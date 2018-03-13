 Суд начал рассмотрение 10-го тома материалов по делу мэра Харькова Кернеса, следующее заседание пройдет 19 марта

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На суде присутствовали Геннадий Кернес, два его охранника, которые также проходят по делу, и адвокаты. На заседание прибыл один из потерпевших - Сергей Ряполов. Второго потерпевшего - Кутянина - не было. Присутствовали представители ОБСЕ. Активистов не было ни во дворе, ни в зале.

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Заседание началось с ходатайств защиты Геннадия Кернеса. В них шла речь о признании ряда доказательств предыдущего, восьмого, тома материалов дела недопустимыми, поскольку был допущен ряд процессуальных нарушений. Судья Антонов принял ходатайства и приобщил их к материалам дела.

После этого суд приступил к рассмотрению девятого тома материалов досудебного расследования. Почти половина зачитанного на заседании - информация о Кернесе: трудовой путь, образование, государственные и церковные награды, уплата налогов. Адвокаты попросили суд признать и эти документы как недопустимые доказательства и передали судье свои ходатайства в письменном виде. После этого суд приступил к изучению материалов десятого тома досудебного расследования.

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В этом томе, в частности, адвокатов Кернеса не устроило то, что в обвинительном акте фигурирует автомобиль нардепа Антона Геращенко, но никаких запросов о том, что это за машина и кто ею управлял, не было: защита попросила суд обратить на это внимание.

В суде объявлен перерыв до 19 марта 2018 года.

Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Предыдущее заседание суда по "делу Кернеса" состоялось 5 марта 2018 года.