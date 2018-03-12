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Все про:Россия (68348) санкции (6578) США (13399) Трамп (1690) кремлевский список (16)

 Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы

Более двух третей демократов в Палате представителей призвали президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении России, в очередной раз потребовав реакции на выводы разведсообщества о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Как минимум, 137 демократов в Палате представителей подписали письмо, в котором настоятельно призвали Трампа выполнить требования подписанного им закона о санкциях в отношении лиц, ведущих дела с российскими оборонным и разведывательным секторами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Мы настоятельно призываем вас изменить курс, последовав рекомендациям этого письма и духу закона, и показать, что безопасность нашей страны и честность наших выборов нерушимы", – говорится в тексте письма.

Законодатели напоминают, что Трамп пропустил установленный на 29 января крайний срок ввода санкций.

Члены Конгресса, в том числе и республиканцы, давно призывают администрацию наказать Россию за вмешательство в выборы, которое спикер Палаты представителей Пол Райан назвал "губительной и систематической атакой", и предотвратить возможное иностранное вмешательство в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на ноябрь этого года.

Россия отрицает свое вмешательство в американские выборы, а Трамп неоднократно отрицал, что между его приближенными и Москвой был какой-либо сговор. Расследования по этому делу, проводимые различными комитетами Конгресса и спецпрокурором Робертом Мюллером, бросили тень на первые 14 месяцев президентства Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффект от публикации "кремлевского доклада" сильно недооценен, всей элите поставили "черную метку", - Кудрин

Тем временем лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, а также ведущие демократы в юридических комитетах обеих палат, в понедельник опубликовали письмо, в котором призвали Трампа задействовать все ресурсы, чтобы экстрадировать 13 российских граждан, которым Мюллер в прошлом месяце предъявил обвинения в связи с вмешательством в выборы.

Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что этих граждан могут привлечь к суду в России, если выяснится, что они нарушали российское законодательство.

Решение о санкциях по отношению к России может быть принято в скором времени. На прошлой неделе в ходе слушаний в Сенате глава Национальной разведки Дэн Коутс подчеркнул, что администрация участвует в усилиях по обеспечению безопасности выборов, и что Минфин может анонсировать санкции в отношении России уже на этой неделе.

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Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США рассматривают введение новых санкций против россиян, - Тиллерсон

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3055162
 
 
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Спит Америка.. Не спит только гадкий утёнок Дональд. Он продался большевикам и теперь его мучает совесть. (с)
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*Агент ФыСыБы подполковник Данила Трампов*, как его еще каких то два года назад называли на Россиюшке? Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 8348
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Касательно совести, которая мучает - гипербола. В остальном - соответствует )
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Предложения парламентариев прозвучали после слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
По мнению парламентариев, одной из мер должна стать борьба с «российской пропагандой». В частности, депутат от Лейбористской партии Стивен Доти призвал «пересмотреть» вещательную лицензию RT, а также прекратить трансляцию российского телеканала в здании парламента.
«Почему мы должны смотреть эту пропаганду здесь в парламенте?» - спросил он Мэй.
Кроме того, ещё один лейборист Крис Брайант призвал ограничить въезд в Великобританию всех причастных к делу Сергея Магнитского, а также прекратить «российскую пропаганду».
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Если Трамп признает вмешательство России в американские выборы, он признает себя нелегитимным президентом. Он же не дурак.
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Введите боеголовку в кремль и забудем про этот звиздец навсегда.
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Та поф їм ці санкції. Будуть жити як у Північній Кореї. Думка моя така.
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вот такие картинки американцы часто кидают Трампу в твиттер... Свежий твит....
Перевод примерно такой - " Трус это не лидер для Америки..., - русский щенок!!"

Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 7043
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Немножко не так. Щенок - puppy. Puppet - марионетка.
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Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что этих граждан могут привлечь к суду в России, если выяснится, что они нарушали российское законодательство,опыт с паровыми турбинами фирмы "Siemens" тому пример,подумал про себя кремлёвский Фюрер. Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 7044 Этим шавкам из Московии доверять нельзя Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 7044
Источник: https://censor.net.ua/n3055162
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ГОСДЕП США --блокировка сев.потока -2 не изменит поведение рф и не надейтесь.Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила в понедельник, что в Госдепартаменте никто не верит, в то, что блокировкой "Северного пока-2" можно добиться изменения поведения России."Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", - отметила Оудкирк.Напомним, что Украина выступает против строительства этого газопровода, так как опасается потерять деньги, которые зарабатывает на транзите газа в Западную Европу.
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По какой то причине слово ввести, применительно к параше, ассоциируется у меня с насильственным прелюбодеянием в попу. Если учесть что рашка - это суть-муть педерация, то выходит что пукин пидор? Мине приятна Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 6864
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Трамп лучший президент США после Рейгана. А те кто называет себя "Демократы" это совковые коммунисты в гриме.
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вот тоже думаю, что путин это сделал специально, что бы уйти под железный зановес самоизоляции... Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 5629

Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 1188 Внешпол
Британия практически прямым текстом обвинила Россию в военной агрессии - по данным спецслужб, беглый шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим агентом из серии "Новичок", разрабатывавшейся еще в 1970-х.

Предположим, версия британцев верна. Но зачем убивать его не автоподставой, не уколом зонтика, не в случайной перестрелке, а вот так - сложным отравляющим веществом? Варианта, пожалуй, два - ради демонстрации и провокации (выгодно сторонникам максимальной самоизоляции России в стиле "они запретят Russia Today, мы перекроем БиБиСи") - и по глупости. Первый вариант, увы, кажется более логичным.

Его косвенно подтверждает и официальная российская реакция: вместо предложения помощи в расследовании МИД устами Марии Захаровой называет слова Терезы Мэй "цирковым шоу". Привязка к выборам выглядит случайной - скорее всего был приказ на убийство, выполнили его так скоро как смогли.

Последствия для России будут существенными - для Запада всякие бомбардировки Восточной Гуты далеко, а отравление человека посреди мирного Солсбери - близко. Это похоже на реакцию США на вмешательство в выборы, которая была куда яростнее, куда искреннее, чем возмущение присоединением Крыма и конфликтом на востоке
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"Его косвенно подтверждает и официальная российская реакция: вместо предложения помощи в расследовании МИД устами Марии Захаровой называет слова Терезы Мэй "цирковым шоу".

9 марта

Лавров заявил, что Россия готова помочь с расследованием отравления Скрипаля в Великобритании
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Если по чесноку, то президенту-республиканцу должно быть до лампочки требование демократов-оппозиционеров!

Это чем-то напомнило требования Ляшка расследовать офшоры нашего гаранта - чем все закончилось хорошо известно!
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Неужто опять выигрыш в лотерею привалил? Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы - Цензор.НЕТ 9201
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Если по чесноку,то Рыжий идет на прямое нарушение Закона из-за его неугасимой любви к хуйлу.
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Так он идет или уже пришел? полтора года прошло... где импичмент? а походу, он уже избирательный штаб готовит уже на следующие выборы!
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Мы в этой теме говорим о том,как Рыжий нарушает им же подписанный Закон,шоб,не дай Бог,не обидеть своего сладенького дружечка хуйла. Санкции,одобренные Конгрессом и подписанные президентом,имеют силу Закона.
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чем больше тем лучше!давить до развла 404 изгойку
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"Русофилия" - становится олимпийским видом спорта...)))
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На него у чекистов компромат есть, до бабки не ходи, будет молчать ссыкун
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДемократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы
 
 
 
 
 
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