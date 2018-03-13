 Тиллерсон: За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит РФ. Похоже, она вновь занимается такими делами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает пресс-служба ведомства.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее заключении, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение с использованием вещества нервно-паралитического действия на агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Тиллерсон подчеркнул, что для такого рода нападения - покушения на убийство частного лица на территории суверенного государства - нет никаких оправданий.

"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь занимается такими делами. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании - Россия по-прежнему является безответственной силой нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнью их граждан", - заявил госсекретарь США.

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Он заявил, что с серьезными последствиями за нападение должны столкнуться как те, кто его исполнил, так и заказчики.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и договорились координировать свои действия в связи с расследованием отравления экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля, а также для того, чтобы подготовить последующий ответ Владимиру Путину.