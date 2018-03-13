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 Общество
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Все про:амнистия (356) боевик (16183) освобождение (182) СБУ (12230)

 Суд освободил от ответственности двух экс-боевиков по программе СБУ "Тебя ждут дома". ВИДЕО

Программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" уже воспользовалось 242 бывших участника незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Так, в Донецкой области по программе СБУ суд освободил от уголовной ответственности двух бывших боевиков.

...

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмута в 2014 году присоединился к террористической организации "ДНР". Находясь в составе ОПГ, он собирал подписи желающих вступить в ряды боевиков. После освобождения города силами антитеррористической операции человек добровольно покинул НВФ и некоторое время скрывался на территории Бахмута, опасаясь ответственности за свои противоправные действия.

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Еще один житель Донетчины, как установили правоохранители, в Мариуполе в 2016 году вступил в одно из подразделений террористов и был направлен на передовые позиции боевиков вблизи села Луково Тельмановского района.

"Попав на передовую и увидев воочию все ужасы войны и многочисленные преступления боевиков против гражданского населения, мужчина решил оставить бандформирование и добровольно обратился в СБУ, предоставив всю необходимую помощь следствию", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после тщательной проверки сотрудники СБ Украины установили, что оба жителя Донетчины не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не совершали других тяжких и особо тяжких преступлений. Поэтому суд освободил их от уголовной ответственности.

Также СБУ сообщает, что по условиям программы "Тебя ждут дома" 172 человека уже освобождено от уголовной ответственности, а в отношении еще семидесяти семи человек продолжаются судебные разбирательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055215
 
 
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Нова влада всіх їх притягне до відповідальності, жодного прощення бандитам та терористам бути не може! Ці брудні ігри банди рошена з терористами скоро припиняться!
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Нова-нова влада патріотів, націоналістів та демократів, яка піде єдиним фронтов на вибори Президента та парламенту з єдиним кандидатом в Президента та єдиним списком кандидатів в депутати!
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якій % гівна звільнили від відповідальності?!
одна сота % ? про що йде мова??? Суд освободил от ответственности двух экс-боевиков по программе СБУ "Тебя ждут дома" - Цензор.НЕТ 2814
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Судя по решениям наших судов этих пидоров ждут дома, а наших бойцов ждут на зоне... Блин Оруэлл, нервно курит в сторонке...
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Так отож...Надо же кем-то беглую беркутню замещать.
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второй в 2016 вступил это не 2014 год это уже осознанный шаг и его отпускают короче дурдом в полном разгаре
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такой ощущение что в етой стране ждут только боевиков, террористов, торговых партньоров и казнокрадов. А всех украинцев ждут на зароботках в Польше а кто сам не захочет того Барыга лишит гражданства Украины и с мешком на голове вывезет из страны лично на своем самолете.
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Особенно улыбнуло что ФСБУ установило что ети боевики не принимали участия в боевых действиях и убийствах. Ето как же им удалось ето выяснить? ФСБУ имеет доступ на окупированную территорию?
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А никто не ведет статистику, сколько этой амнистированной гавномассы вернулось во вражеские окопы и постреливает в наших ребят?!! Ведь по сути их никто не контролирует, что они там поделывают после помилования. А надо бы!
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Да и не не оккупированных территориях эта публика исподлобья смотрит на все и всех вокруг себя.
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А патріотів пакують, аж куфайка завертається.
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против Украины преступления свершай,в Украине есть закон ,куйла гласящий, - "их ждут дома - отпускай "
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є декілька питань:
1) скільки добровольців, замість цих сепарів, посадили?
2) "после тщательной проверки сотрудники СБ Украины установили, что оба жителя Донетчины не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не совершали других тяжких и особо тяжких преступлений" - яким чином це первірили?

повна туфта, просто відпустили двох сепрарів
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Как в том анекдоте: ........
-БРАВО! ТЕЩА ! БРАВО!
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Порви портрет Барыги и будешь сидеть 6 лет. А убийц отпускают из зала суда.
Вот, что надо знать о реформах Барыги.
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А погранца который сепара завалил в 2014 до сих пор судят....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд освободил от ответственности двух экс-боевиков по программе СБУ "Тебя ждут дома". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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