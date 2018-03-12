 "Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Всем, кто любит посмеяться, поиздеваться, постебаться над заявлениями о теракте: помните о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. То, что я знаю из материалов следствия: трупов могли быть сотни. Могу сказать, не раскрывая деталей: все очень, очень серьезно", – сказал глава ГПУ.

По его словам, Рубан может быть причастен к планированию теракта с применением минометов, автоматов, гранат и другого оружия.

"У нас есть видео, как автомобиль под управлением господина Рубана проезжает наш КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), заезжает на так называемую территорию "ДНР", автоматчики Захарченко (главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко) садятся за руль, и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Разворачиваются. За рудь садится Рубан. Потом – все видели его задержание", – рассказал Луценко.

Он добавил, что в ближайшее время следствие допросит от четырех до шести человек, причастных к перевозке оружия, а также завершит экспертизу голосов на аудиозаписях, один из которых, вероятно, – Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.