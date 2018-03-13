 Украинец, подделывавший разрешения на работу для иностранцев, задержан в Польше

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши, среди вещей мужчины пограничники обнаружили поддельную печать силезского воеводы. Украинцу выдвинули обвинения, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Задержание гражданина Украины имеет связь с делом, раскрытым в конце 2017 года, которое касалось преступной группировки, изготовлявшей поддельные документы для пребывания в Польше иностранцев", - заявил пресс-секретарь одного из отделений пограничной службы Рафал Потоцкий. Ранее обвинения в подделывании документов были выдвинуты двум полякам и четырем украинцам.

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"Махинация мошенников заключалась в следующем. Владельцы фирм, которые в действительности не вели никакую предпринимательскую деятельность, регистрировали в центрах занятости свидетельства о намерении трудоустроить иностранцев. На основе этих свидетельств граждане Украины, России, Беларуси и Узбекистана получали в консульствах визы и въезжали в Польшу. При этом иностранцы в Польше не приступали к работе, а использовали визы в других целях. В течение почти 2 лет фирмы зарегистрировали таким образом почти 700 человек", - объяснил Потоцкий.

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