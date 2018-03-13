 Украинка Шишкова завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.
Паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь, серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).
В активе сборной Украины уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Таким образом она поднялась на второе место в общем медальном зачете.
Паралимпиада в Пхёнчхане будет продолжаться до 18 марта.
молодці!!!
Да и вообще, тама сваих не бросают