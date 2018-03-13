 Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.
По его словам, после апреля 2018 г. запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта".
Планируется, что их запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.
"Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся в амбулаторном звене", - заявил Илык.
Он объяснил, какие лекарства в первую очередь будут выписываться по "электронным рецепту".
"Собственно во всех государствах возвращают стоимость лекарств, в первую очередь речь идет о тех лекарствах, которые используют на амбулаторном приеме. Не приходя лечение в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику", - добавил он.
Также Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний, а также необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.
"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний, в том числе язвенная болезнь, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он.
В то же время, по его словам, этот проект пока не рассматривался. "Поскольку было опасение в Министерстве финансов, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать, решили программу по этим трем группам нозологиям (болезней. - Ред.), которые действуют сейчас, углублять и расширять", - добавил Илык.
Напомним, в апреле стартовала программа Минздрава "Доступные лекарства" по раздаче лекарств бесплатно или с небольшой доплатой. Программа предусматривает обеспечение необходимыми лекарствами больных диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В мае премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что программа "Доступные лекарства" будет финансироваться и в последующие годы.
Електронна клізма- звучить!!!
Коли два ординатори йдуть ставити клiзму,бо перший знае "ЯК",а другий "КУДИ"?!
Об этом LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», - заявил он.
Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.
«Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора», - сказал он.
Об этом сообщил глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
не верховна зрада,а серверная с электронными депутатами...
и дешево и законно и антикоррупционно...