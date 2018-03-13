 За три года Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 млрд гривен за нарушение воздушного пространства, - Госавиаслужба

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Госавиаслужбе.

"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн", - сообщает служба.

Также представители ведомства отметили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"№549/2015 введен в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности, авиакомпании Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофолот – российские авиалинии", "Авиакомпания "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "Авиакомпания "ЮТэйр", "Авиакомпания "Россия", "Нордавиа" - региональные авиалинии", "Глобус", "Ред вингс", "Авикомпания "Вим Авиа", "Авиационная компания "Ямал", а также ряд других авиакомпаний.

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