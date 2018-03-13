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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (1671) Госдепартамент США (751) отравление (884) Тиллерсон (223) Скрипаль (16)

 Тиллерсон: За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит РФ. Похоже, она вновь занимается такими делами

Государственный департамент США выразил уверенность в том, кто Кремль мог быть причастен к покушению на убийство бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, а потому должен столкнуться с серьезными последствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает пресс-служба ведомства.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее заключении, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение с использованием вещества нервно-паралитического действия на агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Тиллерсон подчеркнул, что для такого рода нападения - покушения на убийство частного лица на территории суверенного государства - нет никаких оправданий. 

"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь занимается такими делами. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании - Россия по-прежнему является безответственной силой нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнью их граждан", - заявил госсекретарь США. 

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. ВИДЕО

Он заявил, что с серьезными последствиями за нападение должны столкнуться как те, кто его исполнил, так и заказчики. 

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и договорились координировать свои действия в связи с расследованием отравления экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля, а также для того, чтобы подготовить последующий ответ Владимиру Путину. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055187
 
 
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"новичок" - как то не скрепно ((. "русский дух" больше по всем символам подходит. и яд и нервный и паралитический, и ......... ))
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НЕРВНО ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ РУЦЬКИЙ ДУХ? 😀😀
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чет там рассуждать, давай санкции, хуйло их любит...
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У кацапов такой стиль жизни. Как у бабы Яги - сидит в дремучем лесу и зелье варит. Гены
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Весь мир теряется в догадках- чем кацапы думают. А там оказывается просто переполовинен мозг в каждой голове . То есть думать НЕЧЕМ
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там лишняя скрепа... тьфу ты, хромосома из головы торчит. нею и думают.
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ГПУ має аудіо-і відеодокази того, що керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан контактував з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.
Про це повідомляє DT.ua.
"У нас є відео, де автомобіль, яким керує Рубан, перетинає нашу КПВВ, заїжджає на територію "ДНР", потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються. За кермо сідає Рубан. Далі, все бачили його затримання. при цьому у нас є докази того, це викладено в аудіо, про те що він контактував при цьому з Захарченком і планував терористичний акт", - розповів Луцнеко.
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а заказчиков нема. плокулол уже поймал клупную лыбу-клышу?
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Ну вот Насалика вся чстрана видела в ДНР в ресторане с типа министром энергетики типа рыспублики, он договаривался, как ахметовский уголь выдавать за роттердамский. И что? Ничего. Это бизнес-партнер Порошенко
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Лишь бы ляпнуть, что нибудь "скорее всего" где факты. Предателей никто не любит. Ценят, но не доверяют никогда.
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да не любят . но . не плохо знаю историю но не припомню ни одного факта когда буржуйские спецслужбы уничтожили бы хоть одного своего предателя переметнувшегося к комунякам или москалям . а рюськие так поступают сплошь и рядом
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А якщо вважати, що західні спецслужби знищили майже всіх зрадників, що зрадили присязі імператору, лишилось пару зрадників, що проскочили, на кшалт Жукова, Шапошникова.
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Ну то давай травити разом зі зрадником по 30 чоловік. Типова кацапська логіка: "лєс рубят-щепкі лєтят". І ти, до речі, кацапом смердиш. Посидь у спамі, поки адмін тебе не помітить.
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Вот пришел к тебе гость. А сосед твой, социопат, у тебя же дома его и отравил насмерть, чтобы он умер. Тебе понравится?
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одни догадки и предположения...куячить надо кацапню по всему миру!
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Осенью прошлого года в Германии прошла волна публикаций о том, что политика набора в охранные структуры арабов(считай рузьге агентов) приводит ко все большей ненадежности этих органов. Сами полицейские говорят о том, что в правоохранительную систему проникает арабская мафия. В то же время была задержана сотрудница полиции "с арабскими корнями", которая фотографировала засекреченные материалы и отправляла их своим знакомым по мессенджеру "Вотсапп".
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расея сама себе создала образ "безбашенного дебила" и это какраз и делает её изгоем.... гэбня гадит снаружи только тогда, когда у неё внутри страны работы нету.....
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Я вообще поражаюсь, как Суворов до сих пор ещё жив
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Он принимает меры безопасности. Теперь будет еще осторожнее. Я надеюсь.
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Все те что прошли КГБ живучие Гады,приучены к ядам в малых дозах.
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откуда ты знаешь? а опять - ну все ведь говорят или одна баба сказала.да?)))
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Суворов не має відношення до КДБ, він ГРУшник.
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Вы же его книжки читали? Он опережает русских на два шага так как знает их изнутри лучше их самих.
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сами же вскормили такого, по рукам раньше надо было давать, но - нет, дождались пока половина политиков ЕС и той же Британии продадутся, спустят пару конфликтов и убийств на тормозах, а сейчас за голову "взялись". Вроде б и не поздно еще, но плешивый карлик может и с катушек слететь.
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Свиню завжди спочатку відгодовують, нащо їм брати по 10 баксів з кожного кацапа, коли так звана кремльовська еліта все накрадена в росіян привезе відразу лярдами.
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є інформація, що отрута прийшла у паРашу з Орди.
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Что значит 'вновь'? Они никогда и не прекращали убивать. Используются разные способы. Ведь они могли устроить 'инфаркт', но - нет, это была именно казнь, чтобы все видели, за что , и кто заказчик этой казни. Чтоб следующие желающие сдать рашку с потрохами, свидетельствовать против путена или против кремля видели свою неотвратимую перспективу.
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Коли Європа проковтне і цю фігню, тоді стане добре зрозуміло, чому

Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
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"Скорее всего", "похоже"... Точно это были рашисты! Приказ отдавал главный упырь. Хватит, извините за выражение, сопли жевать. Пора к делу давно переходить!
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Представил картину. Британцы в целях провокации, трясущимися руками достают из закромов со времен холодной войны, химическое вещество, какое только смогли найти, попутно травясь сами.
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Тереза Мэй ещё не закончила выступать, а Мария Захарова уже сорвалась в истерику и назвала британский парламент "цирковым шоу".

Цирковое шоу, Маша, это российские выборы. А Мэй назвала отравление 21 британского подданного актом военной агрессии против Великобритании
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А что вы хотели? Кокаин то не доехал...а вы тут про истерику, ломка! Тіллерсон: За отруєнням Скрипаля, найімовірніше, стоїть РФ. Схоже, вона знову займається такими справами - Цензор.НЕТ 8963
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Нервнопаралитический газ «Новичок», которым по предположению британских властей был отравлен бывший сотрудник ГРУ Серей Скрипаль, разработан в РФ в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии ещё в конце 80-х. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Один из создателей вещества назвал его сильнейшим и не имеющим аналогов химических оружием в мире. В НИИ от каких-либо комментариев отказываются, ссылаясь на секретность. При этом «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре прошлого года российские власти объявили о том, что полностью уничтожили всё химическое оружие.
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В Украине у нас говорят --- " оставили чуть чуть для смаку і тільки для себе .... " .
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все тайное станет явным, утверждает Библия
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Згадаємо
Вбивство:

- Симона Петлюри
- Нестора Махно
- Степана Бандери

Це ті злочини, які прийшли від кремлядєй.
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Кому выгодна смерть шпиона? Те и травили. Ордынцам нужно, по крайней мере, для устранения источника информации и в назидание другим, что-бы не перебегали. Типа самое очевидное.
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Да что же так Раше не везёт, она уже устала от ,, Гнева Господа,,. И все это под Выборы Путь Ина:
- то унижение на олимпийских играх
- то мясорубка ихтамнетовцев в Сирии
- то падаешь тех, кто тяжелее воздуха - ФСБшники отравили гражданина Великобритании, не подумав о ЧМ-2018. -А тут ещё новый ,, Чернобыль,, в Свердловской области. Ну полный капздец и все это на плешивую голову ботоксного окурка(!!!).
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Кстати о ,, Новом Чернобыле,,:
На Белоярский АЭС (город Заречный, Свердловская область РФ) возникли серьезные проблемы.
Четвертый блок не могут запустить, так как запуск реактора блокирует автоматика. Скорее всего проблема в неправильном загрузке ТВЭЛов (топливных элементов) или некачественном топливе.
В сложившейся ситуации может быть четыре выхода. После некоторой попытки автоматика не заблокирует запуск. Все будет хорошо, реактор будет работать в штатном режиме. Отправить людей в активную зону для перегрузки топлива. На это никто не соглашается. В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, аналогичный саркофага над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. Пока все движется по третьему варианту.
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про ЧАЭС я не понял - ты рядом стоял или сам перемычки ставил? или просто газет типа "правда" начитался..
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он цитирует. а шумок по нарасее пошёл. Белоярская АЭС не работает вовсе. криворукие нарасеянские атомщики не могут запустить "отремонтированный" 4-й энергоблок на суперядрёном топливе. то-ли бутылка где с под бояры застряла, то-ли кувалдой ТВЭЛ забивали. теперь пугают Польшу с Германией, мол дайте денег на саркофаг, а то мы вам зоны отчуждения организуем. про Ё-бург под боком Белояры, чё-то молчат.
хм... Белояра-Бояра... совпадение?! не думаю.
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Какие 4 выхода? Только классический вариант: литр водки на рыло, зубила и кувалджы в руки.
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Якщо це правда то це непоганий подаруночок Пуцману під вибори )))
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Да это все куйня, тут новость совсем шикарная, Савченко, заявил Тетерук, сбежала в Россию. Мол, у него железные сведения. Вот это, я вам скажу, ржач! Тіллерсон: За отруєнням Скрипаля, найімовірніше, стоїть РФ. Схоже, вона знову займається такими справами - Цензор.НЕТ 9381
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миссия выполнена, поехала получать внеочередное звание и орден из рук хуйла.
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Да, новость классная. Но правда пока не подтверждённая. А вообще, лучше бы её там( в Раше) ликвидировали, как отработанный и не выполнившей миссию агента ФСБ.
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меня раздражает бла-бла, вместо задержания десятка подозреваемых. И это на родине Шерлока Холмса.
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А вы вообще в курсе, что вам ваши нардепы учудили? Новый закон приняли. Цитирую:"Начиная с 15 марта, украинцы не смогут похоронить своих родных, без экспертизы, которую, согласно новации, должен назначить суд. Такого решения придется ждать не менее трех суток, а из-за перегруженности судов, возможно и дольше, сообщает ТСН. Как отмечается, хаос и коллапс предрекают участники рынка ритуальных услуг."Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи - для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят ли людей, которые будут выписывать направления. И как так понимаю, это будет выписывать только один суд", - говорит соучредитель ритуального дома Феликс Чехович.В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. Что касается, например, Киева, то следователи из всех районов столицы за ходатайствами и разрешениями будут вынуждены обращаться только в один суд, а именно по месту регистрации юрлица. Для Киева - это Шевченковский суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, которых было почти столько же.К этому перечню добавляется выдача еще разрешений на экспертизы умерших."Начнут происходить такие изменения относительно защиты дел и справедливого судебного рассмотрения каждого гражданина. Маленького дела для каждого человека не существует, а он вынужден будет ждать", - говорит судья Ирина Фролова.Решения о проведении экспертизы придется ждать не менее трех суток, а то и больше, а без документа морги тело не будут принимать."Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов", - констатирует заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1 Олег Садовый. Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будет стоить от 280 до 350 гривен. Но возможности частников ограничены, и мест хватит не всем.Автор этих новаций - депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен. Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что гордится этой поправкой.
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Пусть эти дебильные депутаты начнут со своих родственников выполнять этот закон.
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Дедуктивный метод говорит о том,что русня задумала устроить полигон для испытаний ХОВ в самом Лондоне, стрелки перевести на якобы развед структуры...
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Прозрели? Вновь??? Они и не прекращали со времён Дзержинского. Тогда была создана первая лаборатория ядов. "Подопытных " в стране было валом. Целые бараки, зоны были подключены к исследованиям, испытаниям на заключённых. так вот и продолжается. А что, думали Березовский просто "утонул" в ванной? Просто выгодная версия была, когда куча бабла и скупка недвижимости рашисткими ворами чиновниками в Лондоне и по всей Великобритании...А тут вот так вот обернулось. Тіллерсон: За отруєнням Скрипаля, найімовірніше, стоїть РФ. Схоже, вона знову займається такими справами - Цензор.НЕТ 7290
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объективно - только цапы - больше просто не кому - так шо отвечать будут и да ,есть правила не гласные - семьи не трогать (дочка пострадала - не приемлемо это) и поменянных шпионов ,а если их поменяли, то они не представляли угрозы (иначе ведь не меняли бы) то же не мстят - цапы все нарушили - теперь, я цаповским шпионам не завидую, они теперь вне правил не писанных ,правда мы скорее всего об этом даже не узнаем
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Там не тільки дочка, перед цим син поїхав на росію і його там убили. Труп відправили до Британії і таким чином вирахували де знаходиться Скрипаль.
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Полный текст выступления премьер-министра Терезы Мей в парламенте

Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни офицеров работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.

Сегодня утром я возглавляла встречу Совета по национальной безопасности, где мы оценивали информацию, которая имеется на данный момент. Совету предоставили последнюю разведывательную информацию и информацию о ходе расследования. Абсолютно точно, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного характера, тип которого был разработан в России. Он принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.

Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.

Сегодня днем Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить - который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить Организации по запрещению химического оружия все детали программы "Новичок". И он затребовал российского ответа до конца дня завтра.

Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим основательного ответа, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства.
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Наш ответ Чемберлену
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало поводом для развертывания полномасштабной кампании с целью дискредитации РФ и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ по футболу, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Такие предложения (бойкотировать Чемпионат мира - ИФ) поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц - в частности, министра иностранных дел Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на Чемпионат мира", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"При этом сами они, кажется, до сих пор не определились: кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие - члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", - отметили в Москве.

На Смоленской площади отмечают, что "неоднократно предупреждали: перед началом Чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия".

"Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира", - заявляют в Москве.
ОТСЮДА

Короче, Путин окончательно чокнулся на этом Чемпионате по футболу. Уверен, что когда Тереза Мей выступала перед парламентом, меньше всего она думала о футболе.
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Пусть ещё обвинят Скотландярд в неспособности боротся с преступностью, это явное упущение. Можно ещё вспомнить о неспособности британской медицины противостоять инфарктам. Попытка переложить вину за провалы во внутренней политики Великобритании на скрепную расеюшку не пройдут! Что там кремляди мелочится надо явно указывать на вину брито-бендеравцев.
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Это конечно ДА. Но карлик ботоксный за неделю уже несколько раз ядрёной дубинкой угрожал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТиллерсон: За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит РФ. Похоже, она вновь занимается такими делами
 
 
 
 
 
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