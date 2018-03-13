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 Политика Украины, Общество
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 Запорожские полицейские получили 17 новых служебных автомобилей. ВИДЕО

Подразделения Нацполиции Запорожской области получили новые служебные автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, ключи от 17 новых автомобилей вручил полицейским глава обласного управления Нацполиции Олег Золотоноша.

Сотрудники территориальных подразделений получили восемь автомобилей "Skoda Rapid" и четыре "Renault Duster". Новенькие "FORD Transit"  были закуплены для нужд сотрудников батальона спецназначения и СИЗО. Полицейским передан и один автобус.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев. ФОТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055204
 
 
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А форму, бумагу, компьютеры, бензин как и раньше, работники за свои покупают...
аваков, геращенко-шкиряк! Зайдите практически в любой кабинет в любом райотделе и охерейте.Если обитатели не сделали ремонт за свои деньги, то вы гарантировано попадете в бомжатню!...
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так всегда было, практически с начала 90-х..
ремонт и обслуживание авто, заправка топливом за свои деньги ( либо за то, что ГАИшники с нарушителей собьют) и т.д.
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А почему все евробляхи? Почему не лАнусы и не Богданы? Или полицаи ето не армия и на дерьме ездить не будут?
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Угу. Прямо из Японии Запорізькі поліцейські отримали 17 нових службових автомобілів - Цензор.НЕТ 1751 Мусора ето не рабы и не пушечное мясо которое отправляют на фронт с голой жопой. Мусора на отечественном говне не ездят
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Так вони і Ісузу на Богдані збирають. Тільки якщо Богдани там по повному циклу роблять, то Ісузу збирають із комплектуючих. Хоча да, поліції і дешевший Богдан би згодився, в нього двигун теж Ісузу, до речі.
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Ну Шкоди взагалі-то на Закарпатті виробляють...
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Дело хорошее и нужное. Жаль, новость не сопровождается информацией, по какой цене закупили. Надеюсь, не как рюкзаки? Запорізькі поліцейські отримали 17 нових службових автомобілів - Цензор.НЕТ 6857
Кстати, как с рюкзачных дел мастером сынком авякова, все нормально, и дальше спокойно пижонит, "ветеран АТО"?
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Если они на рюкзаках сумели десятки миллионов прикарманить то даже боюсь представить сколько на автомобилях они накрутили.
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16 розбили поки гнали на базу,одна ціла-не завелась
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Лучше бы получили 17 служебных СОБАК,может пользы было бы больше?!
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А где же современные авто со славного автозавода Васадзе?????столько ему ПОМАГАЛИ всем миром- несчастные украинцы до сих пор оплачивают бешеную растоможку , которую якобы ввели по лоббированию Васадзе. И ГДЕ?
Не пора ли заставить его вернуть все деньги?
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Прежде чем с человека что то потребовать, ему надо что то дать.
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Вот вам и заклики власти *купуй украiнське* и поддержи отечественного производителя. г*ндоны воровские.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапорожские полицейские получили 17 новых служебных автомобилей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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