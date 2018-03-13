 Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в горах Ивано-Франковской области во вторник сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).