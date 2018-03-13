 Трое харьковчан осуждены за совершение ряда терактов в 2014-2015 годах, - прокуратура

"По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28-летнему мужчине, который признал свою вину и искренне раскаялся - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облпрокуратуры.

По данным ведомства, 38-летнего и 36-летнего харьковчан суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 396 УК Украины (покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, совершение террористических актов по предварительному сговору группой лиц, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и сокрытие преступления).

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28-летнего мужчину - по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 396 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершения террористических актов по предварительному сговору группой лиц и сокрытия преступления).

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.

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Напомним, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 года до марта 2015 года. Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов г. Харькова (сентябрь 2014-го), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014-го), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014-го) и ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминировалось законченное покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

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26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.