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 Общество
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 Оснований для введения миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко

Вице-премьер Павел Розенко считает, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет.

Как передает Цензор.НЕТ б этом сообщает "Новое время".

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти", - сказал Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Закарпатье в целом остается спокойной, - ОБСЕ

По его словам, заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.

"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросаются на этот процесс", - сказал Розенко.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

Также читайте: Миссия усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска, - ОБСЕ о заявлении главы МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/n3055161
 
 
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Тобто представник Угорщини збрехав про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті. Це просто чудово, бо тепер його треба запросити в Україну та запитати про цю брехню😁
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Смотришь на Розенко и удиляешься, как такая харя в объектив поместилась, видать с голодухи опух бедный.
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За страну переживает всем телом! Вот и жрёт на нервной почве много. Нечего на "хорошего" человека напраслину наводить.

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Пусть там себе мониторят, тем более, что оснований то нет.
И да, их реально нет. Всё там пучком, был там недавно, видел. Убедятся и свалят.
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ОБСЕ - ноль без палочки. Но со связями. И, наверное, где-то с выходом на оружие и с финансами. Поможет? Ноль? Разве что палочкой, которой только помахивает пока что. А дальше что - лакомые кусочки с Украины выгрызать будет для себя?
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чого тим венграм не йметься??? Живеш на Україні - вчи україниську мову, а дома говори, хоч на циганському, хоч на єврейському. А не подобається, то квиток в одну сторону і живи, і вчись , і розмовляй тільки на венгерській, але у Венгрії. ну хіба хто проти???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОснований для введения миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко
 
 
 
 
 
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