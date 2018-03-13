 40 кг незаконно добытого янтаря изъяли при обысках в хозяйственных помещениях частных домов двух жителей Житомирщины, - прокуратура

"Коростенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины. Во время досудебного расследования установлены места скупок и незаконного хранения добытых драгоценных камней на территории Олевского района", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры Житомирской области.

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Сообщается, что в понедельник, 12 марта, в рамках уголовного производства Коростенская местная прокуратура совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области и следственного управления Главного управления Нацполиции в области провели санкционированные обыски в г. Олевск.

"Во время обысков правоохранителями выявлено в хозяйственных помещениях частных домов двух олевчан 40 кг незаконно добытого янтаря. Сейчас обнаруженные драгоценные камни изъяты, решается вопрос о подаче ходатайства в суд о наложении ареста на янтарь. Досудебное расследование, которое проводит Овручское отделения полиции, продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные действия), устанавливается причастность к указанному преступлению других лиц", - говорится в сообщении.

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