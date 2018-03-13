 За прошедшую неделю на пожарах погибли 43 человека, на водных объектах - 7, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникло 4 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 17 человек.

С начала недели зарегистрировано 934 чрезвычайных события, которые обеспечены реагированием подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 102 человека.

"Ликвидировано 711 пожаров, спасено на пожарах 55 человек и не допущено уничтожение огнем 357 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибли 43 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 2 млн. 825 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 32 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 380 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Также в течение недели на водных объектах погибло 7 человек.