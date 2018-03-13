 Профильный комитет рассмотрит президентский законопроект о нацбезопасности в среду, - Винник

"Комитет собирается рассмотреть этот проект в среду на своем заседании. Я буду о нем докладывать ", - сказал И.Винник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также предположил, что Верховная Рада рассмотрит этот законопроект в ближайшее время. Однако, по мнению депутата, документ довольно узкий и его необходимо расширить.

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"У нас есть некоторые замечания, которые все-таки надо учесть и расширить, нормы действий предложенных президентом законопроект о национальной безопасности", - сказал И.Винник.

Нардеп подчеркнул, что законопроект чрезвычайно важен, создает основы для вхождения Украины в НАТО. "Не описаны, на наш взгляд, риски национальной безопасности", – отметил депутат.

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По его словам, в законопроекте также не отражены вопросы экономической безопасности. "Все эти вопросы мы будем урегулировать на уровне комитета. Я думаю, что первое чтение будет скоро", - сказал И.Винник.