 В результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибли двое, еще несколько человек пострадали, - ОБСЕ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет за выходные.

СММ уточнила сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате взрыва в Кировском районе Донецка. "10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с 4 женщинами и 2 мужчинами. На лицах всех из них были видимые ранения (в том числе синяки и порезы); 5 из 6 собеседников имели глазные повязки", - говорится в отчете.

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"Некоторые из них сообщили, что 9 марта в качестве пассажиров они ехали в микроавтобусе по Кировскому району в направлении автодороги Н-15, когда увидели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криком "остановите автобус!", - отметили наблюдатели.

Собеседники членов СММ сообщили, что микроавтобус снизил скорость, чтобы мужчина мог зайти. Когда бегущий приблизился, автомобиль преследователей прижал его к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу. По словам очевидцев, взрывом были выбиты окна траспортного средства.

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Медицинский персонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке сообщил, что у них на лечении находится мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, который был пассажиром этого автобуса. "Сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке рассказали, что 9 марта к ним доставили тела погибших в результате взрыва мужчины и женщины. На ул. Бахметьева, неподалеку от перекрестка с ул. Поченкова в Кировском районе наблюдатели видели несколько пар использованных латексных перчаток, а также разбросанные проспиртованные тампоны и окровавленные бумажные полотенца. Трое местных жителей сообщили, что 9 марта в 11:00 они слышали взрыв возле перекрестка улиц Бахметьева и Поченкова, а, прибыв на место события, они увидели, что оно огорожено лентой и оцеплено членами "ДНР". Они также добавили, что они видели окровавленных людей рядом с поврежденным микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito"; через примерно 15 минут после взрыва прибыли несколько карет скорой помощи", - отметили в миссии.

Напомним, сегодня в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года рождения.