 Это естественно, что польская власть требует уважения к исторической правде, в том числе к терминологии, - Дуда о законе об ИНП

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.
"Дональд Трамп повторяет, что обязанностью каждого президента является, прежде всего, забота об интересах своего государства. Это естественно, что мы, польская власть, хотим защищать Польшу от оскорблений, что требуем уважения к исторической правде, в том числе к терминологии. Это забота о польских национальных интересах. Для этого нас выбрали. Если кто-то в Америке этому удивляется, то я напомню, что утверждение законов – это вопрос польской независимости. Никто не будет нам диктовать. Я не позволю очернять доброе имя Польши. Во время Второй мировой войны погибли 3 миллиона поляков (граждан Польши) еврейской национальности, но погибли также более 2 миллионов поляков (граждан Польши) польской национальности. За помощь евреям полякам грозила смертная казнь", - отметил Дуда.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.
Но Вятрович - ЭТО ПРОСТО ГОВНОМЁТ , всё дело в " ЗАРЯЖАЮЩИХ "................
А "заряжающим" нужно , отвлечь народ , чтобы он не успевал подумать ПОЧЕМУ ОН ТАК ЖИВЁТ , почему Украина в такой ЖОПЕ , почему война 4 года , почему не выполнены ни одна военная программа , почему мы на 2-ом месте в мире по теневой экономике и на первом месте в Европе по коррупции , почему мы на 5-ом месте в мире по смертности и на 102-ом месте в мире ( из 130 стран) по свободе слова , почему .........
Европа,а дэбилы!
А как оно там для тех, кто хер его знает каким боком сюда, так на похер...)))
Вот и Украине не диктуйте, дебилы.
Напомним, что это тот самый "Кинжал" о котором говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Эта ракета, по словам главнокомандующего, гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.Блогеры, комментируя видео, обратили внимание, что в воздух взлетает один самолет с ракетой, а приземляется уже другой. - Летчики садятся в самолет под номером 93, взлетают. Потом "запуск" мультяшной "ракеты". После этого непонятный темный фрагмент (ночь? стратосфера?) - и на аэродром садится самолет уже под номером 91(!) Ни поражения цели, ничего, - удивляется Юрий Якунин.
Влез в такое болото, где можно веками плескаться и не найти берега...