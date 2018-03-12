 Конституционный суд РФ признав оккупацию Крыма совершил тяжелое международное преступление, - судья КС Головатый

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.

"Когда Конституционный Суд России своим решением легитимизировал международное преступление, которое называется "агрессия"- это тяжелое международное преступление по международному праву. Тем самым он практически превратился из юридического института в институт удовлетворения политических аппетитов президента Путина. Более того я скажу, что сам председатель Конституционного суда России, господин Зорькин, был идеологом этого действа и обеспечил его", - сказал он.

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