 За три года Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 млрд гривен за нарушение воздушного пространства, - Госавиаслужба

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Госавиаслужбе.
"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн", - сообщает служба.
Также представители ведомства отметили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"№549/2015 введен в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности, авиакомпании Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.
Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофолот – российские авиалинии", "Авиакомпания "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "Авиакомпания "ЮТэйр", "Авиакомпания "Россия", "Нордавиа" - региональные авиалинии", "Глобус", "Ред вингс", "Авикомпания "Вим Авиа", "Авиационная компания "Ямал", а также ряд других авиакомпаний.
год уже считаете кода уже
дальше пойдете
Отменная новость. Слава Украине!
Процесс долгий, но когда мозьковских варваров нагнет международный суд, будем рвать баян.
Вот есть решение украинского суда наложить арест на кредит рашки, которые давали при Януковиче... Кредит пока никто не вернул...