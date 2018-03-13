 Нацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба НБУ.

Сообщается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

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Также сообщается, что участие в презентации примут представители Департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, а также авторы эскизов новых монет.

Место проведения: Национальный банк Украины (г. Киев, ул. Институтская, 9, центральный вход).

Начало презентации: 10:00.

Сбор участников: до 9:45.

Будет проходить он-лайн трансляция.