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Все про:армия (6790) пожар (3028) смерть (4715) полигон (178) 92 отдельная механизированная бригада (11)

 В результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали

Один военнослужащий погиб и семь пострадали в результате пожара, возникшего на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области в ночь на вторник, 13 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"На 235-м общевойсковом полигоне в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар. В результате пожара один военнослужащий получил травмы не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следственные действия проводят Николаевский райотдел полиции и военная прокуратура.

"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений не было обнаружено", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Погодные условия застали во время учений": на полигоне "Широкий лан" наведен порядок, условия значительно улучшились, - волонтер. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3055202
 
 
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Может пора уже разобраться с руководством этой богодельни.....
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кум кума не обидит.
виноват будет рядовой.
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Велике прохання до модера закрити тут коментарі, бо зараз диванних спеціалістів з усього тут буде море.

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Прошу форумчан в своих комментариях придерживаться моральной этики и комментировать тему только по сути.
Администратор форума.

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Ну- да, ну- да, практики показали уже себя реальными экспердами.
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Это не полигон ,там больше на концлагерь смахивает ,в Мире к животным лучше в сотни раз отношение,чем у барыг мальдивско-сейшельских к бойцам ВСУ ...
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был я там неделю , хуже условий не видел , зато потом Авдеевская промка казалась мне курортом.
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хочешь сказать, что без скотского отношения из тебя не получилось бы хорошего бойца?
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И ето только два дня назад хвастались что на полигоне Широкий Лан куда вбухали куеву тучу денег навели порядок.
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щелкнуть каблуками - это военные любят
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Ага, 100 млн грн ушло на песочек для посыпания дорожек к визиту проверяющих.
На большее 100 млн грн не хватило - слишком велики аппетиты у воров с генеральскими погонами.
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Выпала месячная норма снега, грунты там глина и немного чернозема. До захода бригады дорожки уплотнили гравием, просыпали песком, убрали и сфотографировали. Затем зашла бригада и насыпало снега. Снег не откидали и неожиданно "вдруг" наступила оттепель, все потекло. И под конец по всем дорожкам пустили Кразы, которые перемешали все с говном. Можно было откидать снег, почистить дренаж, а Кразы пустить другим путем заезда, но .... конечно виноваты генералы в Генштабе, кто же еще.
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рука главнокомандующего.....убрала "натовскую аспирантуру" ,склады и арсеналы утилизировали,продолжают по стандартам куйла ,уничтожение военного имущества Украины...
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Дневальные для того и назначаются, чтобы они "дневалили", за порядком в расположении подразделения следили круглосуточно. В те времена, когда в казармах печное отопление было, это было тоже их задачей. Так что, в первую очередь, вопросы следует задавать суточному наряду - "Чем занимались в ночное время?" "Почему легковоспламеняющиеся вещества находились вблизи печки?" (Не верю я, что там так быстро огонь вспыхнул и люди обгорели от дров... Не иначе как не уследили за огнём, он погас, и решили бензинчиком распалить по-новой... А под пеплом угли оказались...).
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Отож..нефиг местный самогон возле буржуйки разливать
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1.Не дневальный, а истопник ибо у дневального другие обязанности.
2.Топить нужно не солярой, а углём или дровами.
3.Истопник не должен спать.
4.Хватит бухать на службе!
У меня всё.
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У меня не всё... Истопник занимался топкой печей. Это делалось дважды в сутки - утром и вечером. За это он получал дополнительное денежное вознаграждение. Следить за порядком в казарме - работа суточного наряда. Почитайте А.А. Игнатьева, "Пятьдесят лет в строю". Там ето очень хорошо описано...
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Я прослужил 2 года из которых больше года прожил в палатках - при том в разных местах от Венгрии до Казахстана. Истопник 10 местной палатки спит днём, а ночью поддерживает огонь. Мы говорим об палаточном городке, а не о казарме. Читайте не художественную литературу, а устав гарнизонной службы.
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Пьянство на полигоне неотъемлемая часть боевой подготовки в нашей армии...
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Є перевірений спосіб обігріву палаток, а вони буржуйки по центру ліплять.
https://www.youtube.com/watch?v=SnxxSYPTbes
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Та можна і буржуйка, тільки вона повинна бути винесена за межі палатки. Нічого ж складного, але при такому способі одна буржуйка може обігрівати відразу і декілька палаток. Тоді і угарними газами ризику не буде отруїтися і пожару не буде гарантовано і днєвальні можуть мінятися частіше і в буржуйку тоді можна хоч шини пхать.
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Это ж тот полигон, который тонул недавно? Теперь сгорел?
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Очень интересно, в какой форме были обгоревшие солдаты. Сейчас МО закупает снова замаскированную 2701 на зиму.
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висновок - забагато і Україні паркетних генералів на душу рядового складу. вихід з ситуації - скоротити паркетних генералів, а вивільнені кошти направити на метеріально-технічне забезпечення військових
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Один з найбільших полігонів Европи і такий безлад.
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Это все пагубное влияние НАТО?... Аватаризм, беспробудное невежество, глупость, очковтирательство и шапкозакидательсиво неизменные спутники нашей армии...
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370 лямов утопили в грязь, а солдаты мерзнут и еще виноваты в нарушениях
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Да постройте вы там уже нормальный полигон с нормальными казармами!!!
Несколько моих сослуживцев в январе 2015-го там учебку проходили. Судя по их рассказам, бытовые условия там просто адские. Тут вот полностью могу подтвердить, выше обозначенное мнение, что после Ширлана в зоне АТО просто как на курорте!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали
 
 
 
 
 
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