EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  70  0
Все про:документ (263) пограничники (1054) подделка (192) Польша (4222) украинцы (2824) заробитчане (169)

 Украинец, подделывавший разрешения на работу для иностранцев, задержан в Польше

Пограничная служба задержала в Варшаве 24-летнего гражданина Украины, который подделывал разрешения на работу для иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши, среди вещей мужчины пограничники обнаружили поддельную печать силезского воеводы. Украинцу выдвинули обвинения, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Задержание гражданина Украины имеет связь с делом, раскрытым в конце 2017 года, которое касалось преступной группировки, изготовлявшей поддельные документы для пребывания в Польше иностранцев", - заявил пресс-секретарь одного из отделений пограничной службы Рафал Потоцкий. Ранее обвинения в подделывании документов были выдвинуты двум полякам и четырем украинцам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле. ФОТО

"Махинация мошенников заключалась в следующем. Владельцы фирм, которые в действительности не вели никакую предпринимательскую деятельность, регистрировали в центрах занятости свидетельства о намерении трудоустроить иностранцев. На основе этих свидетельств граждане Украины, России, Беларуси и Узбекистана получали в консульствах визы и въезжали в Польшу. При этом иностранцы в Польше не приступали к работе, а использовали визы в других целях. В течение почти 2 лет фирмы зарегистрировали таким образом почти 700 человек", - объяснил Потоцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских заробитчанах зарабатывают мошенники-посредники

Источник: https://censor.net.ua/n3055174
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинец, подделывавший разрешения на работу для иностранцев, задержан в Польше
 
 
 
 
 
 вверх