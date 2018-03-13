 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о Госбюро расследований, реабилитации жертв политических репрессий и интеллектуальной собственности

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рада намерена рассмотреть депутатские законопроекты №5395 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно уточнения отдельных положений" и №7450 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных положений по вопросам деятельности Государственного бюро расследований", а также правительственный проект закона №6430 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Государственного бюро расследований". Рассмотрение этих законопроектов в первом чтении предусмотрено в блоке вопросов правоохранительной деятельности.

В начале утреннего пленарного заседания депутаты должны будут принять доработанный проект постановления "О повестке дня восьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва" (№8063).

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После этого во втором чтении парламент планирует принять законопроект 7161 "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции", согласно которому для участников АТО, у которых были ампутированы конечности, устанавливается группа инвалидности не ниже второй.

Для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины в Раду вносится закон Украины "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины".

Кроме того, в Раде во вторник запланировано рассмотрение блока вопросов интеллектуальной собственности. Так, в первом чтении парламентарии собираются принять правительственные законопроекты 5694 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий", 6023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний", 4571 "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" (относительно преодоления пиратства и улучшения инвестиционного климата)", а также 4614 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины".

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Далее на повестке дня - вопросы реабилитации жертв политических репрессий. В частности, во втором чтении Рада рассмотрит проект закона 6574 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

После этого народные депутаты перейдут к вопросам ратификации. В этом блоке в повторном первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0163 "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", во втором - президентского проекта закона №6149 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей".

Также на рассмотрение парламента 13 марта вынесен вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

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Вместе с тем в повестке дня отсутствует вопрос о рассмотрении представления генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Законность этого представления Регламентный комитет ВР признал накануне, во время своего заседания.