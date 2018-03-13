 Тиллерсон: За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит РФ. Похоже, она вновь занимается такими делами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает пресс-служба ведомства.
"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее заключении, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение с использованием вещества нервно-паралитического действия на агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.
Тиллерсон подчеркнул, что для такого рода нападения - покушения на убийство частного лица на территории суверенного государства - нет никаких оправданий.
"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь занимается такими делами. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании - Россия по-прежнему является безответственной силой нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнью их граждан", - заявил госсекретарь США.
Он заявил, что с серьезными последствиями за нападение должны столкнуться как те, кто его исполнил, так и заказчики.
"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и договорились координировать свои действия в связи с расследованием отравления экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля, а также для того, чтобы подготовить последующий ответ Владимиру Путину.
Про це повідомляє DT.ua.
"У нас є відео, де автомобіль, яким керує Рубан, перетинає нашу КПВВ, заїжджає на територію "ДНР", потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються. За кермо сідає Рубан. Далі, все бачили його затримання. при цьому у нас є докази того, це викладено в аудіо, про те що він контактував при цьому з Захарченком і планував терористичний акт", - розповів Луцнеко.
Пора вже фраєра саджать
Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
Цирковое шоу, Маша, это российские выборы. А Мэй назвала отравление 21 британского подданного актом военной агрессии против Великобритании
Вбивство:
- Симона Петлюри
- Нестора Махно
- Степана Бандери
Це ті злочини, які прийшли від кремлядєй.
- то унижение на олимпийских играх
- то мясорубка ихтамнетовцев в Сирии
- то падаешь тех, кто тяжелее воздуха - ФСБшники отравили гражданина Великобритании, не подумав о ЧМ-2018. -А тут ещё новый ,, Чернобыль,, в Свердловской области. Ну полный капздец и все это на плешивую голову ботоксного окурка(!!!).
На Белоярский АЭС (город Заречный, Свердловская область РФ) возникли серьезные проблемы.
Четвертый блок не могут запустить, так как запуск реактора блокирует автоматика. Скорее всего проблема в неправильном загрузке ТВЭЛов (топливных элементов) или некачественном топливе.
В сложившейся ситуации может быть четыре выхода. После некоторой попытки автоматика не заблокирует запуск. Все будет хорошо, реактор будет работать в штатном режиме. Отправить людей в активную зону для перегрузки топлива. На это никто не соглашается. В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, аналогичный саркофага над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. Пока все движется по третьему варианту.
хм... Белояра-Бояра... совпадение?! не думаю.
Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни офицеров работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.
Сегодня утром я возглавляла встречу Совета по национальной безопасности, где мы оценивали информацию, которая имеется на данный момент. Совету предоставили последнюю разведывательную информацию и информацию о ходе расследования. Абсолютно точно, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного характера, тип которого был разработан в России. Он принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.
Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.
Сегодня днем Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить - который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить Организации по запрещению химического оружия все детали программы "Новичок". И он затребовал российского ответа до конца дня завтра.
Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим основательного ответа, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало поводом для развертывания полномасштабной кампании с целью дискредитации РФ и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ по футболу, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Такие предложения (бойкотировать Чемпионат мира - ИФ) поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц - в частности, министра иностранных дел Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на Чемпионат мира", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"При этом сами они, кажется, до сих пор не определились: кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие - члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", - отметили в Москве.
На Смоленской площади отмечают, что "неоднократно предупреждали: перед началом Чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия".
"Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира", - заявляют в Москве.
ОТСЮДА
Короче, Путин окончательно чокнулся на этом Чемпионате по футболу. Уверен, что когда Тереза Мей выступала перед парламентом, меньше всего она думала о футболе.