 Украинка Шишкова завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь, серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).

В активе сборной Украины уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Таким образом она поднялась на второе место в общем медальном зачете.

Паралимпиада в Пхёнчхане будет продолжаться до 18 марта.

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