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Все про:Закарпатье (1301) Карпаты (153) Львовщина (1397) лавина (74) ГСЧС (1372) Ивано-Франковская область (263)

 Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 13 марта, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в горах Ивано-Франковской области во вторник сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Источник: https://censor.net.ua/n3055192
 
 
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