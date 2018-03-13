 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о Госбюро расследований, реабилитации жертв политических репрессий и интеллектуальной собственности

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рада намерена рассмотреть депутатские законопроекты №5395 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно уточнения отдельных положений" и №7450 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных положений по вопросам деятельности Государственного бюро расследований", а также правительственный проект закона №6430 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Государственного бюро расследований". Рассмотрение этих законопроектов в первом чтении предусмотрено в блоке вопросов правоохранительной деятельности.
В начале утреннего пленарного заседания депутаты должны будут принять доработанный проект постановления "О повестке дня восьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва" (№8063).
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После этого во втором чтении парламент планирует принять законопроект 7161 "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции", согласно которому для участников АТО, у которых были ампутированы конечности, устанавливается группа инвалидности не ниже второй.
Для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины в Раду вносится закон Украины "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины".
Кроме того, в Раде во вторник запланировано рассмотрение блока вопросов интеллектуальной собственности. Так, в первом чтении парламентарии собираются принять правительственные законопроекты 5694 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий", 6023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний", 4571 "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" (относительно преодоления пиратства и улучшения инвестиционного климата)", а также 4614 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины".
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Далее на повестке дня - вопросы реабилитации жертв политических репрессий. В частности, во втором чтении Рада рассмотрит проект закона 6574 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".
После этого народные депутаты перейдут к вопросам ратификации. В этом блоке в повторном первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0163 "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", во втором - президентского проекта закона №6149 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей".
Также на рассмотрение парламента 13 марта вынесен вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.
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Вместе с тем в повестке дня отсутствует вопрос о рассмотрении представления генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Законность этого представления Регламентный комитет ВР признал накануне, во время своего заседания.
Соответствующего решения суда придется ждать не менее трех суток...пусть депутаты рассмотрят сегодня где можно оставлять тело в труне на двух табуретках с запиской и номером мобильного телефона, возле Суда или возле МЭРии
Начиная с 15 марта, украинцы не смогут похоронить своих родных, без экспертизы, которую, согласно новации, должен назначить суд. Такого решения придется ждать не менее трех суток, а из-за перегруженности судов, возможно и дольше, сообщает ТСН.Автор этих новаций - депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен. Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что гордится этой поправкой.