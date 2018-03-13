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 Экономика, Общество
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Все про:деньги (724) монеты (73) НБУ (4333)

 Нацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба НБУ.

 Сообщается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году чаще всего подделывали купюру номиналом 500 грн, - НБУ

Также сообщается, что участие в презентации примут представители Департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, а также авторы эскизов новых монет.

 Место проведения: Национальный банк Украины (г. Киев, ул. Институтская, 9, центральный вход).

 Начало презентации: 10:00.

 Сбор участников: до 9:45.

 Будет проходить он-лайн трансляция.

Источник: https://censor.net.ua/n3055182
 
 
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И номиналом 1 мильён - колесо от автобуса "Богдан" из янтаря.
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Я вам, мля, всім покажу, як управляти країною! (с)
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А де Сашко? Хто бачив Сашка? В мене без його ранкових соловейкових переможних серенад весь день шкереберть.
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Ну только избавился от звенящего железа по карманам и вот опять(
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Ми же богатейшая страна.Давайте вообще заменим все золтом и серебром.А че мелочиться? Нам деньги некуда девать - наодалживали всем странам мира....Какое руководство - такие и решения....Я уверен что бумажку напечатать раз в 20 дешевле чем монету изготовить....Но ведь у нас нету кризиса и ми можим наверно себе позволить транжирить деньги налогоплатильщиков.
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Задрали уже металломом у всех водителей монеты задние карманы протирают.Делайте хоть из серебра,курс сразу стабилизируется..
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А 1000 гр монету - сделать самой твердой валютой в мире:

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следующие на очереди 100,500 гривенные из цама соевые рыхвормы на марше...
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значит готовят нове "життя по новому" когда будет $1 = 100 гривнам , вон в соседнем мордоре гоаорят же, чем больше фублей тем лучше, и наши решили не отставать.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами
 
 
 
 
 
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