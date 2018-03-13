 Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, после апреля 2018 г. запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта".

Планируется, что их запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.

"Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся в амбулаторном звене", - заявил Илык.

Он объяснил, какие лекарства в первую очередь будут выписываться по "электронным рецепту".

"Собственно во всех государствах возвращают стоимость лекарств, в первую очередь речь идет о тех лекарствах, которые используют на амбулаторном приеме. Не приходя лечение в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику", - добавил он.

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Также Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний, а также необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний, в том числе язвенная болезнь, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он.

В то же время, по его словам, этот проект пока не рассматривался. "Поскольку было опасение в Министерстве финансов, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать, решили программу по этим трем группам нозологиям (болезней. - Ред.), которые действуют сейчас, углублять и расширять", - добавил Илык.

Напомним, в апреле стартовала программа Минздрава "Доступные лекарства" по раздаче лекарств бесплатно или с небольшой доплатой. Программа предусматривает обеспечение необходимыми лекарствами больных диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В мае премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что программа "Доступные лекарства" будет финансироваться и в последующие годы.