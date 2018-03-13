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Все про:биатлон (99) Паралимпиада (165) победа (302)

 Украинка Шишкова завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018

Украинка Оксана Шишкова завоевала пятую золотую награду для сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ

Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь, серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).

В активе сборной Украины уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Таким образом она поднялась на второе место в общем медальном зачете.

Украинка Шишкова завоевала пятое золото на Паралимпиаде-2018 01

Паралимпиада в Пхёнчхане будет продолжаться до 18 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялась церемония открытия Паралимпиады-2018. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3055198
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
не будет первого места, наши выступают только в трех видах и заканчивают соревнования раньше.
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Хотелось то понятно. Теперь как хфункцийонэры от нашего спорта как потеряют оптимизьм что придется параолимпийцам заплатить первый раз нормальные деньги за медали на уровне с теми дармоедами из ,,спорта высоких достижений,, что на всю команду только 1 медаль завоевали.
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приємно і вітаємо переможців , але держава робить українців сильнішими , для когось це єдиний шанс в корумпованій країні ..
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кто такие "нейтральные паралимпийские спортсмены" ?
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GoodWin нейтральные - это кацапы. Составители таблицы как корейцев так в скобках уточнили. А за русских параолимпийцев так ,,поскромничали,,. Хотя если по-людски подумать то мельдоний жрали их олимпийская команда , за что кацапских инвалидов то лишили флага ?
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"брат за брата в ответе" Українка Шишкова завоювала п'яте "золото" на Паралімпіаді-2018 - Цензор.НЕТ 1965
Да и вообще, тама сваих не бросают
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Потому что 20-30% мельдониевых лишенцев по итогам Сочи - руснявые параолимпийцы.
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ссылку про инвалидов кацапов олимпийцев на мельдоние ?
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Перживаешь, Хрюндель ? Теперь после событий 14- го года и продолжающегося быкования перед всем миром чморить вас будут всегда, везде и по любому поводу!
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Гарик Не инженер кого вас, Гоша ? Пердишь в воду чтобы пошли круги ? Просто интересно чем закидывались инвалиды. А тут ты инвалид лезешь в разговор.
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Когда на первом месте сила духа и воля к победе, а не понты в гламурной форме, ты даже с ограниченными возможностями, можешь стоять на вершине Олимпа!!!
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о сензор уже мигом поменял таблицу результатов и повесил на английском языке.
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Эти граждане несмотря на свои физические недостатки делают больше для страны, чем большенство вполне здоровых чиновников.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинка Шишкова завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018
 
 
 
 
 
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