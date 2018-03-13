EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  421  21
Все про:закон (2407) Польша (4222) Дуда (218)

 Это естественно, что польская власть требует уважения к исторической правде, в том числе к терминологии, - Дуда о законе об ИНП

Утверждение законов – это вопрос польской независимости, никто в этом не будет диктовать Польше.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.

"Дональд Трамп повторяет, что обязанностью каждого президента является, прежде всего, забота об интересах своего государства. Это естественно, что мы, польская власть, хотим защищать Польшу от оскорблений, что требуем уважения к исторической правде, в том числе к терминологии. Это забота о польских национальных интересах. Для этого нас выбрали. Если кто-то в Америке этому удивляется, то я напомню, что утверждение законов – это вопрос польской независимости. Никто не будет нам диктовать. Я не позволю очернять доброе имя Польши. Во время Второй мировой войны погибли 3 миллиона поляков (граждан Польши) еврейской национальности, но погибли также более 2 миллионов поляков (граждан Польши) польской национальности. За помощь евреям полякам грозила смертная казнь", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не намерена переписывать историю, мы лишь хотим защитить историческую правду, - Дуда о законе об Институте нацпамяти

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти (ИНП). На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Также читайте: Спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо об опасности газопровода "Северный поток - 2"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената ПольшиКритически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3055173
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Може ще гівна на лопаті до исторической правде ? Польская власть требует уважения к исторической правде, в том числе к терминологии, - Дуда - Цензор.НЕТ 9798
 показать весь комментарий
 
 
Польский Закон - ЭТО 100 % ЗАСЛУГА нашего СБУшника ШАРИКОВА - Вятровича !!!
Но Вятрович - ЭТО ПРОСТО ГОВНОМЁТ , всё дело в " ЗАРЯЖАЮЩИХ "................
А "заряжающим" нужно , отвлечь народ , чтобы он не успевал подумать ПОЧЕМУ ОН ТАК ЖИВЁТ , почему Украина в такой ЖОПЕ , почему война 4 года , почему не выполнены ни одна военная программа , почему мы на 2-ом месте в мире по теневой экономике и на первом месте в Европе по коррупции , почему мы на 5-ом месте в мире по смертности и на 102-ом месте в мире ( из 130 стран) по свободе слова , почему .........
 показать весь комментарий
 
Польшу и Венгрию несет не по-детски. Когда политикам нечего сказать о настоящем и будущем, они лезут в прошлое.
 показать весь комментарий
 
 
Особенно с переименованием городов и улиц...
 показать весь комментарий
 
А для деяких взагалі пєтухофф з гівна ліплять...
 показать весь комментарий
 
 
Весной оно растает и пойдет на удобрение, а вот новые по старому названия останутся!
 показать весь комментарий
 
Особенно когда эти города и улицы названы в честь "людей" уничтожавших не только жителей этих городов и улиц, но и нацию целиком...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы их переименовали в нейтральные названия, споров никаких тогда не возникало бы!
 показать весь комментарий
 
Так для нас они вполне себе нейтральные...
А как оно там для тех, кто хер его знает каким боком сюда, так на похер...)))
 показать весь комментарий
 
 
Да хремль им подкинул забаву" великая Польша", " великая Венгрия". А они наживку клюнули , дураки. Теперь со всеми раз ругаются
 показать весь комментарий
 
 
Як Поляки БерлИн бралИ, русскИ добжЭ помогалИ Польская власть требует уважения к исторической правде, в том числе к терминологии, - Дуда - Цензор.НЕТ 9294
 показать весь комментарий
 
 
"никто в этом не будет диктовать Польше."
Вот и Украине не диктуйте, дебилы.
 показать весь комментарий
 
 
у мене термінологічне запитання: а що таке "бандерівська ідеологія"? Чи можна тоді стверджувати також про "мельниківську ідеологію", "шухевицьку ідеологію", або навіть про "пілсудчиківську ідеологію" чи "ідеологію нацдмовичизму"? Чи означає також те, що в Польщу можна "приїжджати в формі" ОУН(м) - вони ж не "бендерівці"?
 показать весь комментарий
 
 
эти нюансы Дуда будет скоро объяснять Тиллерсону, а тот в свою очередь Пенсу, а уже Пенс при случае перескажет Пороху, а уже тот скажет Пенсу, куда Дуде надо идти.
 показать весь комментарий
 
Не пойму,поляки просто тупят или от природы такие?От их законов кацапизмом попахивает,и после их принятия лни так же как козломордые "не понимают",чего весь мир их осуждают.Хотя что проклятые кацапы с востока,что ляхи с запада,они никогда Украине не были друзьями.Всю историю рвали Украину на куски.Гнилье смердящее,а не соседи.
 показать весь комментарий
 
 
Не в тему , конечно
Напомним, что это тот самый "Кинжал" о котором говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Эта ракета, по словам главнокомандующего, гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.Блогеры, комментируя видео, обратили внимание, что в воздух взлетает один самолет с ракетой, а приземляется уже другой. - Летчики садятся в самолет под номером 93, взлетают. Потом "запуск" мультяшной "ракеты". После этого непонятный темный фрагмент (ночь? стратосфера?) - и на аэродром садится самолет уже под номером 91(!) Ни поражения цели, ничего, - удивляется Юрий Якунин.
 показать весь комментарий
 
Дурень...
Влез в такое болото, где можно веками плескаться и не найти берега...
 показать весь комментарий
 
 
Поляки, а Вы не собираетесь выпускать свои денежные купюры с рисунком только на одной стороне банкноты?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто естественно, что польская власть требует уважения к исторической правде, в том числе к терминологии, - Дуда о законе об ИНП
 
 
 
 
 
 вверх