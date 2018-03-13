 Луценко не против узаконить метод "провокации на взятку", но при условии наличия Антикоррупционного суда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результат", - сказал он, но подчеркнул, что согласился бы на подобное в Украине только при условии наличия "большого и независимого (антикоррупционного. - Ред.) суда".

По словам Луценко, когда будет такой суд, можно будет говорить о таких методах работы НАБУ, как автономное прослушивание и провокация на взятку.

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"Но я подчеркиваю - одноразовая (провокация на взятку. - Ред.). Нельзя ходить к человеку месяц…Без дурости в понятии провокации на взятку. Чиновнику нужно предлагать сделать то, что он должен сделать. А если скажет давать деньги, то дать деньги. Но при условии, что над всем этим стоит очень независимый и профессиональный суд", - добавил генпрокурор.

Напомним, 29 ноября 2017 года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали агента НАБУ по подозрению в даче взятки заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. В бюро утверждают: их агент, работая под прикрытием, действительно пытался дать деньги чиновнице и узнать у нее коррупционную схему. Пимахова, по версии НАБУ, от денег не отказывалась и даже сама озвучила сумму. Версия чиновницы кардинально отличается: денег никогда не брала и не требовала, ничем противозаконным не занималась.