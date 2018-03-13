 В Нидерланды направлен запрос о помощи для выполнения следственных действий с участием подозреваемого Саакашвили, - Лысенко

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, на своей facebook-странице написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства по подозрению М.Саакашвили, 06.03.2018 компетентным органам Королевства Нидерланды направлен запрос об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого М.Саакашвили. В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи. Досудебное расследование уголовного производства в отношении С.Дангадзе продолжается", - сообщает Лысенко.

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Он уточнил, что Следственным отделом ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование уголовного производства по подозрению С.Дангадзе в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 УК Украины, а также уголовного производства по подозрению М.Саакашвили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256.

"Выделение материалов досудебного расследования уголовного производства в отношении М.Саакашвили в отдельное уголовное производство не может негативно повлиять на полноту досудебного расследования других преступлений и судебного разбирательства", - уверены в ГПУ.

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Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире экс-президент Грузии поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Генпрокурор Луценко позже заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Саакашвили, его соратники и адвокаты называют дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. Лидер "Руха нових сил" утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.