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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1049) Полтава (440) суд (20649)

 Суд начал рассмотрение 10-го тома материалов по делу мэра Харькова Кернеса, следующее заседание пройдет 19 марта

Сегодня в Киевском райсуде Полтавы зачитали материалы девятого тома досудебного расследования по подозрению в совершении преступлений Геннадием Кернесом и двумя его охранниками.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На суде присутствовали Геннадий Кернес, два его охранника, которые также проходят по делу, и адвокаты. На заседание прибыл один из потерпевших - Сергей Ряполов. Второго потерпевшего - Кутянина - не было. Присутствовали представители ОБСЕ. Активистов не было ни во дворе, ни в зале.

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Заседание началось с ходатайств защиты Геннадия Кернеса. В них шла речь о признании ряда доказательств предыдущего, восьмого, тома материалов дела недопустимыми, поскольку был допущен ряд процессуальных нарушений. Судья Антонов принял ходатайства и приобщил их к материалам дела.

После этого суд приступил к рассмотрению девятого тома материалов досудебного расследования. Почти половина зачитанного на заседании - информация о Кернесе: трудовой путь, образование, государственные и церковные награды, уплата налогов. Адвокаты попросили суд признать и эти документы как недопустимые доказательства и передали судье свои ходатайства в письменном виде. После этого суд приступил к изучению материалов десятого тома досудебного расследования.

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В этом томе, в частности, адвокатов Кернеса не устроило то, что в обвинительном акте фигурирует автомобиль нардепа Антона Геращенко, но никаких запросов о том, что это за машина и кто ею управлял, не было: защита попросила суд обратить на это внимание.

В суде объявлен перерыв до 19 марта 2018 года.

Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Предыдущее заседание суда по "делу Кернеса" состоялось 5 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055171
 
 
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А в загашнике еще 20 томов против мэра хорька. И так вплоть до присоединения Харькова к педерации
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следующее заседание пройдет 19 марта??????

А чё год не указан????)))))))))))))))
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Поки дійдуть до проголошення вироку, Гепа і коні двине.
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Пора бы и Гепе куда-нибудь в Европу на конференцию поехать, по примеру Савченко.
Туда, где яхту парковать можно.
Где тепло, где пальмы растут.
Финиковые.
И где нет ни Зайцевых, ни Кроликовых.
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Когда этот цирк Гепе надоест, он снова организует на себя покушение и свалит на лечение в Израиль... Суд начал рассмотрение 10-го тома материалов по делу мэра Харькова Кернеса, следующее заседание пройдет 19 марта - Цензор.НЕТ 2976
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Жили били два Харьковских сепарских таракана - Гепа и Допа. Деньги лились рекой, планы строились космического масштаба. Но вдруг как гром сряди яснага неба паявился хлорофос (революция 2013-2014г.)))
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И шо? Два таракана быстренько мутировали и живут не хуже прежнего. А может хлорофос левый оказался.
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Революция это смена системы , а смены системы не произошло . Одни ублюдки при власти поменялись на таких же корупционеров ублюдков .
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Какой открытый и прямой взгляд щырого патриота . Фельдман с Гросей горько плачут с зависти. Так может только сын Адольфа.
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Кернес=Вальцман.
Вся эта канитель-понты для приезжих.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд начал рассмотрение 10-го тома материалов по делу мэра Харькова Кернеса, следующее заседание пройдет 19 марта
 
 
 
 
 
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