавить на ВР, проголосовать его до 1.06.2018, иначе с 1.01.2019 он не вступит в силу.
По самым скромным подсчетам Закон « О налоге на вывод капитала» даст прирост ВВП только в первый год 2-3%. Президент, в дальнейшем, рассчитывает на рост 6% в год.