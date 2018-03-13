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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (566) Италия (781) пикет (507) посольство (400) Маркив (8)

 "Требуем честного суда!" - украинцы провели акцию в поддержку нацгвардейца Маркива у посольства Италии в Венгрии. ФОТО

Около двух десятков венгерских украинцев 12 марта у посольства Италии в Будапеште провели акцию протеста "Требуем честного суда! Свободу Маркиву!"

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, мероприятие организовало Общество украинской культуры в Венгрии при координации Европейского конгресса украинский (ЕКУ) и украинцев Италии.

Представитель украинского меньшинства в парламенте Венгрии и председатель ЕКУ Ярослава Хортяни-Гук рассказала, что поскольку диаспоры Италии участвуют в работе Европейского конгресса украинцев, их инициативу активно поддержали в нескольких странах Западной Европы и других частей мира. Всего акция проходит в 11 странах.

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"Главная наша цель - не только привлечь внимание (международной общественности, - ред.), Но и передать письмо протеста в итальянской власти. Мы не хотим вмешиваться в итальянское правосудие, однако отмечаем в своем обращении, что здесь что-то неладное творится, если человека так долго держат в тюрьме. Ведь существуют меры предосторожности. Можно держать под домашним арестом, пока не докажут его (Виталия Маркива, - ред.) вину, или пусть он ходит с электронным браслетом. Молодой 29-летний парень сидит за то, что он пошел защищать Украину", - считает член венгерского парламента.

Требуем честного суда! - украинцы провели акцию в поддержку нацгвардейца Маркива у посольства Италии в Венгрии 01

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

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Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

Источник: https://censor.net.ua/n3055175
 
 
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А украинские украинцы почему у посольства Италии в Киеве не митингуют?
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