 Запорожские полицейские получили 17 новых служебных автомобилей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, ключи от 17 новых автомобилей вручил полицейским глава обласного управления Нацполиции Олег Золотоноша.

Сотрудники территориальных подразделений получили восемь автомобилей "Skoda Rapid" и четыре "Renault Duster". Новенькие "FORD Transit" были закуплены для нужд сотрудников батальона спецназначения и СИЗО. Полицейским передан и один автобус.

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