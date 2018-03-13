EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1292  27
Все про:авиация (1692) Крым (19638) штрафы (686) Госавиаслужба (48)

 За три года Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 млрд гривен за нарушение воздушного пространства, - Госавиаслужба

Государственная авиационная служба Украины начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиардов гривен штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний за нарушение воздушного пространства Украины, в частности, за полеты в аннексированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Госавиаслужбе.

"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн", - сообщает служба.

Также представители ведомства отметили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"№549/2015 введен в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности, авиакомпании Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания сохранит санкции против РФ до возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, - посольство. Инфографика

В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофолот – российские авиалинии", "Авиакомпания "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "Авиакомпания "ЮТэйр", "Авиакомпания "Россия", "Нордавиа" - региональные авиалинии", "Глобус", "Ред вингс", "Авикомпания "Вим Авиа", "Авиационная компания "Ямал", а также ряд других авиакомпаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/n3055219
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И сколько же кацапия заплатила Украине?Дулю или больше?
 показать весь комментарий
 
 
Голимый пиар -- напишите сколько получили штрафов а несколько насчитали За три года Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 млрд гривен за нарушение воздушного пространства, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 1635
 показать весь комментарий
 
 
Да, є проблема, але всі ці штрафи, пєні і т.д. в свій час просуміруються і додадуться до репарацій і ні куди кацапня не дінеться. Ти не пам'ятаєш, в якому році німці останній платіж зробили по репараціям за 1 світову війну?
 показать весь комментарий
 
 
Немцы заплатили репарации проиграв войну. Кто собирается воевать с РФ: немцы, американцы, французы или НАТО. Ещё пару лет требование о репарациях будет интересна, а потом будет только смешить. Надо уже о чём-то реальном говорить. А для начала пройти через выборы в 2019 году, и получить достойного президента.
 показать весь комментарий
 
А ещё смотрин не было. Можно только теоретически описать. Новый президент должен иметь политическую платформу и быть далёким от бизнеса. Нынешняя власть компрадорская и не имеет никакой политической идеологии. Это относиться и к оппозиции. И власть и оппозиция состоят в кланах промышленно-финансовых групп, и не имеет сколько-нибудь выраженных целей и намерений дальнейшего развития страны.
 показать весь комментарий
 
. Розгляд позовів в українських судах дозволить у подальшому звертатися в міжнародні.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3055219
 показать весь комментарий
 
 
ну и счетоводы четвертый
год уже считаете кода уже
дальше пойдете
 показать весь комментарий
 
 
Треба казати, скільки стянула а не скільки ноликів намалювали.
 показать весь комментарий
 
 
ну или хотя бы за четыре года в международные суды уже подали...
 показать весь комментарий
 
от зняли з кацапів гроші - підвищили зарплати учільникам)!
 показать весь комментарий
 
 
Скоро за накопившиеся штрафы сможем забрать у кацеков Северный и Южный потоки со всем содержимым. Ещё и должны останутся.
 показать весь комментарий
 
скоро как и завтра, неожиданно приходит. Но сегодня, а особенно вчера, про это не думается...
 показать весь комментарий
 
 
И сколько ещё тысяч судов должно пройти в Украине, что бы можно было подать в международные?
 показать весь комментарий
 
 
исходя из смысла написанного: наложить то наложили, только эти штрафы никто не платит и платить в ближайшем обозримом будущем не собирается.
Отменная новость. Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
молодцы, правильно делаете!

Процесс долгий, но когда мозьковских варваров нагнет международный суд, будем рвать баян.
 показать весь комментарий
 
 
Фигня... Только международний суд, приговор и чмырить по всему миру... Даже если летают только "внутренние" а/к (а к крысчанам летают в т.ч. а/к, которые летают по миру), то самолеты у них а) в лизинге б) на обслуживании. А с решения украинского суда они просто поржут.
 показать весь комментарий
 
та летает, потому шо непуганый ... а вот банки - боятся.. потому шо пуганые
 показать весь комментарий
 
так отож... или "наши" слишком "добрые"...
 показать весь комментарий
 
Cегодня 4-й вторник главного праздника славян,католиков,буддистов и мусульман из ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим наоборот)=Од(Аз)ЭрБэйДжана с разными названиями Масленница,Ноуруз,Базанта,Луперкалии Рима( наоборот ПирКули -остров у Баку),Магеррамлик.Сегодняшний костер и свечи посвящены созданию Первой земли и ОдЭрБах(Огонь муж смотрящий=БахарАта,т.е. Смотрящий муж Отец) =Бактрии=Багдадии на Кавказе.а не там где указали фальсификаторы истории.21 марта будет Новый год -5956 от сотворения нашего мира и спуск Атама и Пэриджан на Кавказ..ДОРОГУ НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ
 показать весь комментарий
 
всё нормуль, понятно что оккупант не будет платить по решениям украинских судов - но когда дойдет дело до международных, все эти суммы будут документально подтвреждены и тогда путлеру уже не отвертеться - как в ситуации со стокгольмским судом и газпромом
 показать весь комментарий
 
 
ну тут может быть многоходовочка...
Вот есть решение украинского суда наложить арест на кредит рашки, которые давали при Януковиче... Кредит пока никто не вернул...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 млрд гривен за нарушение воздушного пространства, - Госавиаслужба
 
 
 
 
 
 вверх