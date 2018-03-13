 Умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом утром во вторник сообщил директор НТКУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

"Олесь Терещенко. RIP", - написал он.

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В то же время его коллега Юлия Спасокукоцкая на своей странице в Facebook написала следующее: "Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру будет очень тебя не хватать. Царство небесное".

Напомним, летом прошлого года Терещенко сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев шел сбор средств для помощи журналисту и оплаты дорогостоящего лечения.

Терещенко был ведущим ТСН, затем возглавил отдел международных новостей. В течение последних лет работал на UA:Перший.