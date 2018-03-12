 Конституционный суд РФ признав оккупацию Крыма совершил тяжелое международное преступление, - судья КС Головатый

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.
"Когда Конституционный Суд России своим решением легитимизировал международное преступление, которое называется "агрессия"- это тяжелое международное преступление по международному праву. Тем самым он практически превратился из юридического института в институт удовлетворения политических аппетитов президента Путина. Более того я скажу, что сам председатель Конституционного суда России, господин Зорькин, был идеологом этого действа и обеспечил его", - сказал он.
«Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей», - говорится в заявлении.
Кроме того, сообщается, что стороны «обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками».
Это обычное ихнее поведение и нечего из этого делать "сенсацию"...
Просто всё "на карандаш" - щоб потом не было, типа "мы не знали, не ведали, бес попутал"...
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! Эти «судьи» должны сидеть в тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
Как Конституционный суд России прижал!...
Матёрый человечище...