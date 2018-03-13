 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, враг 5 раз нарушил условия бессрочного прекращения огня, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.
В Донецкой области, грубо нарушая минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120- и 82-мм минометы возле Павлополя, вооружение БМП-2 и 82-мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.
"В результате вражеского огня двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащие доставлены в военно-медицинские учреждений, им оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.
Напомним, 11 марта российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
для знищення Українських воїнів, без відповіді оркам - новий штиль ато?