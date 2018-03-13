 С начала суток террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского, - спикер штаба АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии телеканалу "112 Украина".
"С начала этих суток зафиксирован один вражеский обстрел наших позиций вблизи Луганского. Там боевики использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - заявил Сушинский.
Как сообщалось, 12 марта незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли украинские опорные пункты в зоне АТО.
военным ДНР стало известно, что в течение минувшей недели в зоне силовой операции проводились занятия и инструктажи со всеми инженерно-саперными подразделениями ВСУ по наступательной тактике. В оперативном командовании республики убеждены, что данные мероприятия подтверждают намерения военно-политического руководства Украины к силовому варианту захвата Донбасса.