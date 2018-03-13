 Запорожские полицейские получили 17 новых служебных автомобилей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, ключи от 17 новых автомобилей вручил полицейским глава обласного управления Нацполиции Олег Золотоноша.
Сотрудники территориальных подразделений получили восемь автомобилей "Skoda Rapid" и четыре "Renault Duster". Новенькие "FORD Transit" были закуплены для нужд сотрудников батальона спецназначения и СИЗО. Полицейским передан и один автобус.
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аваков, геращенко-шкиряк! Зайдите практически в любой кабинет в любом райотделе и охерейте.Если обитатели не сделали ремонт за свои деньги, то вы гарантировано попадете в бомжатню!...
ремонт и обслуживание авто, заправка топливом за свои деньги ( либо за то, что ГАИшники с нарушителей собьют) и т.д.
Кстати, как с рюкзачных дел мастером сынком авякова, все нормально, и дальше спокойно пижонит, "ветеран АТО"?
Не пора ли заставить его вернуть все деньги?