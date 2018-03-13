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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:взятка (3621) ГПУ (8542) Луценко (6931) Антикоррупционный суд (142)

 Луценко не против узаконить метод "провокации на взятку", но при условии наличия Антикоррупционного суда

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поддерживает идею узаконить метод "провокации на взятку", однако считает, что нужно "хорошо сформулировать эту позицию" и сначала создать антикоррупционный суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK. 

"Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результат", - сказал он, но подчеркнул, что согласился бы на подобное в Украине только при условии наличия "большого и независимого (антикоррупционного. - Ред.) суда". 

По словам Луценко, когда будет такой суд, можно будет говорить о таких методах работы НАБУ, как автономное прослушивание и провокация на взятку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года пограничникам предлагали взятки за пересечение украинской границы более 130 раз, - ГПСУ. ВИДЕО

"Но я подчеркиваю - одноразовая (провокация на взятку. - Ред.). Нельзя ходить к человеку месяц…Без дурости в понятии провокации на взятку. Чиновнику нужно предлагать сделать то, что он должен сделать. А если скажет давать деньги, то дать деньги. Но при условии, что над всем этим стоит очень независимый и профессиональный суд", - добавил генпрокурор.

Напомним, 29 ноября 2017 года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали агента НАБУ по подозрению в даче взятки заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. В бюро утверждают: их агент, работая под прикрытием, действительно пытался дать деньги чиновнице и узнать у нее коррупционную схему. Пимахова, по версии НАБУ, от денег не отказывалась и даже сама озвучила сумму. Версия чиновницы кардинально отличается: денег никогда не брала и не требовала, ничем противозаконным не занималась.

Источник: https://censor.net.ua/n3055185
 
 
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ЛУЦЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕДОПУСТИМО ПРОВЕРЯТЬ ЧИНОВНИКОВ, ДАВАЯ ИМ ВЗЯТКИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что недопустимо провоцировать чиновников на принятие заведомо незаконных решений в качестве проверки на коррупционность.
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Да он рамсы попутал.
Прокуратура не является законотворческой веткой власти.
Его мнения никто не спрашивает.
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не,это юрист 40 градусной категории времен Пети Мальдивского Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 2393
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Если чиновники и сейчас берут взятки,то зачем им дали такие просто заоблачные зарплаты. И что представляет собой вся та шантропа ,которая при власти? Кто они?И что они себе позволяют.
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Из слов Югия выходит что без антикорупционного суда вымогательство и дача взятки уголовно не наказуема что и происходит в Украине.
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и крепок наш хапок, пока эта рыба не отбашляется как следует
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типа мы за колхозы, но не в нашем селе...
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Что нельзя купить за деньги,можно купить за большие деньги(с).Увеличится сумма взятки.
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ну и что? увеличится сумма провокации.
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Провокацию в следственных органах делают уже во всех нормальных странах. Только так можно бороться с коррупцией.
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Думаю, что Лукаш - тоже попутчик Революции, как и Охмэтов. А в преступную группировку януковича была специально заранее внедрена спецслужбами для документирования её деятельности и скорейшего разоблачения. Вполне возможно, что и высокая награда от ПетраЛексеича не заставит себя долго ждать.
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Никто не задумывался, зачем Петя так настойчиво хотел поставить в прокуратуру откровенного дурака без образования!?
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Юга уже совсем болен на всю голову,взятка это не только наличные меченые деньги из рук в руки,просто перейдут на безналичный расчет в панамских банках.
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Как можно позволять рассуждать...Какому-то алкашу,придурку и аморальному ублюдку ?
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Я вот не понимаю, почему человек без юридического образования пытается что- то сумничать на всю страну , и мы должны это слушать? Почему мы слушаем спикера, которого невозможно понять без переводчика, слушаем Порошенко, заведомо зная, что он лжёт.
Где все умные, честные , талантливые, которые любят Украину больше, чем свою жену и водку?
За что нам такое. Так мы никогда не вылезем из коррупционного болота.
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хапуга не проти щоб хапали за руку , ба тільки не їх з ягою
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Давайте ещё введём провокацию изнасилования... Думаю, феминюгам понравится... Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 4648
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угу, подарил даме цветы, а она сразу в крик, караул, насилуююют!!
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есть старый анекдот на эту тему: мотив есть, орудие преступления тоже. вина доказана!
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над кем это они так весело ржут ...? догадайся с 3 раз.

Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 1857
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Над теми, кто перед выборами бубнил: "Построил свой бизьнесь - построит и Украину!"
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Луценко не против.... Скажите, пожалуйста! Да кому интересно мнение защитника коррупции во главе ГПУ? Какие он может выставлять условия? Он сидеть давно должен и байки сокамерникам рассказывать.
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кружку он же не зря прихватил...пора уже ему и Евроремонт под себя в камере делать. Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 7228
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Еще надо узаконить метод подбрасывания денег, наркотиков и оружия. Тогда можно будет любого человека посадить.
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А можно узаконить однократное применение права на убийство взяточника?
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Для прокурорів без освіти варто почитати рішення європейського суду з цього приводи. Україна, що повинна вийти з Конвенції. Боже бережи нас від дурнів які не можуть відрізнити провокацію підкупу від контролю за вчиненням злочину. Тут дискусію нема про що розводити, для фахівця зрозуміло.
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о чем Вы говорите. О существовании ЕСПЧ (Европейского Суда по Правам Человека) рассказывают во время получения юридического образования, которое обязательно и необходимо для управления таким органом, как прокуратура в любой нормальной стране мира.
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"Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результат", - сказал он, но подчеркнул, что согласился бы на подобное в Украине только при условии наличия "большого и независимого (антикоррупционного. - Ред.) суда"- но во благо результата офшорных корупционеров при власти,во главе с кашаладом ,,,создание антикорупционного суда , для результатов и во благо народа Украины , как в США И Грузии(учитесь у Михо) мы уже два года протягиваем ,,,
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Петины генпрокуроры, которые мешают стране развиваться. И конечно же "борцы" с коррупцией.)))

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хотят еще 2 года что бы у безальтернативных все было ,а им за это ничего не было------ реформа сук народа Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 3034
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фу мразь! любой высер этого картавого подонка, вызывает чувство гадливости и приступ ярости!
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20.04.16 17:09 "Ніколи не повірю, що чорти можуть обрати ангелів", - Луценко про конференцію щодо обрання Ради прокурорів.

После таких плакатов в Раде этот человек может стать генпрокурором????????
- Запросто!
Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 9239
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Луценко: ГПУ не знайшла достатньо доказів проти Лукаш
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ну не скаже ж він, що Лукаш знайшла багато (много) "аргументів" для Луценка Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 741
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Луценко и вдруг за антикор суд!? 2 года с Офшоренко упирались ногами, руками, рогами......А теперь будут орать что ЭТО их инициатива и давайте быстрее закон Дна Педрилло принимайте, ну для карманных ручных судей.
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Ніззя провокувати держслужбовців взятками, бо вони ніжні й чутливі, живуть дуже скромно, ходять на ринок з своїм пакетом, їздять на метро, і при вигляді пачок баксів мимоволі можуть спокуситись, не дивлячись на свою чесність і відданість справі розбудови України.)))
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Навіщо узаканівать те, що не заборонено Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 4101
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Боятся, если посадят одного то сядут все,а так Суд может регулировать кого посадить ,а кого оставить лежачим.
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Лучше бы открыли институты Павлика Морозова, СДАЛ КОРРУПЦИОНЕРА ,ПОЛУЧИЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 13% но более 100 000 грн Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 402
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Але гроші поступають на особливий рахунок, з якого можна сплачувати тільки покупку цукерок "Рошен".
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Луценко не проти узаконити метод "провокації на хабар", але за умови наявності Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 8138

"Но я подчеркиваю - одноразовая (провокация на взятку. - Ред.).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко не против узаконить метод "провокации на взятку", но при условии наличия Антикоррупционного суда
 
 
 
 
 
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