 Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в горах Ивано-Франковской области во вторник сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, в связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).