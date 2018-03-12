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 В результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибли двое, еще несколько человек пострадали, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ встретились с пострадавшими гражданскими, которые сообщили детали взрыва в Кировском районе оккупированного Донецка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет за выходные.

СММ уточнила сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате взрыва в Кировском районе Донецка. "10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с 4 женщинами и 2 мужчинами. На лицах всех из них были видимые ранения (в том числе синяки и порезы); 5 из 6 собеседников имели глазные повязки", - говорится в отчете.

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"Некоторые из них сообщили, что 9 марта в качестве пассажиров они ехали в микроавтобусе по Кировскому району в направлении автодороги Н-15, когда увидели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криком "остановите автобус!", - отметили наблюдатели.

Собеседники членов СММ сообщили, что микроавтобус снизил скорость, чтобы мужчина мог зайти. Когда бегущий приблизился, автомобиль преследователей прижал его к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу. По словам очевидцев, взрывом были выбиты окна траспортного средства.

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Медицинский персонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке сообщил, что у них на лечении находится мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, который был пассажиром этого автобуса. "Сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке рассказали, что 9 марта к ним доставили тела погибших в результате взрыва мужчины и женщины. На ул. Бахметьева, неподалеку от перекрестка с ул. Поченкова в Кировском районе наблюдатели видели несколько пар использованных латексных перчаток, а также разбросанные проспиртованные тампоны и окровавленные бумажные полотенца. Трое местных жителей сообщили, что 9 марта в 11:00 они слышали взрыв возле перекрестка улиц Бахметьева и Поченкова, а, прибыв на место события, они увидели, что оно огорожено лентой и оцеплено членами "ДНР". Они также добавили, что они видели окровавленных людей рядом с поврежденным микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito"; через примерно 15 минут после взрыва прибыли несколько карет скорой помощи", - отметили в миссии.

Напомним, сегодня в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года рождения.

Источник: https://censor.net.ua/n3055166
 
 
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Ага, взрыв...Свинорылые бьют по гражданскому населению из всех видов оружия, а обвиняют повстанцев.
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Тобто з гранатою був військовослужбовець ВСУ, який вільно бігає по "днр"?😁
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Лечись, Федя...козлорылый...а то так и сдохнешь дебилом.
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подожди, я тебя правильно понял- свинорылые мочат гражданских, а потом все это спихивают на своих же из дыныры и лыныры?
Отлично- вот кацап сам и подтвердил, что обстрелы это дело рук самих кацапов
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Ты про Сирию, ага там кацапский быдлоскот уничтожвет мирное население и повстанцев
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Может "Молодую Гвардию" снимали на днр-фильм ??? В результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибли двое, еще несколько человек пострадали, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5129
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представляю какои регулярный зрыв руских пуканов будет как всегда 16 марта, в день освояния латышкого легиона.

Рижская дума разрешила все мероприятия 16 марта, полиция предупреждает о рисках

Без ограничений пройдут шествие организации "Daugavas Vanagi" и мероприятие общества в поддержку национальных воинов.Латвийский антифашистский комитет извещен, что его мероприятие не может проводиться одновременно и в одном месте с двумя другими, и предложены два варианта - изменить место проведения мероприятия или же проводить его у подножия памятника Свободы, но в другое время.во, фошиздам сказали - неа, вы должны или после или за заборам.
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Ну и к чему эта новость? Никому из украинцев не жаль ни погибших, ни пострадавших. Всё)))
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Щось укроДРГ почали фулюганити на тому боці. Нє?
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одна граната это не серьезно . по Донецку нужно с ящиком тротила бегать . там убойная сила и радиус поражения больше
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибли двое, еще несколько человек пострадали, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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