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Все про:Великобритания (1671) НАТО (5685) Столтенберг (524) Скрипаль (16)

 Столтенберг об отравлении Скрипаля: Использование нервно-паралитического вещества - ужасающий и неприемлемый акт. НАТО крайне обеспокоен

НАТО поддерживает контакт с Лондоном по делу о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В распространенном альянсом заявлении генсека говорится, что факт отравления "вызвал серьезное беспокойство" у стран альянса, поскольку Великобритания является его "чрезвычайно важным партнером".

"Использование нервно-паралитического вещества является ужасающим и неприемлемым актом. Великобритания является чрезвычайно важным союзником, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме", - говорится в заявлении.

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Британская газета Daily Telegraph сообщила, что Лондон обсуждает с НАТО возможность применения статьи 5 устава североатлантического блока о совместной обороне, в которой говорится, что атака против одной из стран альянса рассматривается как нападение на весь альянс.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров с британским премьером Терезой Мэй заявил о солидарности с Великобританией.

"Они обсудили широкое партнерство в условиях агрессивного поведения России, согласились, что следует продолжить действовать сообща с союзниками, чтобы противостоять этому поведению", - сообщил офис Т.Мэй.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия, вероятно, ответственна за отравление С.Скрипаля.

"Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервнопаралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в распространенном заявлении Р.Тиллерсона.

По его мнению, "такого рода нападение - попытка убийства частного лица на территории суверенного государства - никогда не может быть оправдано".

Глава британского МВД Эмбер Радд проведет во вторник заседание с антитеррористической структурой страны "Кобра" по вопросам расследования инцидента с отравлением. Газета Telegraph сообщила о намеченном очередном заседании совета нацбезопасности, но офис премьера пока не подтвердил эту информацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3055184
 
 
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Эти акватрэшдауны, могут и в Темзу мешок с этим дерьмом сыпануть..они такие
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Навряд чи , дуже багато їхніх дітей проживають у Лондоні.
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"НАТО крайне обеспокоен"-ті дебіли ще досі незрозуміли с ким мають справу!
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Хоть и пострадали 2 человека, но по сути это можно квалифицировать как террористический акт с использованием оружия массового поражения. Про всякие там нарушения международных договоров по поводу химического оружия я уже молчу.
Кацапы из за дурной мести опять облажались и будут очередной раз отгребать
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Российская авиация бомбит Лондон ?
мы крайне обеспокоены !
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Отравление Литвиненко радиоактивным веществом сошло им с рук
Это - продолжение, обеспокоено ждите далее
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"Крайняя обьебспокоенность"- какия старыя слова... Столтенберг об отравлении Скрипаля: Использование нервно-паралитического вещества - ужасающий и неприемлемый акт. НАТО крайне обеспокоен - Цензор.НЕТ 3063
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Вот сучата...лицемеры...сами же траванули...русским счас это на хрен не всралось...использовали как гандон и выбросили... Они в этом мастера...
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Отравление Скрипаля и его дочери, это не только плевок Англии, это плевок всему цивилизованному миру, плевок варваров, Путина. Поэтому нельзя оставлять это без ответных мер. Необходимы новые разрушительные экономические санкции против РФ, необходимо запретить строительство «Северного потока 2», повыгонять всяких кацапских послов с цивилизованных стран, бойкотировать всякую продукцию с РФ, чемпионат по футболу, национализировать активы за рубежом, энергично помогать Украине и т.д. и т.п.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтолтенберг об отравлении Скрипаля: Использование нервно-паралитического вещества - ужасающий и неприемлемый акт. НАТО крайне обеспокоен
 
 
 
 
 
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