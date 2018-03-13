 В результате пожара на полигоне "Широкий лан" погиб один военнослужащий, еще семь пострадали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"На 235-м общевойсковом полигоне в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар. В результате пожара один военнослужащий получил травмы не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следственные действия проводят Николаевский райотдел полиции и военная прокуратура.
"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений не было обнаружено", - говорится в сообщении.
виноват будет рядовой.
На большее 100 млн грн не хватило - слишком велики аппетиты у воров с генеральскими погонами.
2.Топить нужно не солярой, а углём или дровами.
3.Истопник не должен спать.
4.Хватит бухать на службе!
У меня всё.
https://www.youtube.com/watch?v=SnxxSYPTbes
Несколько моих сослуживцев в январе 2015-го там учебку проходили. Судя по их рассказам, бытовые условия там просто адские. Тут вот полностью могу подтвердить, выше обозначенное мнение, что после Ширлана в зоне АТО просто как на курорте!!!