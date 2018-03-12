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 "Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана

У следствия были все основания объявить главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану, задержанному с крупной партией оружия, подозрение в подготовке террористического акта, который мог привести к множеству жертв.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Всем, кто любит посмеяться, поиздеваться, постебаться над заявлениями о теракте: помните о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. То, что я знаю из материалов следствия: трупов могли быть сотни. Могу сказать, не раскрывая деталей: все очень, очень серьезно", – сказал глава ГПУ.

По его словам, Рубан может быть причастен к планированию теракта с применением минометов, автоматов, гранат и другого оружия.

"У нас есть видео, как автомобиль под управлением господина Рубана проезжает наш КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), заезжает на так называемую территорию "ДНР", автоматчики Захарченко (главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко) садятся за руль, и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Разворачиваются. За рудь садится Рубан. Потом – все видели его задержание", – рассказал Луценко.

Он добавил, что в ближайшее время следствие допросит от четырех до шести человек, причастных к перевозке оружия, а также завершит экспертизу голосов на аудиозаписях, один из которых, вероятно, – Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055163
 
 
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))) Смисл в тому, що якщо є таААке відео де загружають і не підозрюють про зйомку то є і інші короткометражки з озвучкою. Мож там і гадюшка щось розповідає цікаве. Сидить десь в нірці гадюшка і думає тепер, де її зняли, а де обійшлося. Раз її викликаюьб значить є.
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А де сама банда, а то мінометний розрахунок Рубан + Гадя почали обстріл то якось мало хто в це повірить такий арсенал можна роту озброїти.
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"Всем, кто любит посмеяться, поиздеваться, постебаться над заявлениями о теракте: помните о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. То, что я знаю из материалов следствия: трупов могли быть сотни. Могу сказать, не раскрывая деталей: все очень, очень серьезно", - сказал глава ГПУ.

А задать себе вопрос - почему над вами смеются, стебутся. издеваются, слабо? Потому, что не верят ни одному вашему слову, ни одному. Ну, разве что 2-5% полностью отмороженных.
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вот на этот раз, жэлательно перед тем как бросать камень, стоит подумать, а вдруг где то там твоии близкие, раз на других людей фиалетого.
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Мои в % отмороженных, поддерживающих нынешних перекрашенных рыгов во власти, не могут входить по определению.
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меня не интересует твоии проценты, муниция была реальная и не зря многие кроты теперь рвёт кокти из Украины - а ведь только особого ума человек может себя возмыслить что это сувениры для декорации камина.

А то что генпрокурора уже после Амстердама надо было вышвернуть с позором, это другое - это не муниция смерть несущая.
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а ты продолжай смеяться о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. СБУ очень много делает, предотвратили много терактов, а тебе смешно.

зрадоватница!! смейся дальше над убитыми. и как только вас земля носит.
злобная старая дева, наверно.
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Уже вся Україна побачила в яких умовах знаходяться наші хлопці (по коліна в болоті в палатках ), то кули пішов військовий збір?."Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 3564.
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74 тис. грн за рік? тобто 6 тис. грн на 1 солдата в місяць. а яка зарплата в нашого солдата? 7 тис. грн. на місяць? а скільки коштує 1 танк? а скільки коштує форма, пайок натівського зразка? а скільки коштують набої та паливо для проведення зборів та навчань? скільки коштує один літак, 1 БПЛА, 1 БТР? скільки коштує Корсар та Стугна? скільки коштує охорона складів зі зброєю??
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ну а как еще набрать всяких аброськиных побыстрее...

"Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 3774 Ahmad‏ @AlAhmediya 13 ч.13 часов назад
Не ведіться! СБУ таким чином набирає собі співробітників.

"Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 8872"Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 2255Regina ❤️‏ @ylyana90

УВАГА!

"Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 7883
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Да да...когда будете идти протестовать думайте не о колбасе а о мясе...Ю. Луценко
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А от не вірю - і все.
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Когда это озвучивает Луцик сейшельский, то сразу начинаешь сомневаться.
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Я так понимаю, что, чем ближе к 18 марта, тем истерика всё чаще и громче?))
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такі "невіручі" вкурять та повірять тільки тоді, коли їх самих, або рідних в шмаття такими граньками рознесе...або бовдур, або вата- іншого діагнозу просто не існує...
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Йюга, когда примешь сверх меры, эти трупы, ну совсем белые такие, прямо по плечам прыгают, стряхивать не успеваешь "Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 2203
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югик! а как же курченко...саакашвили?...уже фсе?
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луцыку бухарику больше не наливать..
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Респект за предотвращение кацапского терракта. Раз ольгиновские шавки так дружно завыли, то значит СБУ хорошо сработало.
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дебил маразматичный, недоучка юрист-слесарь, кроме мата и суржика других языков не знает, как и его подружка Жулия.
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Так Луцик же взагалі не юрист лише слюсар, а все і нше так, з Юлєй же навіть у засос цілувався
"Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 7461
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да, превращаются в идиотов многие, к сожалению. Путин радостно потирает ручонки.
На майдане в 2004 и 2014 году тоже было много идиотов, но их быстро определяли и и удаляли, был порядок и идеи. а Эти - безмозглые бомжи, приватизировали уже памятник Шевченко, что подойти нельзя. изуродовали память, саму идею Майдана.
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Мама дорогая... Как собака Юга? Хвост не лимит? Как щеночков назовёте? Надеюсь у вас с ней всё очень серьёзно?
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У Савченко спроси.
Ей из срочной командировки виднее.
О как ей загорелось в командировку то, в 4 утра умотала.

А Президент Украины "переходного периода" Макарыч говорит что Президенту Украины Данилычу нечего делать на Минских переговорах:
""При всем уважении к Леониду Даниловичу, он уже не президент страны, поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня МИДа", - пояснил Кравчук в интервью украинскому изданию "Обозреватель".(согласно MK)

Шо деется, шо деется, если у Данилыча уровень не тот.
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Данилыч кто? пенсионер обыкновенный! Какие еще могут быть вопросы?
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Вопросы то?
А может, ответы?
Вы у Макарыча уточните.
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Макарыч прав, Данилычу в Минске делать нечего, мне у Макарыча уточнять нечего "Трупів могли бути сотні. Все дуже серйозно", - Луценко про справу Рубана - Цензор.НЕТ 4856
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Но почему тогда Луценко, преждевременно задержал его? А теперь озадачился - куда это Рубан вез оружие. М-да. Рубан, точно больше похож на баблориста, чем на террориста.
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Там ведь больше, оказывается это уже вторая ходка Рубана за оружием, СБУ типо вело и первую, которую Рубан спрятал под чутким надзором СБУ)))) ЦИРК не иначе))))
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КУМ ГАРАНТА, что еще сказать "Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана - Цензор.НЕТ 8157
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Цей алкаш недавно з штанів вискакував в ВР і більше години розповідав і показував про буцім то *незаперечні докази* в провині Саакашвілі. І що? Чи можна вірити цьому *ген. прокурору*?!
А як пояснити, що водія (співробітник СБУ) і цей автомобіль вже затримували зі зброєю на границі з непідконтрольними територіями і відпускали!!! Дебілізм цих горе - спеціалістів зашкалює. Звичайна провокація зроблена лише для того, щоб відволікти увагу суспільства від того що вперше в історії України її президент не поклав квіти до памятка Тараса Шевченка.
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Луценку краще мовчати, бо інакше як клоуна його вже не сприймають. Своїми коментарями цієї справи він тільки портить все
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Крысы кремля хотят Ведмедчука сделать президентом.Кокаиноное быдло.
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Госдеп прекрасно знает кто Консерва Плешивого педофила в Украине.
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"У нас есть видео, как автомобиль под управлением господина Рубана проезжает наш КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), заезжает на так называемую территорию "ДНР", автоматчики Захарченко (главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко) садятся за руль, и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Разворачиваются. За рудь садится Рубан. Осталось выяснить имя оператора, режиссёра и тех кто проверял ксивы автоматчиков, а также тех , кто выписал пропуска для съёмки в 3 воинских частях. Дебилы отдыхают на фоне Г...прокурора.
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достаточно 450 жирных трупов
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Судя по дворцам ,элитным квартирам , мерседесам Луценка прокурора , то он точно хорошо начал разбираться в корупции .А ещё совсем недавно бегало на акции против Кучмы корупционера в ободранной кепке .
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Троляки , ви не люди , а лайно , яке цілодобово тут смердить , навіть в таких страшних ситуаціях , яка наразі склалася в країні !
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Пфф, терракт, *уйло на такое конечно же неспособен.
Судя по радостному визгу зрадоватки создается именно такое впечатление.
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Соевым пинчерам нужна пэрэмога Нужна хоть какая то Как же без пэрэмоги бывшему водителю офшоренка и картавому Ну никак Обосрались с пленками Да так что весь мир потешался Теперича новый креатив Целого генерала и внештатника СБУ изловили Думаю теперь придется грохать его этого козла В тюрьме Или опять позорится Ну нет класса и опыта у нынешних эсбэушников НЕ могут они проводить постановочные задержания правдоподобно А как им их проводить Если там окопались бестолковые мажоры и сыновья ихних блядей садовников и поваров
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Луценко не буде мовчати , як вам того хочеться , троляки !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно", - Луценко о деле Рубана
 
 
 
 
 
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