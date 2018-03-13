 Это естественно, что польская власть требует уважения к исторической правде, в том числе к терминологии, - Дуда о законе об ИНП

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.

"Дональд Трамп повторяет, что обязанностью каждого президента является, прежде всего, забота об интересах своего государства. Это естественно, что мы, польская власть, хотим защищать Польшу от оскорблений, что требуем уважения к исторической правде, в том числе к терминологии. Это забота о польских национальных интересах. Для этого нас выбрали. Если кто-то в Америке этому удивляется, то я напомню, что утверждение законов – это вопрос польской независимости. Никто не будет нам диктовать. Я не позволю очернять доброе имя Польши. Во время Второй мировой войны погибли 3 миллиона поляков (граждан Польши) еврейской национальности, но погибли также более 2 миллионов поляков (граждан Польши) польской национальности. За помощь евреям полякам грозила смертная казнь", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не намерена переписывать историю, мы лишь хотим защитить историческую правду, - Дуда о законе об Институте нацпамяти

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти (ИНП). На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.