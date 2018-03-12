 "Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Всем, кто любит посмеяться, поиздеваться, постебаться над заявлениями о теракте: помните о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. То, что я знаю из материалов следствия: трупов могли быть сотни. Могу сказать, не раскрывая деталей: все очень, очень серьезно", – сказал глава ГПУ.
По его словам, Рубан может быть причастен к планированию теракта с применением минометов, автоматов, гранат и другого оружия.
"У нас есть видео, как автомобиль под управлением господина Рубана проезжает наш КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), заезжает на так называемую территорию "ДНР", автоматчики Захарченко (главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко) садятся за руль, и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Разворачиваются. За рудь садится Рубан. Потом – все видели его задержание", – рассказал Луценко.
Он добавил, что в ближайшее время следствие допросит от четырех до шести человек, причастных к перевозке оружия, а также завершит экспертизу голосов на аудиозаписях, один из которых, вероятно, – Рубана.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
А задать себе вопрос - почему над вами смеются, стебутся. издеваются, слабо? Потому, что не верят ни одному вашему слову, ни одному. Ну, разве что 2-5% полностью отмороженных.
А то что генпрокурора уже после Амстердама надо было вышвернуть с позором, это другое - это не муниция смерть несущая.
зрадоватница!! смейся дальше над убитыми. и как только вас земля носит.
злобная старая дева, наверно.
Ahmad @AlAhmediya 13 ч.13 часов назад
Не ведіться! СБУ таким чином набирає собі співробітників.
Regina ❤️ @ylyana90
УВАГА!
На майдане в 2004 и 2014 году тоже было много идиотов, но их быстро определяли и и удаляли, был порядок и идеи. а Эти - безмозглые бомжи, приватизировали уже памятник Шевченко, что подойти нельзя. изуродовали память, саму идею Майдана.
Ей из срочной командировки виднее.
О как ей загорелось в командировку то, в 4 утра умотала.
А Президент Украины "переходного периода" Макарыч говорит что Президенту Украины Данилычу нечего делать на Минских переговорах:
""При всем уважении к Леониду Даниловичу, он уже не президент страны, поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня МИДа", - пояснил Кравчук в интервью украинскому изданию "Обозреватель".(согласно MK)
Шо деется, шо деется, если у Данилыча уровень не тот.
А может, ответы?
Вы у Макарыча уточните.
А як пояснити, що водія (співробітник СБУ) і цей автомобіль вже затримували зі зброєю на границі з непідконтрольними територіями і відпускали!!! Дебілізм цих горе - спеціалістів зашкалює. Звичайна провокація зроблена лише для того, щоб відволікти увагу суспільства від того що вперше в історії України її президент не поклав квіти до памятка Тараса Шевченка.
Судя по радостному визгу зрадоватки создается именно такое впечатление.