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 Политика Украины
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 Конституционный суд РФ признав оккупацию Крыма совершил тяжелое международное преступление, - судья КС Головатый

Конституционный суд Российской Федерации легитимизировал в российском законодательстве аннексию Крыма.

 Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.

"Когда Конституционный Суд России своим решением легитимизировал международное преступление, которое называется "агрессия"- это тяжелое международное преступление по международному праву. Тем самым он практически превратился из юридического института в институт удовлетворения политических аппетитов президента Путина. Более того я скажу, что сам председатель Конституционного суда России, господин Зорькин, был идеологом этого действа и обеспечил его", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главе КС РФ и еще 18 судьям доставлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3055170
 
 
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Ну, если на 5 канале этот овощной персонаж блеет, то как говориться дальше некуда......
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Ач як вас пре, сер кацап. Не подобається що український суд виніс звинувачення суду московському.
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Нет, Мне не нравится, что это делают дебилы в пиар целях.
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Не знаю. мне он как то не интересен, как и 5 канал. Пропаганда от Креля ничем не отличается от пропаганды лолиты.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились продолжать реагировать вместе с союзниками на «агрессивное поведение» России. Об этом сообщили в офисе британского премьера.
«Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей», - говорится в заявлении.
Кроме того, сообщается, что стороны «обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками».
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Большую зарплату отрабатывает.Можно и ляпнуть что нибудь раз в год.
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Головатий разом з судом рфії хворий на голову.
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московщина сама по себе преступник без срока давности как впрочем и каждый из ее обитателей, выделять никого нет надобности.
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Получается конституционный суд россиянци, одобряет захват чужой собственности! Тогда всем россиянции можно захватить чужую недвижимость, автомобили, а конституционный суд россиянции признает это законным?
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Да у них ментальность орды- налетел , разграбил и драпать . Это и есть политика рашки . Они и из сирии наверно детские игрушки убитых детей себе в деревни тащат
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А КС Украины, отдав власть Януковичу, что совершил?...
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Приблизно той же самий злочин. Тільки не міжнародного масштабу, а національного. Проте злочин є злочином і повинен бути покараним.
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А вот и работа для Юрика: Конституционный суд Российской Федерации судить. Он любитель таких реалистичных дел. Своих уродов уже ж всех пересажал..
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Ну а чё удивительного в том, что 3/14дарасы поступили по 3/14дарасьи?
Это обычное ихнее поведение и нечего из этого делать "сенсацию"...
Просто всё "на карандаш" - щоб потом не было, типа "мы не знали, не ведали, бес попутал"...
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Саме він і роз"яснив переклад з англійської шо Україна ніякий не аспірант. Це слово означає НАМАГАННЯ вступу до НАТО. Гугл саме так і перекладає.
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Этот попрыгунчик-юрист "головатый" побывал во всех, или почти всех, партиях...
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А также имеет хорошие связи в Европе и может многое сделать для Украины. так что прикрути вентиль, Вася.... Конституционный суд РФ признав оккупацию Крыма совершил тяжелое международное преступление, - судья КС Головатый - Цензор.НЕТ 3387
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КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральна прокуратура України призупинила кримінальне провадження за підозрою екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України у зв'язку з направленням до Нідерландів запиту про надання міжнародно-правової допомоги. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням прес-служби "Руху нових сил"."Згідно з постановою Генпрокуратури від 6 березня, досудове розслідування у надуманій проти Саакашвілі кримінальній справі зупинено у зв'язку із необхідністю виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва", - сказав адвокат.За словами захисника, Королівству Нідерланди був направлений запит про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участю Саакашвілі. Вот чем закончился один бред. Сначала насильно вывезли , а потом пытаемся его в Нидерландах выловить. Это , на мой , взгляд , имеет такую же юридическую перспективу.
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд», к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! Эти «судьи» должны сидеть в тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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Вспомнил слова Головатого на каком то канале = никаких перемен в Украине не будет ,потому что меняются одни и те же и будут меняться .И он оказался прав .А чтобы они не менялись то их нужно истребить .
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Ай да Головатый!
Как Конституционный суд России прижал!...
Матёрый человечище...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд РФ признав оккупацию Крыма совершил тяжелое международное преступление, - судья КС Головатый
 
 
 
 
 
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