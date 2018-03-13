 Суд освободил от ответственности двух экс-боевиков по программе СБУ "Тебя ждут дома". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Так, в Донецкой области по программе СБУ суд освободил от уголовной ответственности двух бывших боевиков.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмута в 2014 году присоединился к террористической организации "ДНР". Находясь в составе ОПГ, он собирал подписи желающих вступить в ряды боевиков. После освобождения города силами антитеррористической операции человек добровольно покинул НВФ и некоторое время скрывался на территории Бахмута, опасаясь ответственности за свои противоправные действия.

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Еще один житель Донетчины, как установили правоохранители, в Мариуполе в 2016 году вступил в одно из подразделений террористов и был направлен на передовые позиции боевиков вблизи села Луково Тельмановского района.

"Попав на передовую и увидев воочию все ужасы войны и многочисленные преступления боевиков против гражданского населения, мужчина решил оставить бандформирование и добровольно обратился в СБУ, предоставив всю необходимую помощь следствию", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после тщательной проверки сотрудники СБ Украины установили, что оба жителя Донетчины не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не совершали других тяжких и особо тяжких преступлений. Поэтому суд освободил их от уголовной ответственности.

Также СБУ сообщает, что по условиям программы "Тебя ждут дома" 172 человека уже освобождено от уголовной ответственности, а в отношении еще семидесяти семи человек продолжаются судебные разбирательства.

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