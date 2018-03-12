 Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы

Как минимум, 137 демократов в Палате представителей подписали письмо, в котором настоятельно призвали Трампа выполнить требования подписанного им закона о санкциях в отношении лиц, ведущих дела с российскими оборонным и разведывательным секторами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Мы настоятельно призываем вас изменить курс, последовав рекомендациям этого письма и духу закона, и показать, что безопасность нашей страны и честность наших выборов нерушимы", – говорится в тексте письма.

Законодатели напоминают, что Трамп пропустил установленный на 29 января крайний срок ввода санкций.

Члены Конгресса, в том числе и республиканцы, давно призывают администрацию наказать Россию за вмешательство в выборы, которое спикер Палаты представителей Пол Райан назвал "губительной и систематической атакой", и предотвратить возможное иностранное вмешательство в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на ноябрь этого года.

Россия отрицает свое вмешательство в американские выборы, а Трамп неоднократно отрицал, что между его приближенными и Москвой был какой-либо сговор. Расследования по этому делу, проводимые различными комитетами Конгресса и спецпрокурором Робертом Мюллером, бросили тень на первые 14 месяцев президентства Трампа.

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Тем временем лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, а также ведущие демократы в юридических комитетах обеих палат, в понедельник опубликовали письмо, в котором призвали Трампа задействовать все ресурсы, чтобы экстрадировать 13 российских граждан, которым Мюллер в прошлом месяце предъявил обвинения в связи с вмешательством в выборы.

Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что этих граждан могут привлечь к суду в России, если выяснится, что они нарушали российское законодательство.

Решение о санкциях по отношению к России может быть принято в скором времени. На прошлой неделе в ходе слушаний в Сенате глава Национальной разведки Дэн Коутс подчеркнул, что администрация участвует в усилиях по обеспечению безопасности выборов, и что Минфин может анонсировать санкции в отношении России уже на этой неделе.

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Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

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Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.