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 С начала суток террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского, - спикер штаба АТО

С начала этих суток зафиксирован один вражеский обстрел боевиков по позициям украинских военных - боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Луганского в Донецкой обл.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С начала этих суток зафиксирован один вражеский обстрел наших позиций вблизи Луганского. Там боевики использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - заявил Сушинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли наши позиции под Павлополем из минометов, - штаб АТО

Как сообщалось, 12 марта незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли украинские опорные пункты в зоне АТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3055194
 
 
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Знов якісь терористи фулюганять? А де ж окупанти?
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сводки сепаров
военным ДНР стало известно, что в течение минувшей недели в зоне силовой операции проводились занятия и инструктажи со всеми инженерно-саперными подразделениями ВСУ по наступательной тактике. В оперативном командовании республики убеждены, что данные мероприятия подтверждают намерения военно-политического руководства Украины к силовому варианту захвата Донбасса.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского, - спикер штаба АТО
 
 
 
 
 
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