 В результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"На 235-м общевойсковом полигоне в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар. В результате пожара один военнослужащий получил травмы не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следственные действия проводят Николаевский райотдел полиции и военная прокуратура.

"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений не было обнаружено", - говорится в сообщении.

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