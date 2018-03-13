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 Общество, Здоровье
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Все про:лекарства (725) Минздрав (1489) рецепт (5) Илык (1)

 Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины

Министерство здравоохранения после апреля 2018 планирует ввести в действие услугу "электронный рецепт". Введение такой услуги состоится в рамках программы "Доступные лекарства" и планируется в 5 регионах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, после апреля 2018 г. запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта".

Планируется, что их запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.

"Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся в амбулаторном звене", - заявил Илык.

Он объяснил, какие лекарства в первую очередь будут выписываться по "электронным рецепту".

"Собственно во всех государствах возвращают стоимость лекарств, в первую очередь речь идет о тех лекарствах, которые используют на амбулаторном приеме. Не приходя лечение в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные власти должны ежемесячно отчитываться правительству о "Доступных лекарствах": если в регионе будут проблемы, Гройсман будет напрямую общаться с главой ОГА, - Супрун

Также Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний, а также необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний, в том числе язвенная болезнь, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он.

В то же время, по его словам, этот проект пока не рассматривался. "Поскольку было опасение в Министерстве финансов, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать, решили программу по этим трем группам нозологиям (болезней. - Ред.), которые действуют сейчас, углублять и расширять", - добавил Илык.

Напомним, в апреле стартовала программа Минздрава "Доступные лекарства" по раздаче лекарств бесплатно или с небольшой доплатой. Программа предусматривает обеспечение необходимыми лекарствами больных диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В мае премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что программа "Доступные лекарства" будет финансироваться и в последующие годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3055218
 
 
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Елетронні пігулки теж будуть?? Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 6379
Електронна клізма- звучить!!! Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 3668
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А як iнакше?
Коли два ординатори йдуть ставити клiзму,бо перший знае "ЯК",а другий "КУДИ"?!
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Это что... Вот с 15-го изменения в КПК вступят в силу, и будет простой народ, за разрешение на похорон умершего от болезни родственника (в следствии рехформ Супрун), будет в областной центр ездить к слидчому судди и очередь с 6-ти утра, между следаками со всей области занимать...
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ти ще не чув про послугу "електронний похорон"? Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 4042
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Народный депутат Надежда Савченко могла бежать в Россию.
Об этом LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», - заявил он.
Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.
«Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора», - сказал он.
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щось цензор тормозить з новинами.....Гадя пропала Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 5394
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Надя его интересует. Интересовался бы лучше где жена твоя пропадает.
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Народного депутата Украины Надежды Савченко на заседании комитета ПАСЕ 12 марта не было.
Об этом сообщил глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
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такое впечатление, что нет пограничного контроля, и по реестрам въезда-выезда нельзя узнать где она
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Как в сочинении Вовочки: если б я имел коня, вот это был бы номер...
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Якщо буде так як планують, то це добре.
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я к иммунологу не могу записаться месяц по электронной записи!!!
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можно начать всю эту электронизацию с депутатов... МОЗ планує цієї весни запровадити послугу "електронний рецепт". Поки що в п'яти регіонах України - Цензор.НЕТ 1827
не верховна зрада,а серверная с электронными депутатами...
и дешево и законно и антикоррупционно...
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Нечто подобное было у Пелевина в "Generation П" - по ходу сюжета выясняется, что перзидента и политиков на самом деле не существует, их создают с помощью суперкомпьютера. Чем выше пост виртуального политика, тем лучше 3D графика. Получалось, что всё на росисе "решали" политики и олигархи, созданные 3D-специалистами.
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Или брехня или полубрехня--основной стиль работы власти. Писать, болтать в телевизоре научились крепко. Если не так, так почему лекарство по реимбурсации в прошлом году для одного моего рецепта стоило 8-мь грн(доплата)А в этом году уже по 60грн. доплачиваю.? Вот такие манимуляции вы научились проделывать.
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Чего уж там вводите сразу и "электронная таблетка"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины
 
 
 
 
 
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