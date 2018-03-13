 С начала суток террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского, - спикер штаба АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С начала этих суток зафиксирован один вражеский обстрел наших позиций вблизи Луганского. Там боевики использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - заявил Сушинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли наши позиции под Павлополем из минометов, - штаб АТО

Как сообщалось, 12 марта незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли украинские опорные пункты в зоне АТО.